ఎంతసేపు ఉగ్గబట్టుకోవాలి - హైదరాబాద్​లోని బస్​ షెల్టర్లలో టాయిలెట్​ కష్టాలు

హైదరాబాద్​ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు టాయిలెట్​ కష్టాలు - ఒక్కసారి బస్సు ఎక్కితే ఆపుకోవాల్సిందే - కొన్ని బస్​షెల్టర్లలోనే టాయిలెట్స్​ సదుపాయం - ఆర్టీసీ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read
No Toilets in Bus Shelters : చార్మినార్​ వద్ద ఏదో అవసరం ఉండి అవినాష్​, హయత్​నగర్​ నుంచి కోఠికి వెళ్లే బస్సు ఎక్కాడు. బస్సులోనే అర్జెంట్​గా మూత్ర విసర్జన రావడంతో ఉగ్గబట్టుకుని కోఠి బస్టాండ్​ వస్తుంది కదా అక్కడ టాయిలెట్​కు వెళ్దాం లే అనుకొని తన సీటులో కూర్చున్నాడు. కోఠి బస్​ స్టాప్​లో బస్సు ఆగగానే హమ్మయ్య బస్​ స్టాండ్​ వచ్చింది అని చకచకా దిగాడు. శౌచాలయం ఎక్కడ ఉంది అని అంతా వెతికాడు. కానీ, ఎక్కడా టాయిలెట్స్​ కనిపించకపోవడంతో అలాగే ఉగ్గబట్టుకుని కిలోమీటరు దూరం నడిచి అక్కడ ఉన్న షాపింగ్​మాల్​లో పని కానిచ్చేసి హమ్మయ్య ఒక పనైపోయింది బాబూ అంటూ తన పనిని చూసుకున్నాడు.

ఇది కేవలం అవినాష్​ ఒక్కడి సమస్య మాత్రమే కాదు. ఎంతో మంది ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల పరిస్థితి. దగ్గర్లోని బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్​, ఏటీఎం, పెట్రోల్ బంక్​లు ఎక్కడున్నాయని గూగుల్​ మ్యాప్స్​ ఓపెన్​ చేసి అడిగితే వందల మీటర్ల దూరంలోనే బోలెడున్నాయని సమాచారం ఇస్తుంది. అదే హైదరాబాద్​ల ఎక్కడెక్కడ పబ్లిక్​ టాయిలెట్స్​ ఉన్నాయంటే ఒకటి, రెండుకి మించి చూపించవు. ఇదే దౌర్భాగ్యం అసలు. అంటే ప్రయాణికుడికి మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి వస్తే గట్టిగా ఉగ్గబట్టుకోని ఉండాల్సిందేనా? మరి బస్​ షెల్టర్లలలో మూత్ర విసర్జన శాలలు ఉండవా? కొన్ని చోట్లా ఉన్నా అవి పని చేయవా? అని ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.

18 లక్షల మహిళా ప్రయాణికులు : ఆర్టీసీకి 26 లక్షల మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అందులో 18 లక్షల మంది మహిళలే ఉన్నా బస్​షెల్టర్ల దరిదాపుల్లో ఒక్క శౌచాలయం కూడా కనిపించని పరిస్థితి అక్కడ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 2,200 ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్​ టాయిలెట్లు ఏర్పాటు చేశామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయినా అందులో పని చేసేవి కేవలం 800 మాత్రమే. వీటితో ప్రయాణికులు రోడెక్కితే ఉగ్గబట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇంకెన్నాళ్లు ఓపిక పట్టాలంటూ ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిర్వహణ మరిచిన ఆర్టీసీ : హైదరాబాద్​ మహానగర పాలకసంస్థ, ఆర్టీసీ సంయుక్త సహకారంతో 2018 నుంచి ఆధునిక, స్మార్ట్​ బస్​షెల్టర్ల నిర్మాణం చేపడుతూ వస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 800 నుంచి 1000 షెల్టర్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని ఆశయం పెట్టుకున్నారు. ఈ ఆధునిక షెల్టర్లలో గ్రేడ్​-1, గ్రేడ్​-2 పురుషులు, మహిళలకు ప్రత్యేకంగా శౌచాలయాలు ఉండేలా డిజైన్​ చేశారు. వీటితో పాటు ఏసీ సీటింగ్​, మొబైల్​ ఛార్జింగ్​, వైఫై, తాగునీరు, సీసీ టీవీ ఇతర సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రణాళికలు చేసింది. అయితే సోమాజిగూడ, కూకట్​పల్లి, బేగంపేట్​ తదితర ప్రాంతాల్లో ఆధునిక బస్​షెల్టర్లు నిర్మించినా ఎక్కడా ఈ సదుపాయాలు మాత్రం కనిపించడం లేదు. ప్రణాళిక ప్రకారం 336 షెల్టర్లలో(అడ్వాన్స్​ గ్రేడ్​)లో శౌచాలయాలు నిర్మించాలి. కానీ స్థలం లేదంటూ చాలా చోట్ల నిర్మాణాలు చేపట్టలేదు.

ఇదీ పరిస్థితి :

  • రెతిఫైల్​ బస్టాండ్​, జేబీఎస్​, దిల్​సుఖ్​నగర్​, ఎంజీబీఎస్​ ప్రాంతాల్లో పే అండ్​ యూజ్​ పద్ధతిలో టాయిలెట్​లను ఏర్పాటు చేసిన వాటినే ప్రయాణికులు వినియోగించుకుంటున్నారు.
  • మెహిదీపట్నం బస్టాండ్​లో వేలాది మంది ప్రయాణికులు, కళాశాలల విద్యార్థులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అక్కడ కనీస సదుపాయాలు లేవు. బస్సు డ్రైవర్​, కండక్టర్లు సైతం బస్సు పక్కకు ఆపి కిలో మీటరు దూరం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.
  • ఎల్బీనగర్​లో నిత్యం వేలాది మంది నగరం నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇక్కడ బస్​షెల్టర్​ నిర్మాణ అంశం కొలిక్కి రాలేదు. ఇక శౌచాలయాల పరిస్థితి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు.
  • అమీర్​పేట్​లో రోజూ 20 వేల మంది ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉంటారు. కోఠి, మదీనా, చార్మినార్​, చార్మినార్​లో మహిళలు షాపింగ్​కు వేలాదిగా వెళుతూ ఉంటారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఒక్క ప్రజా మరుగుదొడ్డి కూడా కనిపించదు. హోటళ్లు, షాపింగ్​మాల్స్​కు వెళ్లి కొందరు అవసరాలు తీర్చుకుంటూ వస్తుంటారు. కానీ, అక్కడి సిబ్బంది ప్రశ్నిస్తారనే భయంతో చాలా మంది ఇంటికెళ్లే వరకు ఉగ్గబట్టుకుంటున్నారు.

