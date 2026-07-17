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కొవిడ్ కేసులు పెరిగినా ఆందోళన అవసరం లేదు: మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్

కొవిడ్​పై 20 రోజులుగా నిరంతరం పరిశీలన చేస్తున్నామన్న మంత్రి - జనం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్న మంత్రి సత్యకుమార్​ యాదవ్​

Andhra Pradesh COVID Update
Andhra Pradesh COVID Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:49 PM IST

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Andhra Pradesh COVID Update : రాష్ట్రంలోనూ, దేశవ్యాప్తంగా కొవిడ్​ కేసులు నమోదవుతున్నాయని జనం ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా 339 కొవిడ్​ కేసులు నమోదయ్యాయని కేరళలో 115, కర్ణాటకలో 64, తమిళనాడులో 39 కేసులు బయటపడ్డాయని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మాత్రం 13 కోవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయని మంత్రి చెప్పారు. 20 రోజులుగా పరిశీలన చేస్తున్నామని కొవిడ్​​పై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని జనం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి చెప్పారు.

పుణె ల్యాబ్​కు నమూనాలు: కొవిడ్​తో పాటు హెమటాలజీ, హై బీపీ కారణంగా మరణాలు సంభవించాయని జినోం సీక్వెన్సింగ్ కోసం పుణె ల్యాబ్​కు నమూనాలు పంపించామని మంత్రి తెలిపారు. శానిటైజర్లు, కొవిడ్​ సామగ్రి అందుబాటులో ఉంచామని ఆస్పత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులు పెట్టామని చెప్పారు. కోవిడ్ ప్రమాదకరమైన వేరియంట్ కాదని జినోం సీక్వెన్సింగ్ తర్వాతే కోవిడ్ వేరియంట్ తెలుస్తుందని మంత్రి చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా రాయనపాడు రైల్వే స్టేషన్ పునర్ అభివృద్ధి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు.

ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర ఆర్​టీపీసీఆర్​ పరీక్షలు చేస్తే దగ్గు, జలుబు వచ్చినవారందరికి కొవిడ్​​ వచ్చే అవకాశముంది. మన రాష్ట్రంలో 13 కేసులున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజుకి 339 కేసులున్నాయి. కేరళలో 115, కర్ణాటకలో 64, తమిళనాడులో 39 కేసులు బయటపడ్డాయి. గత 20 రోజులుగా కొవిడ్​ని నియత్రించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఎక్కడైనా కొవిడ్​​ కేసులు నమోదైతే ఐసోలేషన్​లో పెడ్తున్నాం. జనం ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నమోదవుతున్నకేసులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఐసీఎమ్​ఆర్​కి తెలియజేస్తున్నాం. కొవిడ్​​తో పాటు హెమటాలజీ, హై బీపీ కారణంగా మరణాలు సంభవించాయి. శానిటైజర్లు, కొవిడ్​ సామగ్రి అందుబాటులో ఉంచాం. జినోం సీక్వెన్సింగ్ కోసం పుణె ల్యాబ్​కు నమూనాలు పంపించాం. ప్రతీ జీజీహెచ్​లో 10 ఐసోలేషన్​ వార్డ్​లు అందుబాటులో ఉంచాం. కొవిడ్​​ పూర్తిగా నియంత్రణలో ఉంది. - సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌, వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి

అయితే కరోనా మళ్లీ కలవరపెడుతోంది. కొత్తవేరియంట్ రూపంలో ఎక్కడో చోట మళ్లీ కొవిడ్ కేసులు నమోదవుతుండడం ప్రజల్లో ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 కొవిడ్‌ కేసులు నమోదయ్యాయని వైద్యారోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. నాలుగు జిల్లాల్లో కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపింది. కొవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన వారిలో నలుగురు మృతి చెందారని పేర్కొంది. వారిలో వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు, కాకినాడ జిల్లా వాసి ఒకరిని తెలిపింది. మరణించిన వారికి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలున్నాయని చెప్పింది.

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