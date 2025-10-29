నత్త నడకన 'పీఎం కుసుమ్' - పూర్తైతే పాతికేళ్లపాటు నిలకడ ఆదాయం
2 నుంచి 7 ఎకరాల్లో ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు అవకాశం - పూర్తయితే 25 ఏళ్ల పాటు స్థిర ఆదాయం - ఏర్పాటుకు నాబార్డు ద్వారా రూ.2 కోట్ల వరకు రుణ సహకారం
PM KUSUM Yojana In Telangana : భూములున్నప్పటికీ నిరుపయోగంగా ఉన్నా, వ్యవసాయానికి పనికిరాని బీడు భూముల నుంచి ఆదాయాన్ని గడించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కుసుమ్ - ఏ (ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ ఊర్జా సురక్షా ఏవమ్ ఉత్థాన్ మహాభియాన్ యోజన) పథకాన్ని గతంలోనే ప్రారంభించింది.
రైతులు, ఇతరత్రా లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం కలిగించే ఈ పథకం ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు. తెలంగాణలో తొలి విడతలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ పూర్తయి నెలలు గడుస్తోంది. అయినా సౌర శక్తి ఉత్పత్తి దిశగా వేగంగా అడుగులు పడటం లేదు. బీడు భూమి, సాగు యోగ్యం కాని వ్యవసాయ భూములను ఆదాయ వనరుగా మార్చాలనే ధ్యేయంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంకల్పం సాకారం కావాలంటే అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలి. కాగా సిద్దిపేట జిల్లాలో ఈ పథకానికి 43 మంది అర్హత సాధించారు.
ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయానికి మార్గం : ప్రధానంగా అన్నదాతలకు ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయం సమకూర్చాలనే సదుద్దేశంతో పీఎం కుసుమ్ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టూరు. 33/11 కేవీ విద్యుత్తు ఉపకేంద్రం 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎంపిక చేపట్టారు. 500 కిలో వాట్ల నుంచి 2 మెగా వాట్ల వరకు కనిష్ఠంగా 2 నుంచి గరిష్ఠంగా 7 ఎకరాల్లో సోలార్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పించారు.
25 ఏళ్ల పాటు నిలకడ ఆదాయం : ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుని 25 ఏళ్ల పాటు నిలకడ కలిగిన ఆదాయం ఆర్జించవచ్చు. టీజీ రెడ్కో, విద్యుత్తు శాఖలు సంయుక్తంగా అమలుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. వీటిని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి నాబార్డు రూ.2 కోట్ల వరకు రుణ సహకారం అందించనుంది. ఒక మెగా వాట్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం కనిష్ఠంగా రూ.3 కోట్ల వరకు లబ్ధిదారు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఒక మెగావాట్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు దాదాపు రూ. 5 కోట్లు వరకు ఖర్చవుతుందని అంచనా. ఈ సొమ్మను బ్యాంకుల ద్వారా రుణం తీసుకోవచ్చు.
గడువు పొడిగించాలని వినతి : ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి మార్చి వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. వచ్చే ఏడాది మార్చిలోపు యూనిట్లు స్థాపించాల్సి ఉంది. స్థాపించే గడువును మరో మూడు నెలలు పొడిగించాలని దరఖాస్తుదారులు కోరుతున్నారు. సిద్ధిపేట, మెదక్ జిల్లాల టీజీరెడ్కో జిల్లా మేనేజర్ రవీందర్ చౌహాన్ 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడుతూ దరఖాస్తుదారుల్లో 10 శాతం మేర ఏర్పాటుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. లబ్ధిదారులకు ప్రేరణ కల్పిస్తామన్నారు.
ప్రయోజనాలు అనేకం :
- పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరు సౌర విద్యుత్తు వినియోగం పెరుగుతుంది.
- యాంత్రీకరణలో డీజిల్ వినియోగం తగ్గింపు, పర్యావరణ కాలుష్యానికి కట్టడి జరుగుతుంది.
- సౌర విద్యుత్తును ఒక యూనిట్కు రూ.3.13 చొప్పున విక్రయించవచ్చు.
- సంవత్సరానికి ఒక మెగా వాట్ యూనిట్ ద్వారా రూ. 50 నుంచి రూ.60 లక్షలు వరకు ఆదాయం ఆర్జించవచ్చు.
జాప్యానికి కారణాలు :
- ఉపకేంద్రం నుంచి సౌర విద్యుత్తు కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయటానికి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుంది.
- వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
- సొమ్ము చేతిలో లేదు.
- విలువైన స్థలంలో పెట్టడానికి ఇష్టం లేదు.
- సరైన రాయితీలు లేవు.
- నిర్వహణ ఖర్చులు ఉంటాయి.
సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న రైతులు - ఫలిస్తే పూర్తి ఆదాయం అన్నదాతలదే!
