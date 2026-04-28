రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంకా తప్పని ఇంధన కష్టాలు - బంకుల వద్ద తరగని క్యూలు

బంకుల వద్ద భారీగా క్యూలైన్లు, నో స్టాక్‌ బోర్డులు - కొన్ని బంకుల్లో పరిమితంగా ఇంధన సరఫరా - సరిపోవడం లేదని ఆటో, లారీ డ్రైవర్ల అసంతృప్తి - సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయంటున్న అధికారులు

No Stock Boards At Bunks (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:57 AM IST

No Stock Boards At Bunks : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత వేధిస్తూనే ఉంది. చాలా బంకుల్లో నో స్టాక్‌ బోర్డులే దర్శనమిస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల వాహనదారులతో బంకులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. అధికారులు మాత్రం సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. డీజిల్‌ కొరతతో రైతులు మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉద్దేశపూర్వకంగా పానిక్ క్రియేట్ చేసే వారిపై చర్యలు : రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కోసం పడిగాపులు పడాల్సి వస్తోంది. NTR జిల్లా మైలవరంలో బంకుల వద్ద వాహనాలు బారులు తీరాయి. వ్యవసాయ అధికారుల నుంచి లెటర్ ఉంటేనే ట్రాక్టర్లకు డీజిల్ నింపుతున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు. బంటుమిల్లిలోని ఓ బంక్ వద్దకు అప్పుడే డీజిల్ ట్యాంకర్ రావడంతో రైతులు ఎగబడ్డారు. కిలోమీటరు మేర క్యానులతో పడిగాపులు కాశారు. కొండపల్లిలోని రీఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల నుంచి 7జిల్లాలకు ఇంధనం సరఫరా అవుతోందని ప్రస్తుతం 50 రోజులకు సరిపడా నిల్వలున్నాయని కలెక్టరు లక్ష్మీశ తెలిపారు. ఉద్దేశపూర్వకంగా పానిక్ క్రియేట్ చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని విజయవాడ సీపీ హెచ్చరించారు.

"కొరత ఏర్పడుతుందనే భయంతో ప్రజలు తమ వాస్తవ అవసరాలకు మించి ఇంధనాన్ని నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. పెట్రోల్ కొరత గురించి ప్రజలలో అనవసరమైన భయాలను సృష్టించడాన్ని మనం ఆపాలి". - జి.లక్ష్మీశ, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టరు

అవసరానికి మించి కొనుగోలు చేయరాదు : గుంటూరులోని కొన్ని పెట్రోలు బంకుల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమివ్వడంపై ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి ఆసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నగరంలోని పలు బంకులకు ఆమె ద్విచక్ర వాహనంపై తిరిగి స్వయంగా పరిశీలించారు. జిల్లాలో ప్రజలకు అవసరమైన మేరకు ఇంధనం సరఫరా చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. బాపట్ల జిల్లాలో ఇంధన కొరత లేదని కలెక్టర్ తెలిపారు. కారంచేడులోని పెట్రోలు బంకులను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. అవసరానికి మించి ప్రజలు ఇంధనం కొనుగోలు చేయవద్దని సూచించారు.

ఇంధన సరఫరాకు పోలీసుల బందోబస్తు : జంగారెడ్డిగూడెంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కోసం వాహనాలు బారులు తీరడంతో నిర్వాహకులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. స్టాక్‌ వస్తుందని ప్రజలు వదంతులు నమ్మవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. పల్నాడు జిల్లాలోని పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి, మాచవరంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంధన సరఫరా సజావుగా సాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు. యజమానులు కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. మార్కాపురం జిల్లాలో పోలీసుల బందోబస్తు నడుమ వాహనాలకు ఇంధన సరఫరా చేస్తున్నారు. నిల్వలు ఉన్నా కొన్ని బంకులు మూసివేయడంపై కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తే క్రిమినల్ కేసులు : నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలోని పలు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద పరిస్థితిని టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి పరిశీలించారు. వాహనదారులు ఆందోళన చెందవద్దని పరిస్థితి మెరుగవుతుందని చెప్పారు. నెల్లూరు జిల్లాలో డీజిల్ నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని, రైతుల సాగుకు సరిపడా డీజిల్‌ అందిస్తామని కలెక్టర్‌ తెలిపారు. సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో పెట్రోల్ బంకులను కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తే క్రిమినల్ కేసులు బనాయిస్తామని హెచ్చరించారు.

