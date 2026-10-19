కొనసాగుతున్న నామినేషన్ల పరిశీలన - పలుచోట్ల ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
ఏపీలో నామినేషన్ల పరిశీలన కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్బంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆర్వో కార్యాలయాలకు సమీపంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హల్చల్ చేయడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:58 PM IST
AP Municipal Elections 2026 : ఏపీలో స్థానిక సమరంలో భాగంగా పురపోరులో ప్రధానమైన నామినేషన్ల ఘట్టం ఆదివారం ముగిసింది. మూడు రోజుల్లో కలిపి మేయర్ స్థానాలకు మొత్తం 330, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాలకు 1,038 మంది నామపత్రాలు సమర్పించారు. కార్పొరేటర్ స్థానాలకు 8,198, కౌన్సిలర్ స్థానాలకు 16,253 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. మొత్తంగా అన్నింటికీ కలిపి 25,819 నామినేషన్లు వేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నామినేషన్ల పరిశీలన కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆర్వో కార్యాలయాలకు సమీపంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు హల్చల్ చేయడంతో పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది.
మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రెచ్చిపోయారు. నామినేషన్ల సందర్భంగా టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఆ పార్టీ నాయకులు పోలీసులు బారికేడ్లు విరగ్గొట్టి మరీ నామినేషన్ల కేంద్రంలోకి వెళ్లారు. సమీపంలో ఉన్న టెంట్లను సైతం ధ్వంసం చేశారు. దీంతో పోలీసులు వారిని నిలువరించడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి మిగతా నేతలు రోడ్డుపై బైఠాయించి నినాదాలు చేశారు. వారిని అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు యత్నిస్తున్నారు.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ఉద్రికత్త చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డి, నేతలు బారికేడ్లను దాటి మున్సిపల్ కార్యాలయం వైపు వచ్చారు. దీంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో పోలీసులు లాఠీలు ఝలిపించారు. అనంతరం రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డి, నేతలు రోడ్డుపై బైఠాయించి పోలీసులు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపారు.
AP Nominations Scrutiny Clashes : కొద్దిసేపటి తర్వాత రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డితో పాటు మిగతా నేతలు ఆందోళన విరమించి అక్కడినుంచి వెనుదిరిగారు. టీడీపీ నేతలు, పోలీసులు తమ పార్టీ నాయకులపై దాడులకు తెగబడ్డారని రాచమల్లు ఆరోపించారు. ప్రణాళిక ప్రకారం తెలుగుదేశం నాయకులు, అధికారులు కలిసి తమ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను డిస్క్వాలిఫై చేశారన్నారు. 2029లో తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అందరి కథ తేలుస్తానంటూ అసభ్య పదజాలంతో రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డి రెచ్చిపోయారు.
మరోవైపు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీ నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. తెలుగుదేశం, వైస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు టీడీపీ వర్గీయులతో పాటు వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన ఇద్దరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. దీంతో పోలీసులు ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు.
నంద్యాల మున్సిపల్ కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య వివాదం చోటు చేసుకుంది. టీడీపీ 20వ వార్డు అభ్యర్థి శ్రీకాంత్పై ఉన్న కేసులను వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో ఇరు పార్టీ నాయకులు, అభ్యర్థుల మధ్య తోపులాట, వాగ్వాదం జరిగింది. వైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాదిపై టీడీపీ నాయకులు చేయి చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలొచ్చాయి. అధికారులకు వ్యతిరేకంగా కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం నేతలు ధర్నా చేపట్టారు. తెలుగుదేశం అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి కార్యాలయానికి రాగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా మాజీ ఎమ్మెల్యే రవిచంద్ర కిషోర్రెడ్డి వచ్చారు.
మరోవైపు కలెక్టర్ ఇచ్చిన నివేదిక మేరకు మైదుకూరు పురపాలక ఎన్నిక వాయిదా వేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. ఇందుకోసం మళ్లీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పారు. నామినేషన్ పత్రాలను చించివేసినందున పరిశీలన కష్టమని తెలియజేశారు. ఈ మేరకు విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
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