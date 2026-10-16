రాష్ట్రంలో పురపోరుకు నేటి నుంచి నామినేషన్ల ఘట్టం - 3 రోజులపాటు స్వీకరణ
రాష్ట్రంలో 100 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. రిటర్నింగ్ అధికారి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన తర్వాత నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:28 AM IST
Nominations for Municipal Polls in AP : రాష్ట్రంలో 100 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో నేడు(శుక్రవారం) ఉదయం 11 గంటల నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. రిటర్నింగ్ అధికారి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన తర్వాత నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. 18వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్లు వేసేందుకు అనుమతిస్తారు. మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు, 3,942 కార్పొరేటర్, కౌన్సిలర్ స్థానాలకు కలిపి మొత్తం 5,485 కేంద్రాల్లో నామినేషన్లు స్వీకరించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్కుమార్, కమిషనర్ సంపత్కుమార్లు గురువారం పుర కమిషనర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి నామినేషన్ల స్వీకరణ ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులూ తలెత్తకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఏర్పాట్ల విషయంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ జోరు పెంచింది. ఎన్నికలు జరుగుతున్న 28 జిల్లాలకు ఐఏఎస్ అధికారులను పరిశీలకులుగా నియమించింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) అనిల్చంద్ర పునేఠా పరిశీలకులతో గురువారం సమావేశమయ్యారు. ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని రాజకీయ పార్టీలు ఉల్లంఘించకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఎస్ఈసీ ఆదేశించారు.
బ్యాలట్ పత్రంలో నోటా గుర్తు : రాష్ట్రంలో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపుపొందిన పార్టీలతో పాటు రిజిస్టరైన పార్టీలకు స్థానిక ఎన్నికల్లో గుర్తుల కేటాయింపుపై రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ గురువారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అదేవిధంగా మేయర్, వార్డు సభ్యులకు సంబంధించి గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు గతంలో జారీ చేసిన గుర్తులే అమలులో ఉంటాయని ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. బ్యాలట్ పత్రంలో నోటా గుర్తు చేర్చారు.
అన్నింటినీ సిద్ధం చేసుకుంటూ : టికెట్ ఖరారైన వారితో పాటు ఇంకా స్పష్టత రాని ఆశావహులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా అన్నీ సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. చివరి నిమిషంలో అధిష్ఠానం కరుణిస్తే క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సెంటిమెంట్లు తెరపైకి వచ్చాయి. స్మరణార్థం స్థానిక ప్రముఖ దేవాలయాలు, ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కొందరు తమ ఇష్టదైవాలను దర్శించుకుని, కొబ్బరికాయలు కొట్టి నామినేషన్ పత్రాలపై సంతకాలకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరికొందరు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో సెంటిమెంట్ రంగుల దుస్తులు ధరించి నామినేషన్ కేంద్రాల బాట పట్టేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారు.
పత్రాల వేటలో పరుగులు : అభ్యర్థిత్వాలపై ఒకవైపు ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంటే మరోవైపు ‘నో డ్యూస్’ సర్టిఫికెట్లు, కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, నామినేషన్ సెట్లు సిద్ధం చేసుకోవడం అభ్యర్థులకు కత్తి మీద సాములా మారింది. వ్యవధి తక్కువగా ఉండడంతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ ధ్రువ పత్రాలు సమకూర్చుకునేందుకు పరుగులు పెడుతున్నారు.
మూడు రోజులు ఎలా ఉంటాయో : మున్సిపల్ పీఠాలను కైవసం చేసుకునేందుకు రాజకీయ పార్టీలు వ్యూహాలకు పదునుపెడుతుంటే క్షేత్రస్థాయిలో అభ్యర్థులు మాత్రం ముహూర్తాలు, సెంటిమెంట్ల నడుమ ఉత్కంఠ పోరును ఎదుర్కొంటున్నారు. రానున్న మూడు రోజులు పురపాలక రాజకీయంలో ఎలాంటి అనూహ్య పరిణామాలకు తెరలేపుతాయోనని సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
స్థానిక సంస్థల పోరు - కూటమి పార్టీల సీట్ల సర్దుబాటు ఖరారు - ఎవరెవరికి ఎన్నంటే?
స్థానిక పోరుకు పార్టీ గుర్తులు, విధివిధానాలు విడుదల - బ్యాలెట్ పేపర్లో ఎవరి స్థానం ఎక్కడంటే!