వ్యవసాయ రంగానికి ఎదురుగాలి - ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్న ప్రభుత్వం
ఎల్నినో ఎఫెక్ట్తో భయాందోళన కలిగిస్తున్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు - లోటు వర్షాపాతంతో జలాశయాల్లో పడిపోతున్న నీటి నిల్వలు - ఆరుతడి పంటలు వేయాలని సూచించిన మంత్రి తుమ్మల
Published : July 14, 2026 at 8:19 AM IST
Severe Drought Conditions In Telangana : వర్షాకాలం ప్రారంభమై రోజులు గడుస్తున్నా చుక్క వాన నేలదిగి కిందికి రావట్లేదు. రైతన్నలు వర్షం కోసం రోజూ ఆశగా ఆకాశం వైపు చూస్తూ పడిగాపులు కాస్తున్నారు. సూపర్ ఎల్నినో ముప్పు ముదురుతున్న వేళ తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. చెరువులు, జలాశయాల్లో నీటి మట్టం పడిపోతుంది. కరవు ఊరూరా తాండవిస్తోంది. సెప్టెంబర్ వరకు కొనసాగనున్న ఎల్నినో ప్రభావంతో వ్యవసాయ రంగానికి ఎదురుగాలి వీస్తోంది. సంక్షోభ పరిస్థితిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
సూపర్ ఎల్నినో ముప్పు వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభమైనా తీవ్ర అనావృష్టి పరిస్థితులు వ్యవసాయ రంగాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. లోటు వర్షపాతం, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు పడిపోవడం, భూగర్భ జలాలు తగ్గడం వంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు రైతులను భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నాయి.
ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి : ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంటింజెన్సీ పంటల రూపకల్పన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. హైదరాబాద్ పటాన్చెరు ఇక్రిశాట్లో 'ఎల్నినో ప్రతికూలతలు - ఖరీఫ్ సీజన్ పంటల పరిస్థితుల'పై వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది. ఖరీఫ్ సీజన్లో అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళికలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఎత్తిపోతల కింద ఆరుతడి పంటలు వేయాలని సూచించిన మంత్రి తుమ్మల, రైతులు నష్టపోకుండా ముందుస్తు కార్యాచరణతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలిపారు. మూడు దశల అత్యవసర ప్రణాళిక రూపొందించామని చెప్పారు. ఎల్నినోతో పొంచి ఉన్న ముప్పు, విపత్కర పరిస్థితుల్లో సాధ్యమైనంత వరకు వరి సాగుకు సెలవు ప్రకటించాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు.
"ముందు నుంచి మనం చెబుతోంది బోర్ల కింద వరి పంట వేయొద్దు. ఉన్న కొద్ది నీటితో ఏం పంటలు వేయాలి అనేవి సూచించాలి. ఆగస్టు, సెప్టెంబరులో కూడా వర్షం పడకపోతే వేసిన పంటను ఎలా సంరక్షించాలి? దానికి తగ్గట్టుగా కార్యాచరణ చేసుకోవాలి" -తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి
ఎల్నినో ప్రభావం దృష్ట్యా ఆరు తడి పంటలు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వరి, పత్తి వైపు వెళ్లకుండా సజ్జ, జొన్న, రాగి, వరిగలు, కంది, పెసర, మినుము, వేరుశనగ వంటి వాటితో పాటు ఆవాలు, టమాట, సోర, వంగ, బీర, దోస, కాకర వంటి కూరగాయలు సాగు చేసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు.
"వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఎల్నినో ప్రభావం ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ వరకు కూడా ఉంటుంది. నీటి పారుదల శాఖ ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా కృష్ణా, గోదావరి నదుల పరివాహకంలోని రిజర్వాయర్లలో నీరు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకూ తగ్గిపోతున్నాయి. రిజర్వాయర్లలో నీరు తగ్గడం వల్ల విద్యుత్ సరఫరా కూడా నిరంతరం ఉండకపోవచ్చు" -ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య, జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి
ప్రధాన జలాశయాల్లో నీటి మట్టం తగ్గడంతో వాటిపై ఆధారపడి పంటలు వేయకూడదని అధికారులు సూచించారు. తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొన్న దృష్ట్యా రైతు నేస్తం కార్యక్రమం ద్వారా కర్షకులను అప్రమత్తం చేస్తామని వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి సురేంద్ర మోహన్ వెల్లడించారు.
"హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ తరఫున ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళిక తయారు చేయడం జరిగింది. బెండ, బీర, టమాట, క్లస్టర్ బీన్ వంటి పంటలను రైతులు వేసుకున్నట్లయితే మేలుగా ఉంటుంది. వరి విస్తీర్ణం తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా తగ్గిపోతుంది కూడా" -డాక్టర్ దండ రాజిరెడ్డి, శ్రీకొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి
ఎల్-నినో ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా రైతు నష్టపోకుండా అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సంక్షోభం నెలకొన్నందున ప్రభుత్వం ఇచ్చే సూచనలు పాటించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
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