ఎల్నినో ప్రభావంతో అడుగంటుతున్న జలాశయాలు - గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలో తగ్గిన నీటి నిల్వశాతం
గోదావరిలో 57 జలాశయాల పూర్తిసామర్థ్యం 418.33 టీఎంసీలు - ప్రస్తుతం 94.72 టీఎంసీల నీరు నిల్వ - కృష్ణాలో 30 జలాశయాల పూర్తిసామర్థ్యం 640.97 టీఎంసీలు - ప్రస్తుతం 240.37 టీఎంసీల నీరు నిల్వ
Published : July 16, 2026 at 10:10 AM IST
Elnino Effect Krishna Godavari River : ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగానే కనిపిస్తోంది. వర్షాలు లేక కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో వరదనీరు పారడంలేదు. జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు ఆందోళనకర స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. జలాశయాల్లో ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ శాతం పూర్తి సామర్థ్యంలో మూడో వంతు కూడా లేదు. గోదావరి బేసిన్ రిజర్వాయర్లలోనూ పరిస్థితి తీవ్రంగానే ఉంది. ఎగువ నుంచి కొన్నాళ్ల పాటు వచ్చిన వరదనీరు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. భారీవర్షాలు పడి ప్రవాహాలు వస్తే తప్ప పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశం కనిపించడం లేదు.
గోదావరి కృష్ణా నదుల్లో పడిపోయిన నీటి శాతం : ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు భారీగా తగ్గిపోయాయి. గోదావరి, కృష్ణా నదుల్లో నీటి శాతం భారీగా పడిపోయి ఆందోళనస్థాయికి చేరింది. గోదావరి బేసిన్ పరిధిలో 57 జలాశయాలు ఉండగా వాటి పూర్తిసామర్థ్యం 418.33 టీఎంసీలు. ప్రస్తుతం వాటిలో కేవలం 94.72 టీఎంసీలు నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో 108 టీఎంసీల నీరు ఉండగా, ప్రస్తుతం అంతకంటే తక్కువ నీరు నిల్వ ఉంది. గత పదేళ్ల సగటు 151.62 టీఎంసీలతో పోలిస్తే పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. గోదావరి బేసిన్లో వారం, పది రోజులుగా ఉన్న వరద గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. మేడిగడ్డ వద్ద ఇన్ఫ్లో కేవలం 16 వేల క్యూసెక్కులకు పడిపోయింది. సమ్మక్క బ్యారేజ్ వద్ద 27 వేల క్యూసెక్కులు, సీతమ్మసాగర్ వద్ద 29 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం మాత్రమే నమోదవుతోంది.
గతేడాది కంటే సగానికి పడిపోయిన నీటి నిల్వలు : కృష్ణా బేసిన్లో 30 జలాశయాలు ఉండగా వాటి పూర్తిసామర్థ్యం 640.97 టీఎంసీలు. అందులో ప్రస్తుతం 240.37 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. ఇది పూర్తిసామర్థ్యంలో 38 శాతం మాత్రమే. గోదావరి బేసిన్తో పోలిస్తే కొంత మెరుగ్గానే ఉన్నా గతేడాది ఇదే సమయానికి ఉన్న నిల్వలతో పోలిస్తే దాదాపు సగానికి తగ్గిపోయింది. గత పదేళ్ల సగటు 277.64 టీఎంసీలతో పోల్చినా, కృష్ణా బేసిన్లో నిల్వలు తక్కువగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి.
ఆల్మట్టి జలాశయంలోకి ఇన్ఫ్లోలు : కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి జలాశయంలోకి ఇన్ఫ్లోలు 15 వేల క్యూసెక్కులకు పడిపోయాయి. తుంగభద్ర జలాశయంలోకి వస్తున్న ప్రవాహం 10 వేల క్యూసెక్కుల కంటే దిగువకు చేరింది. సమీప భవిష్యత్తులో కృష్ణా బేసిన్లో నిల్వలు వేగంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. సాధారణంగా ఈ నెలలోనే జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు వేగంగా పెరగాల్సి ఉండగా, ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో పొరుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా వానలు కురిస్తేనే గోదావరి, కృష్ణా నదుల్లో ప్రవాహాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఖరీఫ్ సాగు, తాగునీటి అవసరాలు, భవిష్యత్ నీటి నిర్వహణపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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