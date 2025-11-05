ETV Bharat / state

ముక్క మంచిదేనా? - ‘మాంసం’ విక్రయాలపై కొరవడిన పర్యవేక్షణ

పట్టణాల్లో విక్రయించే మేక, గొర్రె మాంసం ఎంత వరకు సురక్షితం? - క్షేత్రస్థాయిలో మాంసం నాణ్యతను తనిఖీ చేయాని అధికారులు

Violating Food Safety Rules in AP
Violating Food Safety Rules in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Violating Food Safety Rules in AP : పట్టణాల్లో రోజురోజుకు మాంసం విక్రయాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దీనికి తగ్గట్లుగా జంతువధశాలలు ఏర్పాటు చేయడం లేదు. దీంతో ఎక్కడపడితే అక్కడే జంతువులను వధించి మాంసం విక్రయిస్తున్నారు. పశువైద్యాధికారి పరిశీలించి, ధ్రువీకరించి, ముద్ర వేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆ నిబంధనలు పాటించడం లేదు. మాంసం మార్కెట్లు లేకపోవడంతో రోడ్లు, మురుగుకాలువల పక్కన బహిరంగంగా విక్రయాలు సాగిస్తున్నారు. దీంతో దుమ్ము, ధూళితో పాటు దుర్వాసన వస్తుందని వినియోగదారులు వాపోతున్నారు. దీనికితోడు మాంసం తూకాల్లో మోసాలు జరుగుతున్నాయని, సంబంధిత అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టడం లేదని మాంసం ప్రియులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తాజాగా విశాఖపట్నం నగరంలో విక్రయించే మేక, గొర్రె మాంసం ఎంత వరకు సురక్షితం అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో మాంసం నాణ్యతను తనిఖీ చేయడం లేదు. ఏటా ప్రజల నుంచి కోట్ల రూపాయల పన్నులు వసూలు చేస్తున్నా ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు కనీస ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదన్న విమర్శలొస్తున్నాయి.

ఆడ గొర్రెలు, మేకల్ని వధించకూడదు : నిబంధనల ప్రకారం ఆడ గొర్రెలు, మేకల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వధించకూడదు. జీవాలను చంపిన తర్వాత వాటి ఊపిరితిత్తుల్లో చీము ఉంటే వాటిని మనుషులు తినకూడదు. ఇలాంటి కీలకమైన పరీక్షలు నిర్వహించడానికి కచ్చితంగా పశువైద్యుడు ఉండాలి. వైద్యుని పర్యవేక్షణలో సిబ్బంది పరీక్షలు చేయాలి. జీవాల ఆరోగ్య స్థితితో పాటు, లింగం నిర్ధారించాలి. ఆ తర్వాత జీవీఎంసీ ‘స్టాంప్‌ (సీలు)’ వేయాలి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో అలాంటివి జరగడం లేదు.

జంతు వధశాలలు ఎక్కడ? : సుమారు పదేళ్ల కిందట విశాఖ నగరంలో హనుమంతు వాక, గాజువాక, తగరపువలస, అనకాపల్లి ప్రాంతాల్లో జంతు వధశాలలు (కబేళాలు) ఉండేవి. ప్రతి ఆదివారం, మంగళవారం ఎక్కువ జీవాలు వచ్చే సమయంలో పశువైద్యుడు వాటిని పరిశీలించేవారు. వైద్యుడితో పాటు, ఎనిమిది మంది సిబ్బంది ఆయా కేంద్రాల వద్ద పర్యవేక్షించేవారు. మారికవలస ప్రాంతంలో ఆధునిక కబేళా నిర్మించడానికి ఓ ప్రైవేటు సంస్థ జీవీఎంసీతో ఒప్పందం చేసుకుంది. 25 ఏళ్ల పాటు వారే నిర్వహణ కొనసాగించేలా బీఓటీ (నిర్మించు, నిర్వహించు, బదలాయించు) తరహా ఒప్పందం జరిగింది. దీంతో జీవీఎంసీకి చెందిన కబేళాలు మూతపడ్డాయి.

దుకాణాల వద్దే వధించేస్తున్నారు : మారికవలస కబేళా వద్దకు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో మూగ జీవాలను తీసుకెళ్లి, తిరిగి తెల్లవారుజాము 4 గంటలకు దుకాణాల వద్దకు తీసుకొచ్చి విక్రయించడం కష్టమని భావిస్తున్న వ్యాపారులు చాలా మంది స్థానిక దుకాణాల వద్దే వధించేస్తున్నారు. కబేళా వద్ద జీవీఎంసీకి చెందిన వైద్యుడి పర్యవేక్షణ ఉండాల్సి ఉన్నా, ప్రస్తుతం ఓ మేస్త్రి మాత్రమే పరిశీలన చేసి, జీవాల వధింపునకు అనుమతి ఇస్తున్నట్లు సమాచారం.

చనిపోయిన వాటినీ విక్రయిస్తున్నారు : సుమారు 23 లక్షలు ఉన్న విశాఖ నగరంలో పలుచోట్ల రోగాలబారిన పడినవి, వయస్సు పైబడిన జీవాలను వధించి విక్రయిస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 3200 మాంసం దుకాణాలు ఉండగా కొన్ని సందర్భాల్లో మేకలు, గొర్రెల మందల్లో చనిపోయిన వాటిని కూడా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తీసుకువచ్చి విక్రయిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. ప్రతి ఆదివారం 10 వేల మేకలు, గొర్రెలు వధిస్తుండగా కబేళా దగ్గర వధించేవి కేవలం 300 మాత్రమే ఉంటాయనే అనుమానాలు పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

విక్రయాలపై కొరవడిన పర్యవేక్షణ : కొందరు మాంసం దుకాణ నిర్వాహకులు తక్కువ ధరకు మేక, గొర్రె మాంసాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దాన్ని పట్టణాలకు తీసుకొచ్చి నెలల తరబడి ఫ్రిజ్​లో నిల్వ చేసి హోటళ్లు, కేటరింగ్ నిర్వాహకులకు విక్రయించి అందిన కాడికి సొమ్ము చేసుకుంటున్న ఘటనలో ఇటీవల కాలంలో పలుచోట్ల జరుగుతున్నాయి. ప్రజారోగ్యం అంటే వీరికి లెక్కేలేకుండా పోతుంది. అధికారులు స్పందించి ఆయా దుకాణాలపై దాడులు నిర్వహించి నిబంధనలు పాటిస్తున్నారా? ఉల్లంఘిస్తున్నారా? అనే దానిపై దృష్టిసారించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

మీరు మటన్ ప్రియులా! - మాంసంలో ఏ భాగాన్ని కొనాలో తెలుసా?

సిగరెట్లు, మద్యం, మాంసంతో బాబాకు పూజలు- కోర్కెలు తీరుస్తాడని భక్తుల నమ్మకం- ఎక్కడో తెలుసా?

TAGGED:

LACK OF SUPERVISION ON MEAT SALES
MEAT SALES FRAUDS IN VISAKHAPATNAM
MEAT SELLERS CHEATING TO BUYERS
MUTTON SALES ISSUE IN VISAKHA
VIOLATING FOOD SAFETY RULES IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.