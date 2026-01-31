ETV Bharat / state

నో డ్యూ కోసం రూ.8 కోట్లు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా : ముగిసిన 'పుర' నామినేషన్ల ఘట్టం

7నగర పాలక, 116 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికల షెడ్యూలు - మూడు రోజుల్లో మొత్తం 24,456 నామినేషన్లు దాఖలు - నో డ్యూ సర్టిఫికేట్ల కోసం పన్ను చెల్లింపులతో పురపాలికలకు భారీగా ఆదాయం

Published : January 31, 2026 at 8:20 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వం పూర్తైంది. 7 నగర పాలక, 116 మున్సిపాలిటీలకు కలిపి మొత్తం 24,456 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీతో పాటు పలు చిన్న పార్టీల నుంచి సైతం అభ్యర్థులు బరిలో దిగారు. నామినేషన్ల వేళ నో డ్యూ సర్టిఫికేట్‌ కోసం నిజామాబాద్​లో ఓ అభ్యర్థి ఏకంగా రూ.8 కోట్ల పన్నులు చెల్లించడం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. పలువురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి మరీ, వార్డు అభ్యర్థుల పోటీలో నిలవడం ఆసక్తికరంగా నిలుస్తోంది.

24,456 నామినేషన్లు : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రధాన ఘట్టం ముగిసింది. రాష్ట్రంలోని 2వేల 996 వార్డులు, డివిజన్లకు ఎన్నికలు జరగనుండగా మొత్తం 24,456 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. మొదటి రెండు రోజుల్లో 9,276 రాగా, చివరి రోజు ఒక్కరోజే 19,180 నామినేషన్లు వచ్చాయి. చివరి రోజు అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నేతలు ర్యాలీగా వెళ్లి నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ వంటి ప్రధాన పార్టీల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ, బీఎస్పీ, ఎం​ఐఎం​ వంటి పార్టీల నుంచి సైతం ఆశావహులు బరిలోకి దిగారు.

మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు పూర్తైన నామినేషన్ల పర్వం (ETV)

నో-డ్యూ కోసం రూ. 8 కోట్ల పన్ను : గజ్వేల్‌-ప్రజ్ఞాపూర్‌ మున్సిపాలిటీలో తమ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ఎంపీ రఘునందన్‌ రావు ర్యాలీగా నామినేషన్‌ కేంద్రానికి వచ్చారు. ఆలేరులోని దుర్గమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజల అనంతరం ప్రభుత్వ విప్‌ బీర్ల ఐలయ్య కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థులతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు వేళ పలుచోట్ల ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. నిజామాబాద్‌ నగరపాలక బరిలో దిగిన ఓ వ్యక్తి నో-డ్యూ సర్టిఫికెట్‌ కోసం ఏకంగా రూ.8 కోట్ల పన్ను చెల్లించారు. కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి తన భర్త పేరు మీద 2019 నుంచి బకాయిలో ఉన్న ఆస్తి, ఇతర పన్నులు కలిపి రూ.8 కోట్ల 16 లక్షల 65 వేలు చెల్లించారు.

ఒకే కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు : జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి పురపాలక కార్యాలయానికి సైతం భారీగా ఆదాయం సమకూరింది. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి కుటుంబం నుంచి ఒకేసారి ముగ్గురు వార్డు సభ్యులుగా బరిలోకి దిగారు. ఎమ్మెల్యే సతీమణి, ఇద్దరు కుమారులు పోటీకి దిగడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశం అయింది. మిర్యాలగూడ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు నూకల వేణుగోపాల్‌ రెడ్డి భార్య కవిత ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి మరీ, వార్డు అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.

ఇక ప్రచారం మొదలు : నేతల కుటుంబాల నుంచి పలువురు బరిలోకి దిగగా, కొన్నిచోట్ల దంపతులు పోటీకి సై అన్నారు. ఇలా అనేక చోట్ల ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఫిబ్రవరి 3 వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది. ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్‌ జరగనుండగా, 13న కౌంటింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. నామినేషన్ల పర్వం పూర్తి కావడంతో శనివారం నుంచి ప్రచారం ఊపందుకోనుంది.

  • మహబూబాబాద్‌ మున్సిపాలిటీలో బీఆర్​ఎస్​ మాజీ ఎమ్మెల్యే శంకర్‌నాయక్‌ కుమార్తె తేజస్విని 20వ వార్డుకు నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు.
  • చిట్యాల మున్సిపాలిటీ ఒకటో వార్డులో నాగిళ్ల సుధాకర్‌ ఎలియాస్‌ కావేరి అనే ట్రాన్స్‌జెండర్‌ రంగంలోకి దిగడం గమనార్హం.
  • భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీలో బీఆర్​ఎస్​ తరఫున రెండు జంటలు రంగంలోకి దిగాయి. 4వ వార్డు నుంచి రేవుల రాకేశ్, 25వ వార్డు నుంచి ఆయన భార్య రేవుల స్రవంతి, 29వ వార్డు నుంచి గండ్ర హరీశ్‌రెడ్డి, 10వ వార్డు నుంచి ఆయన భార్య శోభ నామినేషన్లు వేశారు.
  • నిర్మల్‌ మున్సిపాలిటీలో మూడు జంటలు నామినేషన్లు వేశాయి. బీఆర్​ఎస్​ తరఫున 30వ వార్డు నుంచి రాజేందర్, 40వ వార్డు నుంచి ఆయన భార్య మాధవి, 37వ వార్డు నుంచి కాంగ్రెస్‌ తరఫున అప్పాల గణేశ్, 36వ వార్డు నుంచి ఆయన భార్య కావ్య, 39వ వార్డు నుంచి కాంగ్రెస్‌ తరఫున తౌహీదుద్దీన్, 29వ వార్డు నుంచి ఆయన భార్య అయేషా కౌసర్‌ నామినేషన్లు వేశారు.
  • నల్గొండ జిల్లా చండూరు మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్‌ టికెట్‌ ఇవ్వలేదని బి.వేణు అనే వ్యక్తి పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు.
  • హుజూరాబాద్‌లో కొన్నిచోట్ల ఎంపీ ఈటల రాజేందర్, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ వర్గాలకు చెందిన వారు బీజేపీ తరఫున నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌లో కాంగ్రెస్, సీపీఐల మధ్య ఇంకా పొత్తు కుదరకపోవడంతో రెండు పార్టీల నుంచీ అభ్యర్థులు దాదాపు అన్ని వార్డులకూ నామినేషన్లు వేశారు. ఒకవేళ పొత్తు కుదిరే పక్షంలో దానికి అనుగుణంగా ఉపసంహరించుకోవాలన్నది వారి ఆలోచన.

