మార్కెట్లో రోజుకో ధర - రొయ్య రైతులకు తప్పని కష్టాలు
రొయ్యల ధరలపై ఎటువంటి నియంత్రణ లేదు. మధ్యవర్తులు పరిస్థితులు అనుకూలంగా మలుచుకుని రైతులను నష్టాల పాలు చేస్తున్నారు. పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి ఈ ధరలు మారిపోతుండటంతో ఆక్వా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 11:52 AM IST
No Stability In Prices Of Shrimp in State : రొయ్యల ధరలపై ఎటువంటి నియంత్రణ లేదు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వ్యాపారులు, మధ్యవర్తులు ఏకమై పరిస్థితిని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుని రైతులను నష్టాలపాలు చేస్తున్నారు. దిగుబడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ధరలను భారీగా తగ్గిస్తున్నారు. సరఫరా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెంచుతున్నారు. ధరలను ఎప్పుడు తగ్గించాలో లేదా పెంచాలో వారే నిర్ణయిస్తారు. వారిని నియంత్రించే యంత్రాంగం లేకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఇచ్చాపురం నుంచి రణస్థలం వరకు విస్తరించి ఉన్న తీరప్రాంతంలో వేలాది ఎకరాల్లో రొయ్యల సాగు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జూన్, జూలై నాటికి 80 శాతం చెరువుల్లోని రొయ్యలు మంచి పరిమాణానికి (కౌంట్కు) చేరుకున్నాయి. '100-కౌంట్' రొయ్యలకు (కిలోకు 100 రొయ్యలు ఉండేవి) రూ.270 వరకు ధర లభించింది. ఈ సమయంలో వ్యాధుల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ధరలు అనుకూలంగా ఉండటంతో రైతులు నష్టాలను నివారించవచ్చని ఆశించారు. అయితే అకస్మాత్తుగా ధరలు రూ.240కి పడిపోయాయి. '50-కౌంట్' రొయ్యల ధరలో కిలోకు రూ.25 మేర భారీ తగ్గింపు జరగడం వల్ల రైతులకు గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లింది.
వైఖరి మార్చుకుంటూ : పెరుగుతున్న నష్టాల కారణంగా చాలా మంది రైతులు సాగుకు విరామం ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో వ్యాపారులు ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచి వారిని తిరిగి ఆకర్షిస్తుంటారు.సాగు సీజన్ ప్రారంభంలో వారు అధిక ధరలను ఉదాహరణకు 100-కౌంట్ రొయ్యలకు కిలోకు రూ.280, 60-కౌంట్కు రూ.95, 50-కౌంట్కు రూ.80 వాగ్దానం చేస్తారు. అంతేకాకుండా సరుకు అప్పగించేటప్పుడు అదనంగా కిలోకు రూ.10 ఇస్తామని కూడా భరోసా ఇస్తారు. అయితే పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి ఈ ధరలు మారిపోతుండటంతో ఆక్వా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని అధికారులు గమనించాలని వారు కోరుతున్నారు. రొయ్యల ధరలను అదుపు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా మత్స్యశాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ టి. సుమలత తెలిపారు.
ఏం చేయాలో మాకు పాలుపోవడం లేదు : "చెరువుల్లో రొయ్య పిల్లలను వదిలేటప్పుడు మాలో ఎంతో ఆశ ఉంటుంది. ధరలు స్థిరంగా ఉంటే గతంలో వచ్చిన నష్టాలను పూడ్చుకోవచ్చన్న నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతాం. కానీ, పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి మాత్రం మోసపోతాం. ఏం చేయాలో తెలియక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోతాం. ప్రభుత్వం ధరల స్థిరీకరణపై దృష్టి సారించి, కొనుగోలుదారులు, మధ్యవర్తుల దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేయాలి"-ఎస్. వల్లభ రావు, ఆక్వా రైతు, సీమురు
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