'ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో మందుల కొరత రానీయొద్దు - ఉన్న మందులనే రాయండి'
వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ కీలక ఆదేశాలు - అందుబాటులో ఉన్నవాటినే ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయాలని సూచన - 2026- 27 బడ్జెట్ నుంచి ముందస్తు సర్దుబాటు చర్యలకు ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 1:29 PM IST
No Medicine Stock In Govt Hospitals : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కొంతకాలంగా మందుల కొరతతో సతమతమవుతున్నాయి. మొత్తం 712 రకాల మందులలో 176 రకాలు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రులకు అందుబాటులో లేవు. కేంద్ర ఔషధశాలలలో నిర్వహించే బఫర్ నిల్వలు కూడా తగ్గిపోయాయి. స్థానిక కొనుగోళ్ల ద్వారా సర్దుబాటు చేసే ప్రక్రియ సజావుగా సాగడం లేదు. ఈ పరిస్థితి పేద రోగులపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. ఫలితంగా తగినంత నిల్వలు తిరిగి సమకూరే వరకు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మందులను మాత్రమే సూచించాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మౌఖిక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్: ప్రభుత్వం ఏటా ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ (APMSIDC) పరిధిలోని ఔషధాల విభాగానికి రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయిస్తుండగా అందులో రూ.600 కోట్లు మందులకు, రూ.200 కోట్లు శస్త్రచికిత్స సామాగ్రికి కేటాయించినప్పటికీ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేటాయించిన బడ్జెట్ సరిపోలేదు. దీని ఫలితంగా బోధనా ఆసుపత్రులలోనే కాకుండా ఇతర వైద్య సదుపాయాలలో కూడా మందుల కొరత తలెత్తింది. ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం మొదట ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ (IPM), వెక్టర్-బోర్న్ డిసీజెస్ నియంత్రణ జాతీయ కార్యక్రమం అంటువ్యాధుల నియంత్రణ కార్యక్రమం (ఇవన్నీ వైద్య, ఆరోగ్యకుటుంబ సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోకి వస్తాయి) కింద కేటాయించిన రూ.106 కోట్ల ఖర్చు చేయని మిగులు నిధులను కొరత ఉన్న చోట అత్యవసర అవసరాలను తీర్చడానికి వినియోగించాలని నిర్ణయించింది.
ప్రస్తుతం ఈ నిధులను కొరత ఎదుర్కొంటున్న ప్రాంతాలకు మందులను సేకరించి సరఫరా చేయడానికి వినియోగిస్తున్నారు. గత నెలలో రూ.30 కోట్ల విలువైన మందులను సేకరించిన తరువాత ఔషధ నియంత్రణ శాఖ ఇటీవల రూ.71.12 కోట్ల విలువైన 380 రకాల మందులను కొనుగోలు చేసింది. ఈ సరఫరాలు ఈ నెలలో ఆసుపత్రులకు చేరతాయని భావిస్తున్నారు. 2026-27 బడ్జెట్ నుంచి అమలులోకి వచ్చే ముందస్తు సర్దుబాటు చర్యల కోసం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
ఐదుగురు అధికారుల నియామకం: సీనియర్ అధికారుల సమావేశంలో మార్చి నెలలో సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టోర్స్ నుంచి ఆసుపత్రులకు మందుల కేటాయింపుకు సంబంధించి చర్చలు జరిగాయి. ప్రత్యేకంగా 10.62 కోట్ల పాంటోప్రజోల్ టాబ్లెట్లు 10.58 కోట్ల మెట్ఫార్మిన్ టాబ్లెట్లు (టైప్-2 డయాబెటిస్కు వాడేవి) 8.94 కోట్ల డైక్లోఫెనాక్ టాబ్లెట్లు (నొప్పి నివారణకు వాడేవి). అత్యధికంగా వినియోగించే ఐదు రకాల మందుల గురించి స్పష్టత పొందడానికి డేటా ఆధారిత విశ్లేషణ నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఐదుగురు అధికారులతో కూడిన ఒక బృందాన్ని నియమించింది.
అవసరానికి మించిన మందులు: 'నెక్స్ట్ జెన్' 'డాక్టర్ కేర్' వ్యవస్థల నుంచి డేటాను ఉపయోగించి రోగి రికార్డులను క్రాస్-వెరిఫై చేసిన తర్వాత నివేదికను సమర్పించాలని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విశాఖపట్నం జీజీహెచ్ (ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి) ఇతర సౌకర్యాలలో కొంతమంది వైద్యులు వాస్తవ అవసరాలకు మించి రోగులకు మందులను సూచిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఒక సమీక్షా సమావేశంలో ఈ సమస్యను వివరించే నిర్దిష్ట ఉదంతాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తత్ఫలితంగా ఈ మందులు నిజంగా రోగులకు చేరుతున్నాయా లేదా వేరే చోటికి మళ్లించనున్నాయా అనే సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి వైద్యులు జారీ చేసిన ప్రిస్క్రిప్షన్లపై ఆడిట్ నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
'ఇ-ఔషధి' పోర్టల్లో నమోదు: వైద్య విద్యా సంచాలకులు (డీఎంఈ) అధ్యక్షతన ప్రామాణిక చికిత్సా మార్గదర్శకాలను రూపొందించి అన్ని ఆసుపత్రులకు పంపిణీ చేయనున్నారు. అంతేకాకుండా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ల ఆధ్వర్యంలో జరిగే 'స్థానిక కొనుగోలు' మార్గాల ద్వారా ఔషధాల సేకరణలో అవకతవకలు గుర్తించాయి. తత్ఫలితంగా ప్రతి కొనుగోలుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇ-ఔషధి పోర్టల్లో నమోదు చేయాలని వైద్య ఆరోగ్య సేవల విభాగం ఆదేశించింది.
