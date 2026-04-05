హైబీపీతో బాధపడుతున్నారా? - ఇకపై ఏడాదికి రెండు ఇంజక్షన్లు చాలు!
రోజూ మాత్రలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు - వేగంగా కొనసాగుతున్న పరిశోధనలు ఇప్పటి వరకూ రెండు దశలు పూర్తి - అన్ని ప్రయోగాత్మక దశల్లోనూ మంచి ఫలితాలు
Published : April 5, 2026 at 9:15 AM IST
Two Injections Per Year for high BP : మీరు తీవ్రమైన అధిక రక్తపోటుతో 180/100 తో బాధపడుతున్నారా? దాన్ని అదుపులో పెట్టేందుకు రోజుకు రెండు మూడు రకాల మందులు వాడుతున్నప్పటికీ ఇంకా అదుపులోకి రావడం లేదా? ఈ పరిస్థితి నుంచి కొంత ఉపశమనాన్ని అందించే పరిశోధన ఫలితాలొస్తున్నాయి. కేవలం ఏడాదికి రెండు ఇంజక్షన్లు వాడటం వల్ల మాత్రల సంఖ్య మోతాదు తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తాజా ఆధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
భారతదేశంలో సుమారు 30 శాతం మంది వయోజనులను ప్రభావితం చేసే అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో పెద్ద మార్పు రాబోతుంది. అది కూడా సమీప దూరంలోనే ఉందని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. ఫ్యూచర్లో ఏడాదికి రెండు ఇంజక్షన్లతో బీపీ నియంత్రంచేందుకు సాధ్యమవుతుందని, తద్వారా రోజూ మాత్రలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదని పరిశోధకలు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో ఇప్పటికే పరిశోధన జరుగుతోంది. ఇది ప్రస్తుతం క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఫేజ్ 3 దశలో ఉంది. అయితే ఇప్పటివరకు చేసిన 2 దశలో ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉండడంతో వివిధ క్లినికల్ ట్రయల్స్ శాస్త్రీయ ఆధారాలు, ఔషధ పరిశోధనలు సమగ్ర సమీక్ష ఇటీవల ప్రఖ్యాత వైద్య పత్రిక 'ది లాన్సెట్'లో ప్రచురించారు.
ఈ రెండు ఇంజక్షన్లతో ఎంటి లాభం? : ఫ్రాన్స్కు చెందిన ప్రముఖ కార్డియోవాస్క్యులర్ పరిశోధకుడు డాక్టర్ మిచెల్ అజీజీ ప్రధాన వ్యాసకర్తగా ఉన్నారు. ఈ చికిత్సా విధానంపై సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రమేష్ గుడపాటి మాట్లాడుతూ 'సంవత్సరానికి కేవలం రెండు ఇంజక్షన్లతో రక్తపోటును నియంత్రించడం అనేది వైద్య రంగంలో ఒక ఆశాజనకమైన అభివృద్ధితో కీలక ముందడుగు. ఈ పరిశోధన 40 నుంచి 80 సంవత్సరాల మధ్య వయసు వ్యక్తులపై నిర్వహించారు. 40 ఏళ్ల వారిలో రక్తనాళాలు గట్టిపడటం సాధారణం కాదు. కాని అదే 80 ఏళ్ల వారిలో ఇది ఒక సాధారణ ప్రాసెస్. ఈ ఇద్దరికీ రెండు ఇంజక్షన్ల వల్ల ఎలాంటి ప్రభావితం ఉంటుంది అనేజి పరిశోధనలో ఇంకా నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంది. మరిన్ని వివరాలు మీ కోసం.
వచ్చేదంటే చాలు జీవితాంతం అదుపులోనే : ఈ మధ్యకాలంలో 30 ఏళ్ల కూడా రాకముందే అధిక రక్తపోటు పీడిస్తోంది. ఒకసారి అధిక రక్తపోటు బారిన పడిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని జీవితాంతం అదుపులో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాని ఏ కారణం చేతనైనా మందులు వేసుకోవడం మరిచిపోయినా లేదా దాన్ని మోతాదు సరిపోకపోతే రక్తపోటు స్థాయి పెరిగి తీవ్ర అనారోగ్యం బారిన పడాల్సి వస్తుంది. ఇది ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా శరీరంపై ప్రభావం చూపుతూ చివరికి గుండెపోటు, పక్షవాతం, మూత్రపిండాల సమస్యలకు దారితీస్తుంది. దీన్ని అదుపులో ఉంచడానికి ఒక మాత్ర సరిపోయేది కాస్త వయసు పెరిగే కొద్దీ మందులు ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది.
"ఇలా అధిక రక్తపోటులో బాధపడేవారిలో దాదాపు సగం మందికి వారూ ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నమనే విషయం కూడా తెలియదు. ఒకవేళ తెలిసిన కూడా పూర్తిస్థాయిలో ఎవరూ దాన్ని నియంత్రించ లేరు. ప్రతి 100 మందిలో కేవలం 25 శాతం మంది అదుపులో పెడతారు. దానిని క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడని వాళ్లు, ఒకవేళ వాడినా నియంత్రణలో ఉంచుకోలేని వారి కోసం తాజాగా పరిశోధనలు చేస్తున్నారు" - డాక్టర్ రమేష్ గుడపాటి సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్
భారత్లో రక్తపోటు భారం : సుమారు 30% మంది పెద్దలు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారు. అందులో 50 శాతం మందికి తమకు రక్తపోటు ఉందనే విషయం తెలియకపోవడం ఆందోళనకరంగా ఉంది. నగరంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యువతలో కూడా బీపీ బాధితులు పెరుగుతున్నారు.
ప్రధాన కారణాలు :
- అధిక ఉప్పు వినియోగం
- ధూమపానం, మద్యం
- వ్యాయామం చేయకపోవడం
- ఊబకాయం
- ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్
- జన్యుపర కారణాలు
- ఒత్తిడి, ఆందోళన
నియంత్రణకు :
- ఏసీఈ ఇనిహిబిటర్స్
- ఏఆర్బీస్
- కాల్షియం ఛానెల్ బ్లాకర్స్
- డయోరిటిక్స్, బీటా బ్లాకర్స్ వంటి మందులు వాడుతున్నారు.
మాత్రల వాడకంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు :
- మందులు వేసుకోవడాన్ని తరచూ మరిచిపోవడం
- పిల్ ఫాటిగ్
- నిరంతర ఫాలోఅప్ లోపం
