హైదరాబాద్లో పలు బంకుల్లో పెట్రోల్ లేదని బోర్డులు
రిఫైనరీల నుంచి ఇంధన సరఫరా సక్రమంగా జరుగుతోందన్న పౌరసరఫరాలశాఖ - వదంతుల వల్లే ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల వద్ద క్యూలైన్లు పెరిగాయని వెల్లడి - ప్రజలు భయపడి అనవసర కొనుగోలు చేస్తున్నారని వ్యాఖ్య
Published : March 24, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 7:16 PM IST
No Petrol Board at Bunks in Hyderabad : హైదరాబాద్ పరిధిలో పలు బంకుల్లో పెట్రోల్ లేదని బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా అంబర్పేటలోని పలు ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ బంకులు మూతపడ్డాయి. అంబర్పేటలోని పలు పెట్రోల్ బంకుల్లో ఓన్లీ డిజైన్, పెట్రోల్ లేదని బోర్డు దర్శనమిచ్చాయి. గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ సెంటర్ల దగ్గర ఆటో డ్రైవర్ల నిరీక్షణ చేశారు. గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ సెంటర్ నిర్వహకులు గ్యాస్ ఎప్పుడు వస్తుందో తమకు తెలియదని, గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు ఫిల్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఇల్లు గడవడం లేదంటూ ఆటో డ్రైవర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కిలో మీటర్ మేర ఆటోల లైన్ : పాతబస్తీలో అనేక పెట్రోల్ పంపులు, గ్యాస్ పంపులు మూసివేయబడ్డాయి. పెట్రోల్, గ్యాస్ పంపులపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. గ్యాస్ కోసం 8 గంటలుగా ఆటో డ్రైవర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీ బహదూర్పురా, మీర్ అలం, హస్సన్ నగర్, చంపాపేట్, సంతోష్ నగర్ ప్రాంతాల్లోని పలు పెట్రోల్ బంకులు బంద్ అయ్యాయి. పెట్రోల్ లేదు అనే బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. పెట్రోల్ దొరకదన్న పుకార్లతో పాతబస్తీలో చాలాచోట్ల క్యాన్లలో తీసుకెళ్లడం కనిపించింది. గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ సెంటర్ల దగ్గర కిలో మీటర్ మేర ఆటోల లైన్ ఉంది.
No LPG Shortage In Telangana : ఈ ఘటనలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ పౌరసరఫరాల శాఖ స్పందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా పెట్రోల్, డీజిల్ లేదా వంట గ్యాస్ - ఎల్పీజీ కొరత ఏ మాత్రం లేదని పౌర సరఫరాల శాఖ స్పష్టం చేస్తోంది. అన్ని ఆయిల్ రిఫైనరీల నుంచి స్థానిక డిపోల వరకు ఇంధన సరఫరా యంత్రాంగం పూర్తిగా, సక్రమంగా పని చేస్తోంది. అన్ని జిల్లాల్లోని ప్రజల రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడానికి సరిపడా ఇంధన నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని పెట్రోల్ బంకుల్లో పొడవైన క్యూలు, తాత్కాలికంగా "నో స్టాక్" బోర్డులు కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం తప్పుడు వదంతుల వల్ల ప్రజలు భయపడి అకస్మాత్తుగా ఇంధనం కొనుగోలు చేయడానికి ఎగబడటమేనని పౌరసరఫరాల శాఖ స్పష్టం చేసింది.
డీలర్లకు చిన్నపాటి తాత్కాలిక సమస్యలు : డిపోల్లో తగినంత ఇంధనం ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు అనవసరంగా తమ వాహనాల ట్యాంకులు పూర్తిగా నింపుకోవడానికి పరుగులు తీయడం వల్లే ఈ కృత్రిమ కొరత ఏర్పడుతోందని ప్రభుత్వ పౌర సరఫరాల శాఖ ప్రస్తావించింది. అంతే కాకుండా, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (ఓఎంసీలు) ముందస్తు చెల్లింపు విధానాల్లో మాత్రమే చేసిన కొన్ని మార్పుల వల్ల స్థానిక డీలర్లకు చిన్నపాటి తాత్కాలిక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. ఇది కేవలం అంతర్గత పరిపాలన పరమైన విషయం మాత్రమే తప్ప సరఫరాలో ఏం లోపం కాదని పేర్కొంది. ఈ మేరకు పౌరసరఫరాల శాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
అక్రమాలపై ఫిర్యాదు చేయాలి : ఈ పరిస్థితి చక్కదిద్ది అందరికీ సమానంగా ఇంధనం అందేలా చూడటానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, పెట్రోలియం సంస్థలు, పోలీసు శాఖతో కలిసి పెట్రోల్ బంకులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇంధనం అక్రమంగా నిల్వ చేసినా, బ్లాక్ మార్కెట్ చేసినా లేదా గృహ అవసరాలకు వాడే గ్యాస్ సిలిండర్లు వాణిజ్య - కమర్షియల్ అవసరాలకు అక్రమంగా మళ్లించినా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ప్రజలందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని, భయాందోళనలతో అనవసరంగా ఇంధనం కొనుగోలు చేయవద్దని ప్రభుత్వం కోరుతోంది. దయచేసి ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటనలు మాత్రమే నమ్మండని, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే తప్పుడు వదంతులను నమ్మవద్దని, అవి ఇతరులకు పంపవద్దని ఫార్వర్డ్ చేయవద్దని సూచించింది. ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా లేదా అక్రమాలపై ఫిర్యాదు చేయాలన్నా ప్రజలు పౌర సరఫరాల శాఖ టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 1967 సంప్రదించగలరని ఆ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను 20 శాతం పెంచిన కేంద్రం