పెట్రోల్ కొరత వీళ్ల పొట్ట కొడుతోంది!

హైదరాబాద్​లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత - ఊబర్, ర్యాపిడో, ఓలా లాంటి ఆన్‌లైన్‌ ఫ్లాట్ ఫాం సర్వీసులపై ప్రభావం - రైడ్స్ బుక్ అవట్లేదని ఉద్యోగుల ఆవేదన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 6:24 PM IST

No Ride Booking in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో గత రెండు రోజులుగా కొన్ని బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ లేక మూసివేయడంతో జనం ఆందోళనకు గురయ్యారు. వాహనదారులు బంకుల ముందు క్యూ కట్టారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొరత లేదని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. వచ్చే 2 నెలలకు సరిపడా ఇంధన నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయని అన్నారు. మరోవైపు ఆన్‌లైన్‌లో క్యాబ్​లు, ఆటోలు బుక్ చేసుకునే వారి పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా మారింది.

ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న ఉద్యోగులు : పెట్రోల్, డీజిల్ సమస్య హైదరాబాద్​లో నగరవాసులను ఇక్కట్ల పాలు చేస్తోంది. ఉదయం నుంచి అనేక ప్రాంతాల్లోని పెట్రోల్ బంక్​ల వద్ద ఇంధనం కోసం వాహనదారులు పడి గాపులు గాస్తుండటంతో ఆన్‌లైన్‌లో క్యాబ్​లు, ఆటోలు బుక్ చేసుకునే వారి పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా మారిందని ఉద్యోగులు అంటున్నారు. ఊబర్, ర్యాపిడో, ఓలా లాంటి ఆన్‌లైన్‌ ఫ్లాట్ ఫాంలలో గంటల తరబడి వేచి చూసినా బుకింగ్ తీసుకోని పరిస్థితి ఏర్పడిందని అవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైడ్స్ కోసం అధిక మొత్తంలో చెల్లించేందుకు సిద్ధపడినా ఆటోలు, కార్​లు మాత్రం బుక్ కాటవం లేదని, దీంతో సొంత వాహనాలు లేక రైడ్స్ బుక్ చేసుకునే వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోందని అంటున్నారు.

బైక్​ల బుకింగ్ మెరుగ్గానే ఉంది : గత రెండు రోజులుగా ఆన్‌లైన్‌ బుకింగ్ ఆలస్యమవుతుండగా, ఇవాళ ఏకంగా గంటల తరబడి వేచి చూసినా రైడ్స్ బుక్ అవ్వటం లేదని, ఒకటి రెండు బుక్ అయినా వెంటనే క్యాన్సిల్ చేసినట్టు సందేశాలు వస్తున్నాయని నగరవాసులు అంటున్నారు. దీంతో అత్యవసర పనులపై బయటకు వెళ్లాల్సిన వారి ప్రత్యామ్నాయం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే క్యాబ్​లతో పోలిస్తే కొంత బైక్​ల బుకింగ్ మెరుగ్గానే ఉండటం గమనార్హం.

పెట్రోల్ బంక్​ల వద్ద పడిగాపులు : ఇంధనానికి కొరత లేదని, ఓ వైపు తెలంగాణ డీలర్ల అసోసియేషన్ ప్రకటించినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. క్రెడిట్ బేస్ మీద పెట్రోల్ బంక్​లకు ఇంధనం ఇచ్చేందుకు డీలర్లు సుముఖంగా లేకపోటవం, సీఎన్​జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమస్య కారణంగా డ్రైవర్లు ఇంధనం కోసం పెట్రోల్ బంక్​ల వద్ద పడిగాపులు కాస్తుండటంతో బుకింగ్​​లో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

ఆ పెట్రోల్ బంకుల్లో భారీగా పెరిగిన ధరలు - లీటర్​కు రూ.5పైనే అదనంగా వసూలు

