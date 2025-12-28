లేత మనసుపై చెరగని గాయాలు - తెలిసిన వారు, పరిచయస్థులే నిందితులు!
ఆడపిల్లలపై తగ్గని అఘాయిత్యాలు - ఎన్ని చట్టాల అమలులోకి వచ్చినా ఆగని వేధింపులు - లైంగిక దాడికి పాల్పడే వారిలో అత్యధికంగా పరిచయస్థులే - తరగతుల్లో పిల్లలకు అవగాహన పాఠాలు
Published : December 28, 2025 at 2:19 PM IST
Women Sexual Assault Cases : చిన్నారులపై జరుగుతున్న అమానవీయ దాడులు, అదనపు కట్నం కోసం జరుగుతున్న హత్యలు వ్యవస్థలోని లోపాలను ఎత్తి చూపుతున్నాయి. నేరాలు మారినా బాధితులు మాత్రం మహిళలే అవుతున్నారు. ఆడ పిల్లలపై అఘాయిత్యాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటం తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. స్త్రీలకు భరోసానిచ్చే చట్టాల అమలుకు పోలీసు యంత్రాంగం కృషి చేస్తోంది. అయినా ఏదో ఒకచోట అబలలు వేధింపులకు గురవుతున్నారని ఖమ్మం జిల్లా ఎస్పీ రోహిత్ రాజు శనివారం విడుదల చేసిన వార్షిక నేర నివేదిక-2025 గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
పెరిగిన లైంగిక దాడులు : సమాజంలో బాలికల భద్రత ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. బాలబాలికలపై లైంగిక దాడి, వేధింపుల కేసుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతుండటం కలవరపరుస్తోంది. 18 ఏళ్లలోపు బాలికలపై లైంగిక దాడి, హింస వంటి ఘటనలు వారి జీవితాలపై చెరగని ముద్ర వేస్తున్నాయి. 2024లో జిల్లావ్యాప్తంగా 105 కేసులు నమోదవగా, 2025లో అవి 128కి చేరాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ స్మార్ట్ఫోన్ల వాడకం పెరగటం, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మైనర్లతో పరిచయాలు పెంచుకుని వేధించటం వంటివి ఎక్కువైనట్లు తెలుస్తోంది. అత్యధిక శాతం పరిచయస్థులు, తెలిసిన వారే బాలికలపై అఘాయిత్యాలు, హింస, ఇతర నేరాలకు పాల్పడుతుండటం గమనార్హం.
వరకట్నం కోసం : వరకట్న వేధింపులు, మరణాలు పెరగటం సమాజంలో పేరుకుపోయిన పురుషాధిపత్యానికి అద్దం పడుతోంది. కేవలం ధనం కోసమే కాకుండా, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా మహిళలను మానసికంగా క్షోభకు గురి చేస్తున్నారు. అంతిమంగా వారిని ఆత్మహత్యల వైపు ప్రేరేపిస్తున్న ఘటనలు 2025లో జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అశ్వారావుపేట మండలంలో ఓ మహిళపై భర్త, అత్తామామల అమానవీయ ఘటన సభ్యసమాజాన్ని తలదించుకునేలా చేసింది. అదనపు కట్నం కోసం భార్యను బంధించి అన్నం కూడా పెట్టకుండా చంపేయటం విచారకరం.
తగ్గిన గృహహింస కేసులు : మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో గృహహింస ప్రధానమైంది. అయితే ఈ తరహా కేసులు జిల్లాలో గతేడాదితో పోల్చితే ఈసారి తగ్గాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. 2024లో 420 కేసులుండగా, 2025లో 384 నమోదయ్యాయి. ప్రతి ఒక్కరికీ లైంగిక విద్యపై అవగాహన కల్పించటం, వేధింపుల బాధితులకు న్యాయమందించే చట్టాలను కఠినతరం చేయటం, ఆన్లైన్ వేధింపులను నివారించేందుకు శాస్త్రసాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించటం వంటి కారణాలతో గృహహింస కేసులు తగ్గాయని పోలీసులు వివరిస్తున్నారు. "2026లో లైంగిక, సైబర్ నేరాల నియంత్రణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తాం. గతేడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాది మహిళా వ్యతిరేక నేరాలు 8.57 శాతం తగ్గుముఖం పట్టాయి." అని ఎస్పీ రోహిత్ రాజు వివరించారు.
ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా - మారని పరిస్థితి : ఎన్ని ప్రత్యేక చట్టాలు వచ్చినా ఆడపిల్లలపై జరిగే అఘాయిత్యాలు మాత్రం తగ్గటం లేదు. అటు బయట, ఇటు ఇంట్లోనూ అమ్మాయికి రక్షణ కరువయ్యింది. ఎన్ని చట్టాలు చేసినా, ఎన్ని ప్రచారాలు చేసినా ఈ దారుణాలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. మనిషి రూపంలో ఉన్న మృగాళ్లు అమాయక పిల్లల భవిష్యత్తును చిధిమేస్తున్నారు. వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా దారుణమైన నేరాలు చేస్తున్నారు. అయితే చిన్నారులపై దాడులకు పాల్పడుతున్న వారిలో ఎక్కువ శాతం పరిచయస్థులు, బంధువులే ఉండటం అత్యంత భయంకరమైన అంశం.
తరగతుల్లో పిల్లలకు భద్రతా పాఠాలు : అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని తమ వాంఛ తీర్చుకునే వారు, బయటపడుతుందేమోనని బాధితులను హత్య చేసే వరకు వెళ్తున్నారు. ఈ తరహా ఘటనలను నివారించాలంటే కేవలం చట్టాలు కాకుండా సామాజిక అవగాహన కూడా అవసరం. ప్రభుత్వం పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో బాలికలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ అనే అంశంపై అవగాహన కల్పించాలి. పిల్లలకు భద్రతా పాఠాలు నేర్పే ప్రత్యేక తరగతులు ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ విషయంలో కావాల్సిన అవగాహన కల్పించాలి. ఎవరితో ఎలా, ఎంత వరకు ఉండాలో అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఎదుటి వ్యక్తి మనకు బాగా పరిచయం ఉనప్పటికీ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
