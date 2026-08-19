ఆగస్టులో ఆవిరవుతున్న అన్నదాతల ఆశలు - సరైన వర్షాలు పడక రైతుల ఇబ్బందులు
ఇంకా లోటు వర్షపాతమే - 87.57 శాతం విస్తీర్ణంలోనే పంటలు - శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నిండేందుకు 195 టీఎంసీలు అవసరం
Published : August 19, 2026 at 9:38 AM IST
Due to Elnino Effect No Rains in Telangana : రాష్ట్రంపై ఎల్నినో ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సరైన వర్షాలు పడక అన్నదాత దిగాలు పడుతున్నాడు. ఆగస్టు మూడో వారంలోనూ రైతులు ఇంకా నాట్లు వేస్తూనే ఉన్నారు. 87 శాతం విస్తీర్ణంలోనే పంట సాగు మొదలైంది. హనుమకొండ జిల్లాలో అత్యధికంగా 45.95 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ పరిస్థితుల్లో సెప్టెంబరులోనూ వర్షాభావం ఏర్పడితే మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
వానాకాలం సీజన్లో సగం రోజులు గడిచిపోయినా, తెలంగాణలో ఇంకా పంటల సాగు పూర్తికాలేదు. మొత్తం పంట విస్తీర్ణంలో 87.67 శాతమే పూర్తయింది. ప్రధాన పంట వరి 73 శాతానికే పరిమితమైంది. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని 15 జిల్లాలు, 272 మండలాల్లో తక్కువ వర్షపాతమే నమోదయింది. ఈ వర్షాకాల సీజన్లో 482.4 మిల్లీమీటర్ల సగటు వర్షపాతానికిగానూ ఇప్పటివరకు 423.8 మిల్లీ మీటర్లు నమోదైంది. వర్షపాతం లోటు హనుమకొండ జిల్లాలో అత్యధికంగా 45.95 శాతం ఉండగా, అతి తక్కువగా నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో 22.18 శాతంగా ఉంది. రాష్ట్రంలోని 621 మండలాలకుగాను 264 మండలాల్లో లోటు, ఎనిమిదింటిలో అత్యధికలోటు ఉంది. 257 మండలాల్లో సాధారణం, 92 మండలాల్లో అధిక వర్షపాతం నమోదయింది.
వర్షాల కారణంగా వరినాట్లు ఆలస్యం : ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో పత్తితో పాటు ఇతర మెట్టపంటలు కోలుకున్నా వరికి మాత్రం గండం పూర్తిగా తొలగిపోలేదు. వాస్తవంగా వర్షాభావం వల్ల ఈసారి వరినాట్లు ఆలస్యమయ్యాయి. ఆగస్ట్ రెండో వారానికి నాట్లు పూర్తి కావాల్సి ఉన్నా, రైతులు ఇంకా నాట్లు వేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో మొత్తం పంట విస్తీర్ణం కోటీ 32 లక్షల 38 వేల 446 ఎకరాలకుగాను ఇప్పటికి కోటీ 15 లక్షల 92 వేల 472 ఎకరాలే సాగయింది. వరి మొత్తం విస్తీర్ణం 65,95,645 ఎకరాలకుగాను 48,19,694 ఎకరాల్లోనే నాట్లు పడ్డాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో బోర్లు ఉన్న రైతులు కాస్త ధైర్యంగా ఉన్నా మిగిలిన ప్రాంతాల్లోని అన్నదాతలు వర్షాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. రిజర్వాయర్లు, నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ఆయకట్టు నీటి విడుదల కోసం ఆందోళన చేస్తున్నారు. సెప్టెంబరులో వర్షాభావం ఏర్పడితే ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఆరంభమైన కృష్ణా, గోదావరి నదుల ప్రవాహాలు : రైతులు ఆగస్టు నెలపై పెట్టుకున్న ఆశలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో ప్రవాహాలు ఈ నెల ఆరంభంలో కొంత ఆశాజనకంగా కనిపించినా మూడోవారం నుంచి తగ్గడమే దానికి కారణం. మరోవైపు ఎల్నినో నేపథ్యంలో వచ్చిన నీటిని నిల్వ చేసుకొని వచ్చే ఏడాది వరకు తాగునీటి అవసరాలకు వినియోగించుకోవాల్సి ఉండటంతో వానాకాలం ఆయకట్టుకు నీటిని అవసరాలకు వినియోగించుకోవాల్సి ఉండటంతో నీటిని విడుదల చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. శ్రీశైలం నిండితే కల్వకుర్తితోపాటు నాగార్జునసాగర్ ఎడమకాలువ ఆయకట్టుకు, ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి ప్రాజెక్టు ఆయకట్టుకు, శ్రీరామసాగర్ నిండితే ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని రైతులకు నీరు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండేది. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ రిజర్వాయర్లేవీ నిండకపోవడం, వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లుగా ఎగువ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న జలాశయాల్లో నిల్వ చేస్తుండటంతో భారీ ప్రవాహాలు వస్తే తప్ప దిగువకు విడుదల చేసే పరిస్థితి కన్పించడం లేదు.
ఇవాళ 43 వేల క్యూసెక్కులు ప్రవాహం : ఈ సీజన్లో జూన్ ఒకటి నుంచి ఆగస్టు 18 వరకు ఆలమట్టిలోకి 272 టీఎంసీలు వచ్చాయి. 129.72 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్న ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం 127.84 టీఎంసీలున్నాయి. ఇవాళ ఆలమట్టిలోకి 50 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుందని అంచనా. నారాయణపూర్ నుంచి విడుదల చేసిన నీటితో పాటు అదనంగా వచ్చిన ప్రవాహం వల్ల జూరాలకు 40 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుండగా ప్రస్తుతం 43 వేల క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. కాలువలకు పోనూ 38,500 క్యూసెక్కులు శ్రీశైలానికి వస్తుంది. జూన్ ఒకటి నుంచి ఇప్పటివరకు శ్రీశైలంలోకి 182 టీఎంసీలే వచ్చాయి. ఇందులో 50 టీఎంసీలకుపైగా నాగార్జునసాగర్కు వదిలారు. ప్రస్తుతం 31 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉండగా 60 వేల క్యూసెక్కులు విద్యుదుత్పత్తి ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే ఎగువన భారీ వర్షాలు కురిసి ఆలమట్టిలోకి ప్రవాహం పెరిగితేనే శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్లలో నిల్వలు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తుంగభద్రలోకి ప్రవాహం తగ్గింది. ప్రస్తుతం 16 వేల క్యూసెక్కులే వస్తోంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు నిండటానికి మరో 12 టీఎంసీలు అవసరం. తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలకమైన శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నిండాలని 195 టీఎంసీలు అవసరం.
గోదావరి బేసిన్లోనూ ప్రవాహాలు తగ్గాయి. ప్రాణహితలో ప్రస్తుతం 48 వేల క్యూసెక్కులే వస్తోంది. 80.5 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్న శ్రీరామసాగర్లో ప్రస్తుతం 44 టీఎంసీలు ఉంది. అంటే డెడ్ స్టోరేజీ పోనూ 30 టీఎంసీలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. కేవలం వెయ్యి క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉండగా ఆ నీటిని తాగు, ఇతర అవసరాలకు వదులుతున్నారు. 17.8 టీఎంసీల సామర్థ్యం గల నిజాంసాగర్ 12.28 టీఎంసీల నిల్వ ఉండగా, ప్రవాహం ఏమీ లేదు. కడెం, ఎల్లంపల్లిలోకి కూడా ప్రవాహం నామమాత్రంగానే ఉంది.
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