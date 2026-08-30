ఆక్వా యూనివర్సిటీకి సొంత భవనం లేదు - మళ్లీ నిలిచిన పనులు
ముందుకు సాగని ఆక్వా యూనివర్సిటీ నిర్మాణ పనులు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బిల్లులు చెల్లించక నిలిచిపోయిన పరిస్థితి - కాంట్రాక్టర్లకు రూ.10 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించిన కూటమి ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 2:20 PM IST
NO Building for Aqua University : సాధారణంగా యూనివర్సిటీ అంటే పెద్ద క్యాంపస్. వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు, వందల మంది సిబ్బంది. డిపార్ట్ మెంట్ హెడ్స్. రీసర్చ్ స్కాలర్లు. లైబ్రెరీ, ల్యాబ్ ఇలా చాలానే ఉంటాయి. కానీ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి కనీసం సొంత భవనం లేదంటే నమ్ముతారా! ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించినా అడుగులు ముందుకు పడటంలేదు.
రాష్ట్ర విభజన హామీల్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి 2016లో ఆక్వా యూనివర్సిటీ కేటాయించింది. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నరసాపురం పరిధిలోని సరిపల్లి, లిఖితపూడి గ్రామాల మధ్య 40 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. యూనివర్సిటీ నిర్మాణ పనులకు 2023లో అప్పటి సీఎం జగన్ శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.332 కోట్లతో డీపీఆర్ ఆమోదించి మొదటి విడతగా రూ.100 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
ఆ మేరకు నిధులు వెచ్చించలేదు, పనులు పెద్దగా చేయలేదు. మట్టి పనులు చేసి, చేతులు దులుపుకున్నారు. తాత్కాలిక రోడ్లు వేసి మమ అనిపించారు. ఎన్నికల ముందు, హడావుడిగా ప్రవేశాలు చేపట్టారు. కానీ విద్యార్థులకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేదు.హాస్టళ్లు లేక విద్యార్థులు పీజీల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. ప్రయోగశాలల నిర్మాణానికి 350 ఎకరాలు గుర్తించినా భూసేకరణ పూర్తికాలేదు.
ప్రత్యేక వర్సిటీలు లేక: దేశవ్యాప్తంగా అయిదు రాష్ట్రాల్లో ఆక్వా యూనివర్సిటీలు ఉండగా దక్షిణాదిలో కేరళ తర్వాత ఏపీలోనే ఉంది. రాష్ట్ర పరిధిలో మొత్తం 6 కళాశాలల్లో ఆక్వాకు సంబంధించిన డిగ్రీ కోర్సులు ఉన్నాయి. వీటికి ప్రత్యేక వర్సిటీ లేక ఆయా జిల్లాల వర్సిటీల పరిధిలో కొనసాగుతున్నాయి. ఆక్వా వర్సిటీ ఏర్పాటైతే అవన్నీ దీని పరిధిలోకి వస్తాయి. ఆక్వాలో డిగ్రీ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులు పీజీ చేసేందుకు అనువుగా ఉంటుంది. కొత్త, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
"ఆక్వా యూనివర్సిటీకి సొంత భవనాలు లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం క్లాసులు అద్దె భవనంలోనే సాగుతున్నాయి. ఇక్కడికి వివిధ దూర ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి వస్తున్నారు. అయితే, వర్సిటీకి సొంత హాస్టల్ సదుపాయం లేకపోవడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్థానికంగా ఇక్కడ ఆక్వా యూనివర్సిటీ నిర్మిస్తున్నారనే విషయం కూడా చాలా మందికి తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి, శాశ్వత భవనాల నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి విద్యార్థులకు మెరుగైన వసతులు, నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి" - స్థానికులు
డిజైన్లలో సమస్య తలెత్తి: కూటమి ప్రభుత్వం ఆక్వా వర్సిటీ భవనాలు పూర్తిచేయడంపై దృష్టిసారించింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెట్టిన రూ.10 కోట్ల బకాయిలనూ చెల్లించింది. భవనాల నిర్మాణాలకు దాదాపు రూ.20 కోట్లు కేటాయించింది. మొదటి దశలో పరిపాలన భవనంతో పాటు, విద్యార్థులకు వసతి గృహాలు, వీసీ బంగ్లా, రైతు శిక్షణ కేంద్రాల నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఐతే, డిజైన్లలో లోపం వల్ల ప్రస్తుతం నిధులున్నా పనులు ముందుకు సాగని పరిస్థితి నెలకొంది.
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