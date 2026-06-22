'తెలంగాణలో వ్యవసాయేతర ఉపాధే ఎక్కువ' - తయారీ రంగమే టాప్
రాష్ట్రంలో వ్యవసాయేతర పనుల ద్వారానే ఎక్కువ ఉపాధి - 55.36 లక్షల మంది కార్మికుల్లో అత్యధికంగా తయారీ రంగంలోనే - తాజాగా కేంద్ర గణాంక శాఖ '6 వ ఎకనామిక్ సెన్సెస్' గణాంకాల నివేదిక
Published : June 22, 2026 at 1:05 PM IST
Non Agricultural Employment Is High In State : రాష్ట్రంలో వివిధ పనులలో పనిచేస్తున్న కార్మికుల్లో వ్యవసాయేతర రంగాల్లోనే ఉన్నారు. వీరు దాదాపుగా 90.44 శాతం మంది ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ రంగాల్లో అత్యధికంగా ఉపాధి కల్పిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ పదో స్థానంలో నిలిచింది. దీనిపై కేంద్ర గణాంక శాఖ '6 వ ఎకనామిక్ సెన్సెస్' గణాంకాల నివేదికను తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ నివేదికలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ వ్యవసాయ ఆధారిత రంగాల్లో ఉపాధి తగ్గుతోందని వెల్లిడించింది. గ్రామాల్లో దుకాణాలు, చిన్నతరహా పరిశ్రమలు, హోటళ్ల, రెస్టారెంట్లు వంటివి వ్యవసాయేతర విభాగాల్లోకి వస్తున్నాయని తెలిపింది.
ఆ నివేదికలో పేర్కొన్న అంశాలివే :
- తెలంగాణలో ఉపాధి ఇచ్చే రంగాల్లోని కంపెనీలు 20.87 లక్షలు ఉన్నాయి. వీటిలో 19.50 సంస్థలు ఏడాదంతా పని చేస్తాయి.
- దేశంలోని మొత్తం కంపెనీలలో తెలంగాణ వాటా 3.76 శాతం ఉండగా, ఆయా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికుల వాటా 4.22 శాతంగా ఉంది.
- వ్యవసాయేతర రంగాల్లో 4.53 శాతం కంపెనీలు ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉన్నాయి. మిగతావన్నీ ప్రైవేటు పరధిలోనే ఉన్నాయి.
- తెలంగాణలో మొత్తం 20.87 లక్షల కంపెనీలున్నాయి. వీటిలో సొంతంగా యజమానులే నిర్వహించుకుంటున్నవి 14.48 లక్షలు.
- రాష్ట్రంలోని మొత్తం 20.87 లక్షల సంస్థల్లో 52,125 కంపెనీల్లో మాత్రమే ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ మంది పనిచేస్తున్నారు.
- వ్యవసాయానికి సంబంధం లేని 17.60 లక్షల కంపెనీలు ఉంటే 52,245 సంస్థల్లో మాత్రమే 8 మందికి పైగా పనిచేస్తున్నారు.
తయారీ రంగంలోనే అధిక ఉపాధి : రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న 55.36 లక్షల మంది కార్మికుల్లో అత్యధికంగా తయారీ రంగంలోనే ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ రంగంలో 12.54 లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత రిటైల్ 10.98 లక్షలు, నిర్మాణ రంగం 2.87 లక్షలు, రవాణా రంగంలో 2.88 లక్షలు, ఆతిథ్య రంగం 2.69 లక్షలు, ఐటీలో 3.28 లక్షలు, విద్యారంగంలో 3.86 లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు.
|సంస్థల వారీగా ఉపాధి పొందుతున్న కార్మికులు
|సంస్థల సంఖ్య
|కార్మికుల సంఖ్య
|19.84 లక్షలు
|1-5
|63,716
|6-9
|14,492
|10-14
|6,572
|15-19
|3,935
|20-24
|2,383
|25-29
|9,019
|30-99
|1,642
|100-199
|939
|200-499
|253
|500 మందికన్నా ఎక్కువ
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా సేవారంగం, పారిశ్రామిక, వాణిజ్య రంగాల్లోనే ఎక్కువగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు విద్య, వైద్యం, ఆతిథ్యం - రెస్టారెంట్, రవాణా వంటి మొదలైన పనులున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసే సంస్థలు 2.28 కోట్ల మందికి, వ్యవసాయేతర రంగాల్లో పనిచేసే సంస్థలు 10.84 కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. మొత్తం సంస్థల్లో 73.70 శాతం హిందువులు, 13.8 శాతం ముస్లింలు, 2.60 శాతం క్రైస్తవులు, మిగిలిన 9.90 శాతం ఇతర మతాలవారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నాయి.