ఇది 'జల' వరమా లేక కలవరమా - జూన్లో నిరాశేే ఆశలన్నీ జులై పైనే!
కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్లలో మొదులుకాని ప్రవాహాలు - గతేడాది ఇదే సమయానికి ఆలమట్టిలో 88, శ్రీశైలంలో 152 టీఎంసీల నీరు - వానలు లేక ఆందోళన చెెందుతున్న రైతులు
Published : July 1, 2026 at 3:52 PM IST
Monsoon Effect On Projects : నైరుతి రుతుపవనాలు ఆలస్యం అవడంతో ఆశించినంతగా వర్షాలు కురవడం లేదు. దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయకట్టు రైతులను జూన్ నెల నిరాశపరిచింది. కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్లలో ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రవాహాలు కనిపించకపోవడం, ఆలమట్టి జలాశయంలోకి జూన్ ఆఖరు వరకు చుక్కనీరు రాకపోవడం దశాబ్దాలకాలం తర్వాత ఇప్పుడే అవడంతో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2014-15 జూన్లో ఆలమట్టిలోకి కేవలం 0.23 టీఎంసీ మాత్రమే రాగా, 2016-17 0.69 టీఎంసీ వచ్చింది. ఈ సంవత్సరం కరవైంది. జూన్లో ఆలమట్టిలోకి ప్రవాహం మొదలైతే జులైలో దిగువకు విడుదల చేసే అవకాశం ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆయకట్టుకు, తాగునీటి అవసరాలకు జులై నెల కీలకం రానుంది.
100 టీఎంసీలు వస్తేగానీ దిగువకు విడుదల లేదు : కృష్ణా బేసిన్లో ప్రధాన ప్రాజెక్టుల కింద దాదాపుగా 40 లక్షల ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టు ఉంది. ఏడాది క్రితం జూన్ నెలఖారి నాటికి 88 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ఇపుడు కేవలం 21.5 టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంది. ఆలమట్టిలోకి కనీసం 100 టీఎంసీలు వస్తేగానీ దిగువకు నీటి విడుదల ప్రారంభం కాదు. దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్న నారాయణపూర్లోనూ గత ఏడాది కంటే తక్కువ నిల్వలు ఉన్నాయి. భీమాలోనూ ప్రవాహం లేదు. తుంగభద్రలోకి ఇప్పటివరకు వచ్చింది కేవలం 0.4 టీఎంసీ మాత్రమే. ఈ ప్రాజెక్టులోకి వంద టీఎంసీలకు మించి నీరు వస్తేగానీ గేట్లు ఎత్తి శ్రీశైలం జలాశయంలోకి విడుదల చేస్తారు. జూరాలలోకి స్థానికంగా కురిసిన వర్షంతో నామమాత్రంగా నాలుగు టీఎంసీలు మాత్రమే వచ్చింది. జూరాల ఆయకట్టుతోపాటు నెట్టెంపాడు, భీమా ఆయకట్టు అవసరాలకు కూడా ఎగువ నుంచి రావాల్సిందే.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 5.2 టీఎంసీలు మాత్రమే : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలకమైన ప్రాజెక్టు శ్రీశైలం. స్థానికంగా కురిసిన వర్షాలకు ఇప్పటివరకు 5.2 టీఎంసీలు మాత్రమే వచ్చి చేరింది. గత ఏడాది ఈ ప్రాజెక్టులో ఈ సమయానికి 152 టీఎంసీలు ఉండగా ప్రస్తుతం 42 టీఎంసీలే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో కల్వకుర్తి, నాగార్జున సాగర్ ఎడమకాలువ, ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి ప్రాజెక్టు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎస్సార్బీసీ, నాగార్జున సాగర్ కుడికాలువతో పాటు కృష్ణా డెల్టా అంతా శ్రీశైలంపైనే ఆధారపడి ఉంది. మిగులు జలాల ఆధారంగా నిర్మించిన హంద్రీనీవా, తెలుగుగంగ ఇలా అనేక ప్రాజెక్టుల కింద ఆయకట్టుకు కృష్ణ నది ప్రవాహమే దిక్కు. బచావత్ ట్రైబ్యునల్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేటాయించిన 811 టీఎంసీలలో 450 టీఎంసీలు ఎగువ నుంచి రావాల్సిందే. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయకట్టు ఆలమట్టి, తుంగభద్ర నుంచి రావాల్సిన ప్రవాహం ప్రత్యేకించి ఆలమట్టిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఆశాజనకంగా లేకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
గోదావరి బేసిన్లో పరిస్థితి ఇలా : గోదావరి బేసిన్లో పరిస్థితి కూడా నిరాశజనకంగానే ఉంది. శ్రీరామసాగర్లోకి జూన్ నెలలో ఒక టీఎంసీ మాత్రమే వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు కింద తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టు ఉంది. నిజాంసాగర్లోకి చుక్కనీరూ రాలేదు. మిడ్మానేరు, లోయర్మానేరు, ఎల్లంపల్లి, కడెం అన్ని ప్రాజెక్టులలో పరిస్థితి ఇలానే ఉంది.
నిరాశపరిచిన జూన్ నెల : తెలంగాణలో జూన్లో 385 మండలాల్లో వర్షాలు లేవు. జూన్ నెలాఖరు మంగళవారం కురిసిన వర్షం పూర్తిగా నిరాశ పరిచింది. రుతుపవనాలు 8న రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయి. తెలంగాణలో మొత్తం 131.4 మి.మీల వర్షపాతం నమోదు కావాలి. 111.6 మి.మీ నమోదైంది. ఐదు జిల్లాల్లో 50 శాతానికిపైగా లోటు ఉంది. గడిచిన ఐదారు రోజులుగా కురిసిన ఓ మోస్తరు వర్షాలతో కొన్ని జిల్లాల్లో లోటు శాతం కొంత వరకు తగ్గింది. ఖమ్మం, ములుగు, నల్గొండ, నారాయణపేట, నాగర్కర్నూల్, రంగారెడ్డి, సూర్యపేట జిల్లాల్లో మాత్రం సాధారణంగా కంటే కొంచెం ఎక్కువగా వర్షాలు పడ్డాయి.
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