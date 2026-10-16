కనిగిరిలో మందకొడిగా నామినేషన్లు - తొలిరోజు ఒకే ఒక్కటి
Kanigiri Municipal Nominations : కనిగిరి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా తొలిరోజు నామినేషన్లు మందకొడిగా సాగాయి. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 32 వార్డులలో 63 మందికి అప్లికేషన్స్ ఇవ్వగా, కేవలం ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:14 PM IST
Kanigiri Municipal Nominations : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వం మొదలైంది. అయితే నామినేషన్ల తొలిరోజే కొన్ని ప్రాంతాల్లో దాడులు, నిరసనలు జరుగుతుండటంతో వాతావరణం వేడివేడిగా ఉంది. అంతేకాకుండా పార్టీల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కూడా తారాస్థాయికి చేరుకునేలా పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్న వాతావరణంలో కనిగిరి మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ తొలిరోజు అత్యంత మందకొడిగా ప్రారంభమైంది. తొలి రోజే నామినేషన్లతో నిండిపోతుందనుకున్న కార్యాలయం ఒకే ఒక్క నామినేషన్తో షాక్ ఇచ్చింది.
ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలు : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఛైర్మన్, కౌన్సిలర్ల అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా నామినేషన్లు స్వీకరించే ప్రాంతంలో కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు ఆంక్షలు విధించారు.
ఇవాళ్టి నుంచి 18వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్లు తీసుకుంటారు. అయితే మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మొత్తం 32 వార్డులకు గాను తొలిరోజు కేవలం ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలైంది. 10వ వార్డులో ఈ ఏకైక నామినేషన్ వచ్చినట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీధర్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఎన్నికల కార్యాలయం నుంచి ఇప్పటివరకు 63 మంది ఆశావహులు నామినేషన్ దరఖాస్తులను తీసుకెళ్లినప్పటికీ, దాఖలు చేయడానికి మాత్రం అభ్యర్థులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు.
వర్ష ప్రభావమే అందుకు కారణం : తొలిరోజు కావడం ఒక కారణమైతే, ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షం నామినేషన్ల ప్రక్రియపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. గంటకు పైగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం కారణంగా అభ్యర్థులు కార్యాలయానికి రాలేకపోయారు. ఈ అకాల వర్షం వల్ల అటు అభ్యర్థులే కాకుండా ఇటు ఎన్నికల విధులు నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కనీసం సమయానికి భోజనం కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మొదటి రోజు వాతావరణం సహకరించకపోయినప్పటికీ, రెండో రోజు నుంచి నామినేషన్లు భారీగా దాఖలయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మున్సిపల్ కమిషనర్, డీఎస్పీ, సీఐలు నామినేషన్ల కేంద్రాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ పటిష్ట పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.
కనిగిరికి కేటాయించిన సీట్లు :
కనిగిరి మున్సిపాలిటీ
వార్డు సీట్ల వివరాలు
(2026)
కేటగిరి వారీగా
(వార్డులు)
వార్డు
సంఖ్యలు
|మహిళలు (జనరల్)
|8
|3, 7, 9, 19, 21, 23, 24, 31
|అన్రిజర్వుడు (జనరల్)
|8
|6, 8, 14, 20, 25, 26, 29, 30
|బీసీ (జనరల్)
|5
|2, 10, 12, 28, 32
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