ఎంతసేపు ఉగ్గబట్టుకోవాలి - హైదరాబాద్లోని బస్ షెల్టర్లలో టాయిలెట్ కష్టాలు
హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు టాయిలెట్ కష్టాలు - ఒక్కసారి బస్సు ఎక్కితే ఆపుకోవాల్సిందే - కొన్ని బస్షెల్టర్లలోనే టాయిలెట్స్ సదుపాయం - ఆర్టీసీ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు
Published : December 27, 2025 at 2:16 PM IST
No Toilets in Bus Shelters : చార్మినార్ వద్ద ఏదో అవసరం ఉండి అవినాష్, హయత్నగర్ నుంచి కోఠికి వెళ్లే బస్సు ఎక్కాడు. బస్సులోనే అర్జెంట్గా మూత్ర విసర్జన రావడంతో ఉగ్గబట్టుకుని కోఠి బస్టాండ్ వస్తుంది కదా అక్కడ టాయిలెట్కు వెళ్దాం లే అనుకొని తన సీటులో కూర్చున్నాడు. కోఠి బస్ స్టాప్లో బస్సు ఆగగానే హమ్మయ్య బస్ స్టాండ్ వచ్చింది అని చకచకా దిగాడు. శౌచాలయం ఎక్కడ ఉంది అని అంతా వెతికాడు. కానీ, ఎక్కడా టాయిలెట్స్ కనిపించకపోవడంతో అలాగే ఉగ్గబట్టుకుని కిలోమీటరు దూరం నడిచి అక్కడ ఉన్న షాపింగ్మాల్లో పని కానిచ్చేసి హమ్మయ్య ఒక పనైపోయింది బాబూ అంటూ తన పనిని చూసుకున్నాడు.
ఇది కేవలం అవినాష్ ఒక్కడి సమస్య మాత్రమే కాదు. ఎంతో మంది ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల పరిస్థితి. దగ్గర్లోని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్, ఏటీఎం, పెట్రోల్ బంక్లు ఎక్కడున్నాయని గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి అడిగితే వందల మీటర్ల దూరంలోనే బోలెడున్నాయని సమాచారం ఇస్తుంది. అదే హైదరాబాద్ల ఎక్కడెక్కడ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయంటే ఒకటి, రెండుకి మించి చూపించవు. ఇదే దౌర్భాగ్యం అసలు. అంటే ప్రయాణికుడికి మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి వస్తే గట్టిగా ఉగ్గబట్టుకోని ఉండాల్సిందేనా? మరి బస్ షెల్టర్లలలో మూత్ర విసర్జన శాలలు ఉండవా? కొన్ని చోట్లా ఉన్నా అవి పని చేయవా? అని ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.
18 లక్షల మహిళా ప్రయాణికులు : ఆర్టీసీకి 26 లక్షల మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అందులో 18 లక్షల మంది మహిళలే ఉన్నా బస్షెల్టర్ల దరిదాపుల్లో ఒక్క శౌచాలయం కూడా కనిపించని పరిస్థితి అక్కడ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 2,200 ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ టాయిలెట్లు ఏర్పాటు చేశామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయినా అందులో పని చేసేవి కేవలం 800 మాత్రమే. వీటితో ప్రయాణికులు రోడెక్కితే ఉగ్గబట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇంకెన్నాళ్లు ఓపిక పట్టాలంటూ ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిర్వహణ మరిచిన ఆర్టీసీ : హైదరాబాద్ మహానగర పాలకసంస్థ, ఆర్టీసీ సంయుక్త సహకారంతో 2018 నుంచి ఆధునిక, స్మార్ట్ బస్షెల్టర్ల నిర్మాణం చేపడుతూ వస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 800 నుంచి 1000 షెల్టర్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని ఆశయం పెట్టుకున్నారు. ఈ ఆధునిక షెల్టర్లలో గ్రేడ్-1, గ్రేడ్-2 పురుషులు, మహిళలకు ప్రత్యేకంగా శౌచాలయాలు ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. వీటితో పాటు ఏసీ సీటింగ్, మొబైల్ ఛార్జింగ్, వైఫై, తాగునీరు, సీసీ టీవీ ఇతర సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రణాళికలు చేసింది. అయితే సోమాజిగూడ, కూకట్పల్లి, బేగంపేట్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఆధునిక బస్షెల్టర్లు నిర్మించినా ఎక్కడా ఈ సదుపాయాలు మాత్రం కనిపించడం లేదు. ప్రణాళిక ప్రకారం 336 షెల్టర్లలో(అడ్వాన్స్ గ్రేడ్)లో శౌచాలయాలు నిర్మించాలి. కానీ స్థలం లేదంటూ చాలా చోట్ల నిర్మాణాలు చేపట్టలేదు.
ఇదీ పరిస్థితి :
- రెతిఫైల్ బస్టాండ్, జేబీఎస్, దిల్సుఖ్నగర్, ఎంజీబీఎస్ ప్రాంతాల్లో పే అండ్ యూజ్ పద్ధతిలో టాయిలెట్లను ఏర్పాటు చేసిన వాటినే ప్రయాణికులు వినియోగించుకుంటున్నారు.
- మెహిదీపట్నం బస్టాండ్లో వేలాది మంది ప్రయాణికులు, కళాశాలల విద్యార్థులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అక్కడ కనీస సదుపాయాలు లేవు. బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్లు సైతం బస్సు పక్కకు ఆపి కిలో మీటరు దూరం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.
- ఎల్బీనగర్లో నిత్యం వేలాది మంది నగరం నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇక్కడ బస్షెల్టర్ నిర్మాణ అంశం కొలిక్కి రాలేదు. ఇక శౌచాలయాల పరిస్థితి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు.
- అమీర్పేట్లో రోజూ 20 వేల మంది ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉంటారు. కోఠి, మదీనా, చార్మినార్, చార్మినార్లో మహిళలు షాపింగ్కు వేలాదిగా వెళుతూ ఉంటారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఒక్క ప్రజా మరుగుదొడ్డి కూడా కనిపించదు. హోటళ్లు, షాపింగ్మాల్స్కు వెళ్లి కొందరు అవసరాలు తీర్చుకుంటూ వస్తుంటారు. కానీ, అక్కడి సిబ్బంది ప్రశ్నిస్తారనే భయంతో చాలా మంది ఇంటికెళ్లే వరకు ఉగ్గబట్టుకుంటున్నారు.