పెట్రోల్​ కొరతతో రైతుల అవస్థలు : ఉరవకొండలో బంకుల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. తెరిచి ఉన్న బంకుల వద్ద క్యాన్లతో క్యూ కట్టారు. కర్నూలు జిల్లాలో తగినన్ని పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు ఉన్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ఎవరైనా అక్రమంగా ఇంధనాన్ని నిల్వచేస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేకుండా చేయాలని నంద్యాల జిల్లా డోన్​లో సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం స్టాక్ అందుబాటులో ఉండేలా చొరవ చూపాలన్నారు. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలోని పెట్రోలు బంకులు వాహనదారులతో కిటకిటలాడాయి. డీజిల్ దొరక్క రైతులు అవస్థలు పడ్డారు.

పరిమిత ఇంధనంతో ఇక్కట్లు : కోనసీమ జిల్లాలో డీజిల్‌కు విపరీతమైన కొరత ఏర్పడటంతో కోతలు ముందుకు సాగక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పోలీసులు బంకుల వద్ద ఉండి తోపులాట జరగకుండా చూశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత వాహనదారులను వేధిస్తుంది. ద్విచక్ర వాహనాలకు, ఆటోలకు 200, పెద్ద వాహనాలకు 15 లీటర్లు మాత్రమే ఇంధనం నింపుతున్నారు. కోతల సమయం కావడంతో 15 లీటర్లు సరిపోవడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరికోత మిషన్లకు అవసరమైన ఇంధనం సరఫరా చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్‌ తెలిపారు. కాకినాడ, పోలవరం జిల్లాలవ్యాప్తంగా బంకుల వద్ద నోస్టాక్ బోర్డులే దర్శనమిస్తున్నాయి. సరిపడా ఇంధనం దొరక్క ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పరిమితంగా ఇంధనం నింపడంతో అది ఏమూలకు సరిపోవడం లేదని వాహనదారులు పెదవి విరుస్తున్నారు.

ఇంధన కొరతపై సీఎం టెలికాన్ఫరెన్స్​ : పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. టెలికాన్ఫరెన్సులో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు, జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా సాధారణ స్థితికి చేరేంత వరకు నిరంతరం మానిటర్ చేస్తూనే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. క్యూలైన్లు లేకుండా చూడాలన్న ఆయన, అవసరమైతే టోకెన్, స్లాట్ సిస్టంలను అవలంభించాలని సూచించారు.

పెట్రోలియం కంపెనీల నుంచి బంకులకు లోడ్ డిస్పాచెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయని ఆరాతీశారు. రాత్రంతా లోడ్ డిస్పాచెస్ జరిగాయని నిరంతరం బంకులకు పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా జరిగేలా చూస్తున్నామని అధికారులు వివరించారు. ఇవాళ ఉదయం ఆరు గంటల సమయానికి 1402 లోడ్లు డిస్పాచ్ చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేశామని తెలిపారు. గత అర్థరాత్రి నుంచి ఇవాళ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు 2173 కిలో లీటర్ల పెట్రోల్, 2846 కిలో లీటర్ల డీజిల్ అమ్మకాలు జరిగాయన్నారు.ప్రస్తుతం జిల్లాల నుంచి వస్తోన్న సమాచారం మేరకు ఉదయం 6 గంటల నాటికి 432 బంకులు మినహా అన్ని బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ లభ్యత ఉందని అధికారులు వివరించారు.

ఇంధన కొరత సృష్టించి బ్లాక్‌ మార్కెటింగ్‌కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు : సీఎం చంద్రబాబు

'ఇవాళ్టికి ఎక్కడా నో స్టాక్‌ బోర్డులు కనిపించకూడదు' - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

