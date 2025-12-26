హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ఎక్కడిపనులు అక్కడే - ఈ సంక్రాంతికి సేఫ్గా ఇంటికి చేరుకుంటామా?
అస్తవ్యస్తంగా హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే సర్వీసు రోడ్లు - బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద పూర్తికాని అండర్పాస్ వంతెనలు - రోజులు గడుస్తున్నా ముందుకు సాగని పనులు - ట్రాఫిక్జామ్లతో ఇబ్బందిపడుతున్న ప్రయాణికులు
Published : December 26, 2025 at 8:40 AM IST
Hyderabad to Vijayawada National Highway : సంక్రాంతి పండగ వచ్చిందంటే చాలు హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై కోలాహలమే. నిత్యం వేల సంఖ్యలో వాహనాలు ప్రయాణిస్తూ ఆ 10 రోజులు ఎన్హెచ్-65 రద్దీగా ఉంటుంది. ఒక కి.మీ. దూరం ప్రయాణించాలంటేనే దాదాపు గంటకు పైగా సమయం పడుతుంది! ఆ పండగ సమయంలో టోల్ రూపంలో రూ.కోట్ల ఆదాయాన్ని అర్జిస్తుంది జాతీయ రహదారుల సంస్థ. కానీ ఈ పండక్కి బండి మీద ఊరెళ్లాలంటేనే జనాలు హడలెత్తిపోతున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు, తరచూ ప్రమాదాలు, రహదారుల మరమ్మతులు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడమే ఇందుకు కారణం.
గత సంక్రాంతి వేళ ఒక్కరోజే 84,262 వాహనాలు హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై పంతంగి టోల్ప్లాజా మీదుగా రాకపోకలు సాగించాయి. సాధారణ రోజుల్లో ఈ టోల్ప్లాజా మీదుగా 40 వేలలోపే వెళుతుంటాయి. అయితే సంక్రాంతి వచ్చిందంటే చాలు ఈ రహదారిపై వాహనాలు బారులు తీరుతాయి. టోల్ప్లాజాలు, పట్టణాలు, కూడళ్లలో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయమే ఏర్పడుతోంది. గతేడాది సంక్రాంతికి ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవడంతో దారి పొడవునా ట్రాఫిక్జామ్తో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. మరికొన్ని రోజుల్లో మళ్లీ పండగ రద్దీ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఈసారీ ముందస్తు ప్రణాళికలేవీ కనిపించకపోవడంతో మళ్లీ ట్రాఫిక్ తిప్పలు తప్పేలా కనిపించడం లేదు.
నత్తనడకన ఎన్హెచ్-65 పనులు : హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై తరచూ ప్రమాదాలు జరిగే 17 బ్లాక్స్పాట్లలో రెండేళ్ల క్రితం వివిధ పనులను ప్రారంభించారు. ఏడాదిన్నరలో పూర్తి చేయాలని గుత్తేదారు సంస్థను ఆదేశించారు. అయినా పనులు ముందుకు సాగలేదు. 17 బ్లాక్స్పాట్లలో 16 ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిధిలోనే ఉండగా, మిగతా ఒకటి ఏపీలోని నవాబుపేట వద్ద ఉంది. సుమారు రూ.300 కోట్ల వ్యయంతో చౌటుప్పల్లో ఒక ఫ్లైఓవర్ను, 13 అండర్పాస్ బ్రిడ్జిలు, 10 చోట్ల సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణాలు ప్రారంభించారు.
- ఇప్పటికీ సగం చోట్ల పనుల్లో వేగం పుంజుకోలేదు. అండర్పాస్ వంతెన పనులు ఇంకా ప్రారంభమే కాలేదు. చౌటుప్పల్ ఆర్టీసీ బస్టాండ్, నారాయణపురం రోడ్డు, వలిగొండ రోడ్డు కూడళ్లలో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది.
- చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తిలోనూ అండర్పాస్ వంతెన పనులు అర్ధాంతరంగా ఆపేశారు. చిట్యాలలో ఒకవైపు 30 శాతం మట్టిని పోసి గుత్తేదారు వదిలేయగా, ట్రాఫిక్జామ్ ఏర్పడినప్పుడు పోలీసులు వాహనాల రాకపోకలను మునుగోడు మీదుగా మళ్లిస్తున్నారు. ఇక్కడ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టకపోతే సంక్రాంతికి భారీ ట్రాఫిక్జామ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
- కట్టంగూరు జంక్షన్ (నల్గొండ రోడ్డు), ఇనుమాముల, టేకుమట్ల, సూర్యాపేట, ఎస్వీ కళాశాల-జనగామ కూడలి, జమ్మిగడ్డ కూడలి, దురాజ్పల్లి, ముకుందాపురం యూటర్న్, మునగాల, కోమరబండ, కోదాడ, మేళ్లచెర్వు పైవంతెన, శ్రీరంగాపురం అండర్పాస్ వంతెన, సర్వీసు రోడ్డు పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. ఈసారి భారీ వర్షాలు పనులకు ఆటంకం కలిగించాయని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు చెప్పారు.
- నార్కట్పల్లి తర్వాత కొన్ని వాహనాలు మిర్యాలగూడ మీదుగా అద్దంకి, చెన్నై వైపు వెళ్తాయి. కొర్లపహాడ్ టోల్గేట్ దాటాక మరికొన్ని ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వైపు, మిగతావి విజయవాడ వైపు వెళ్తాయి. ఇలా మూడు వైపులా వెళ్లేవి నార్కట్పల్లి వరకు రావాల్సిందే. అందుకే చౌటుప్పల్, చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద వాహనాల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. సంక్రాంతి రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని చౌటుప్పల్, చిట్యాల, పెద్దకాపర్తిలలో వాహనాల రాకపోకలపై ఎన్హెచ్ఏఐ, పోలీసు అధికారులు దృష్టి పెట్టాలి.
ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటాం :
బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద ప్రయాణికులకు ఆటంకం కలగకుండా, రాకపోకలు సాఫీగా జరిగేలా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటాం. సర్వీసు రోడ్లు పూర్తి చేయాలని గుత్తేదారులకు సూచిస్తాం. చౌటుప్పల్ మినహా మిగతా అండర్పాస్ వంతెనలను మార్చిలోపు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. జూన్లోగా చౌటుప్పల్లో ఫ్లైఓవర్, అండర్పాస్ను పూర్తి చేస్తాం." - శ్రీనివాసరావు, ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, ఎన్హెచ్-65
