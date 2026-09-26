తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలు - గిరిజన ప్రాంతాలకు సైతం సేవలు విస్తరిస్తామని వెల్లడి
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు సొసైటీ (నాట్స్) చేపడుతోంది. అనాథలకు శాశ్వత ఆశ్రయాలు కల్పించే కార్యక్రమాల్లోనూ భాగస్వామ్యమవుతోంది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు సహకరిస్తున్న ప్రవాస భారతీయులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
Published : September 26, 2026 at 10:48 PM IST
NATS Service in Telugu states : దివ్యాంగులకు పునరావాసం, వృత్తి శిక్షణతో పాటు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం, వెన్నెముక గాయాలతో మంచానికి లేదా వీల్చైర్కు పరిమితమైన బాధితులకు అత్యవసర వైద్య సామగ్రి అందించడం, అనాథలకు శాశ్వత ఆశ్రయాల ఏర్పాటుకు సహకరించడం వంటి పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు సొసైటీ (నాట్స్) చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఏపీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలులోని “హృదయాలయం” ప్రత్యేక పాఠశాల, పునరావాస కేంద్రంలో వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను నాట్స్ చైర్మన్ కిషోర్ కంచర్ల, ప్రెసిడెంట్ రాజ్ అల్లాడ, న్యూజెర్సీ చాప్టర్ కో-ఆర్డినేటర్ సాయి గంగుల శనివారం ప్రారంభించారు. ఎన్ఆర్ఐల సహకారంతో హోప్4స్పందన నిర్మించిన ఈ భవనానికి నాట్స్ 10,000 అమెరికన్ డాలర్ల ఆర్థిక సహాయం అందించింది. అదే సమయంలో దివ్యాంగులకు స్వయం ఉపాధి కల్పించే కార్యక్రమంలో భాగంగా తొర్రేడు గ్రామంలోని గోపి, వెంకటానగర్లోని దేవదాసు చినబాబులకు కేటాయించిన కిరాణా దుకాణాలకు ఒక్కొక్క దానికి రూ.1.30 లక్షల చొప్పున నాట్స్ ఆర్థిక సహాయం అందించింది. ఈ రెండు దుకాణాలను కిషోర్ కంచర్ల, రాజ్ అల్లాడ, సాయి గంగుల ప్రారంభించారు.
హృదయాలయంలో వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్
నిడదవోలులోని “హృదయాలయం” ప్రత్యేక పాఠశాల, పునరావాస కేంద్రాన్ని నాట్స్ నాయకులు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా భవనం మొదటి అంతస్తులో ఏర్పాటు చేసిన వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. ఎన్ఆర్ఐల సహకారంతో హోప్4స్పందన నిర్మించిన ఈ భవనం గత నెల 27 ప్రారంభమైంది. నూతన భవన నిర్మాణానికి నాట్స్ 10,000 అమెరికన్ డాలర్లు ఆర్థిక సహాయం అందించింది. ఇదే సమయంలో కిషోర్ కంచర్ల, రాజ్ అల్లాడ ప్రత్యేక మానసిక వికలాంగులైన చిన్నారులతో మమేకమై, వారికి అందుతున్న పునరావాసం, బ్రిడ్జి కోర్సు, ఫిజియోథెరపీ సేవలను పరిశీలించారు. చిన్నారులకు స్వీట్లు పంపిణీ చేసి, పాఠశాల, పునరావాస కేంద్రంలోని సదుపాయాలను పరిశీలించారు. మారుమూల, గిరిజన ప్రాంతాల్లోని దివ్యాంగులకు సైతం సేవలను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని నాట్స్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
వెన్నెముక గాయాల బాధితులకు నెలవారీ మెడికల్ కిట్లు
వెన్నెముకకు గాయాలై మంచానికే లేదా వీల్చైర్కు పరిమితమైన బాధితులకు హోప్4స్పందన అందిస్తున్న నెలవారీ మెడికల్ కిట్ కార్యక్రమానికి కూడా నాట్స్ సహకరిస్తోంది. హైదరాబాద్లో రాజ్ అల్లాడ ఈ కిట్లను పరిశీలించారు. ఈ మెడికల్ కిట్లలో 13 రకాల అత్యవసర వస్తువులు ఉన్నాయి. యూరినల్ బ్యాగులు, డైపర్లు, క్యాథిటర్లు, కాటన్ రోల్స్, బెటాడిన్, డెటాల్, గ్లౌజులు తదితర వస్తువులను కిట్లలో అందిస్తున్నారు.
అనాథ ఆశ్రమాలకు శాశ్వత ఆశ్రయాల కోసం సహకారం
అనాథలకు శాశ్వత ఆశ్రయాలు కల్పించే కార్యక్రమాల్లోనూ నాట్స్ భాగస్వామ్యమవుతోంది. అనంతపురంలోని ఆశ్రయ అనాథ ఆశ్రమం, హైదరాబాద్ నాదర్గుల్లోని మాతృదేవోభవ అనాథ ఆశ్రమంలో శాశ్వత ఆశ్రయాల కోసం నాట్స్ సహకారం అందిస్తోంది.
హోప్4స్పందన సమన్వయంతో సేవా కార్యక్రమాలు
ఈ సేవా కార్యక్రమాలను హోప్4స్పందన ఆంధ్ర, తెలంగాణ సమన్వయకర్త డాక్టర్ రఘు ఆరికపూడి సమన్వయంతో నిర్వహిస్తున్నారు. నిడదవోలు, రాజమండ్రిలో జరిగిన సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో హృదయాలయం వ్యవస్థాపకులు డా.గణేశ్ బాబు, ఆర్గనైజర్ డాక్టర్ బలగం విశాలక్ష్మీ, దయ్యాల మహేశ్ పాల్గొన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో సేవలను మరింత విస్తరించనున్న నాట్స్
సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు సహకరిస్తున్న ప్రవాస భారతీయులకు నాట్స్ నాయకత్వం కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఎన్ఆర్ఐల సహకారంతో కొనసాగుతున్న సేవా కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతం చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమాజ సంక్షేమానికి తమ సేవలను మరింత విస్తరించేందుకు నాట్స్ కట్టుబడి ఉందని నాయకులు తెలిపారు. దివ్యాంగులకు పునరావాసం, వృత్తి శిక్షణ, స్వయం ఉపాధి, వెన్నెముక గాయాల బాధితులకు వైద్య సహాయం, అనాథలకు శాశ్వత ఆశ్రయాల వంటి కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తూ మరింత మందికి సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తామని నాట్స్ నాయకత్వం పేర్కొంది.