కాంట్రాక్టర్​ నిర్లక్ష్యం - నెల రోజుల్లోనే బయటపడిన రోడ్డు నాణ్యతా లోపాలు

అల్లూరి జిల్లా చాపరాయి నుంచి పెదపాడు వరకు రోడ్డు నిర్మాణం - నెలరోజుల్లోనే బయటపడిన నాణ్యతా లోపాలు - చాలా తీసికట్టుగా ఉందన్న గిరిజనులు - పవన్‌ వరమిచ్చినా గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని ఆరోపణ

Poor Road Quality in Alluri District (ETV Bharat)
Published : May 21, 2026 at 2:53 PM IST

Poor Road Quality in Alluri District: దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి కరుణించలేదన్న పరిస్థితిని అల్లూరి జిల్లా పెదపాడు గిరిజనులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ చొరవతో తరతరాల కల సహకారం అయిందని సంతోషించాలో, లేక నిర్మించిన రహదారి నెల రోజులకే మరమ్మతులకు గురవుతుందని నిరాశ చెందాలో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.

గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యం - నాసిరకం రోడ్డు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డుంబిరిగుడ మండలం పెదపాడు గ్రామాన్ని ఆరు నెలల క్రితం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సందర్శించారు. గ్రామంలో సరైన రోడ్లు లేని విషయాన్ని గమనించిన ఆయన గ్రామానికి రహదారి ఇతర సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పవన్ చొరవతో చాపరాయి నుంచి పెద్దపాడుకు ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన పథకం కింద కోటి 85 లక్షల రూపాయలు బీటీ రహదారి నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు అయ్యాయి. అనంతరం పనులు ప్రారంభించిన గుత్తేదారు రహదారి నిర్మాణంలో నాణ్యతను పాటించకపోవడంతో నిర్మాణం పూర్తయిన నెల రోజులకే రహదారి తీసికట్టుగా మారింది.

ఎక్కడబడితే అక్కడ తారు ఊడిపోయి మట్టి రోడ్డుగా కనిపిస్తోంది. రహదారి నిర్మాణంలో నిబంధనలను పాటించకపోవడంతో రహదారి కోతకు గురవుతుంది. మట్టి జారిపోకుండా నిర్మించిన రక్షణ గోడలు సైతం ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు కొట్టుకుపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో రహదారి నిర్మాణం జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే మరమ్మతుల పాలవటంతో ఆ గ్రామ గిరిజనులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గత ఏ ప్రభుత్వాలు తమను పట్టించుకోకపోయినా, కూటమి ప్రభుత్వంలో పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని తమ గ్రామంలో రహదారిని నిర్మిస్తే ఇప్పుడు అధికారులు గుత్తేదారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా మరమ్మతులకు గురై తిరిగి పూర్వ పరిస్థితికి చేరిందని వారు వాపోతున్నారు.

పవన్​కు విజ్ఞప్తి చేస్తున్న గిరిజనులు: రహదారి నిర్మాణంలో భాగంగా గత నెలలోనే రోడ్డు పూర్తయినట్లుగా అధికారులు బోర్డు సైతం ఏర్పాటు చేశారు. అయితే రహదారి నిర్మాణం సుమారు 100 మీటర్ల మేర పనులు వదిలేసారు. రహదారి నిర్మాణం పూర్తికాకుండానే బోర్డులు ఏర్పాటు చేసిన గుత్తేదారు ఇంకా నిర్మాణ పనులు చేయరేమోనని గిరిజనులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ తమ గ్రామాన్ని సందర్శించి తమకు సౌకర్యాలు కల్పించాలని, అదే విధంగా గుత్తేదారులు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా తమకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

రహదారి నిర్మాణంలో భాగంగా సీసీ రోడ్డు పనులు చేపట్టాల్సిన చోట ఎక్కడా సీసీ రోడ్డు నిర్మించలేదు. గుత్తేదారులు ఏర్పాటు చేసిన బోర్డులో నిర్దేశించినట్లు దానికి భిన్నంగా నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ పనులు జరిపించారు. ఎక్కడ గ్రామానికి సంబంధించిన బోర్డులను సైతం ఏర్పాటు చేయలేదు. గుత్తేదారు నిర్మించిన రహదారిపై విచారణ జరిపించి తమకు మంచి రహదారిని, నాణ్యతతో కూడిన రోడ్డుని సమకూర్చాలని గిరిజనులు ఈ సందర్భంగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ని వేడుకుంటున్నారు.

"తారు ఊడిపోయి మట్టి రోడ్డుగా కనిపిస్తోంది. రహదారి నిర్మాణంలో నిబంధనలను పాటించకపోవడంతో రహదారి కోతకు గురవుతుంది. మట్టి జారిపోకుండా నిర్మించిన రక్షణ గోడలు సైతం ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు కొట్టుకుపోయాయి. రహదారి నిర్మాణం జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే మరమ్మతులకు గురైంది. గత ఏ ప్రభుత్వాలు తమను పట్టించుకోకపోయినా, కూటమి ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని మా గ్రామంలో రహదారిని నిర్మించారు. కానీ పవన్‌ వరమిచ్చినా గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరించడం మూలంగానే రోడ్లు అధ్వానంగా మారాయి. ఈ సమస్యపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మేమంతా కోరుతున్నాం" -గిరిజనులు, అల్లూరి జిల్లా

