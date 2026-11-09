నగరంలో టపాసుల మోత - బిక్కుబిక్కుమంటున్న మూగజీవాలు
Effect Of Diwali On Animals : దీపావళి పండుగను కుటుంబ సమేతంగా, ఆనందంగా జరుపుకోవాలే తప్ప ఇతర జీవులకు హాని కలగించ కూడదని నిపుణులంటున్నారు. దీనికోసం పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
Published : November 9, 2026 at 2:29 PM IST
ఇంటింటా వెలిగే దీపాలు, వంటింట్లో ఘుమఘుమలు, ఆకాశంలో వెలుగుల జిలుగులు, వీధుల్లో టపాసులు ఇలా ప్రతి ఒక్కరం దీపావళిని ఘనంగా జరుపుకుంటాం. అయితే మితిమీరిన టపాసుల శబ్దం, పొగ, కాలుష్యం కేవలం మనుషులనే కాదు మిగతా జంతువులకూ హాని కలిగిస్తోంది. పక్షులు, జంతువులు టపాసుల శబ్దాలకు భయపడతాయి.
నిప్పు రవ్వల వల్ల గాయపడతాయి. పొగ వాటి ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే పండుగ నేపథ్యంలో వన్యప్రాణులను దృష్టిలో ఉంచుకుని టపాసులు కాల్చాలని, వాటికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పర్యావరణవేత్తలు, జంతు ప్రేమికులు సూచిస్తున్నారు.
అకస్మాత్తుగా రోడ్లపైకి రావడంతో ప్రమాదాలు
పిల్లులు, కుక్కలు, ఇతర పెంపుడు జంతువులకు వినికిడి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. టపాసుల భారీ శబ్దాలకు అవి భయాందోళనలకు గురవుతాయి. ఆ శబ్దాలకు భయపడి అవి ఏమీ తినవు. శబ్దాల కారణంగా భయంతో పారిపోయి, అకస్మాత్తుగా రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రమాదాలకు గురవుతుంటాయి.
పక్షుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకం
పక్షులు పెద్ద శబ్దాలకు తీవ్రంగా ప్రతిస్పందిస్తాయి. రాత్రిపూట కాల్చే టపాసుల కారణంగా చెట్లు, భవనాలపై నివసించే పక్షులు ఒక్కసారిగా ఎగిరిపోతాయి. తమ పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తున్న పక్షుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకం కావచ్చు.
జంతువులకూ శ్వాసకోశ సమస్యలు
బాణాసంచా కాల్చడం వల్ల గాలిలోకి సూక్ష్మ ధూళి కణాలు, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లు, ఇతర రసాయన కాలుష్య కారకాలు విడుదలవుతాయి. ఇవి పక్షులు, జంతువుల శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఇప్పటికే శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్న జంతువులలో ఈ ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉండొచ్చు.
పేలని బాణాసంచాతో ప్రమాదం
పేలని బాణాసంచా, కాలిపోయిన అవశేషాలు జంతువులకు ప్రమాదకరం. పేలని బాణాసంచా దగ్గరకు వెళ్లినా, వాటిని నోటిలో పెట్టుకున్నా, వాటి వాసన చూసినా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశముంది. నిప్పురవ్వలు తగిలి వాటి కాళ్లు, శరీరంపై కాలిన గాయాలు కావచ్చు. వాటిని ఆట వస్తువులుగా భావించి వాటి దగ్గరకు వెళ్లే ప్రమాదముంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి
- తక్కువ శబ్దం చేసే, పర్యావరణానికి హాని చేయని బాణాసంచాను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
- వీధి కుక్కలు నివసించే ప్రాంతాలలో, చెట్ల కింద, పక్షుల గూళ్లకు సమీపంలో బాణసంచా కాల్చకూడదు.
- బాణసంచా వల్ల గాయపడిన జంతువులకు వెంటనే వైద్య సహాయం అందించాలి.
- వీధి కుక్కలు, పిల్లులు, ఇతర జంతువులకు ఇంట్లో తయారుచేసిన మిఠాయిలు, చాక్లెట్లు, నూనె పదార్థాలను తినిపించొద్దు. వీటివల్ల జంతువులకు జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
- బాణసంచా వ్యర్థాలను వెంటనే తొలగించాలి.
- ఆహార వ్యర్థాలను రోడ్లపై పారవేయొద్దు.
- పెంపుడు జంతువులు ప్లాస్టిక్ కవర్లు, బాణసంచా వ్యర్థాలను తినకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- అపార్ట్మెంట్లు, కాలనీలలో స్వచ్ఛంద జంతు సంరక్షణ బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
హ్యాపీ అండ్ సేఫ్ దీపావళి - పండుగ వేళ మీ కుటుంబం కోసం ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
హైదరాబాద్లో దీపావళి జోష్ - విభిన్న సంప్రదాయాలతో వైభవంగా 'వెలుగుల పండుగ'