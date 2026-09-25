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విద్యుత్‌ వినియోగదారులకు గుడ్​న్యూస్​ - కూటమి ప్రభుత్వంలో వరుసగా రెండో ఏడాదీ ట్రూడౌన్‌

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి అన్ని సర్దుబాట్ల తర్వాత రూ. 629.35 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ చేసేందుకు అనుమతిస్తూ ఏపీఈఆర్​సీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

AP Government Good News For Electricity Consumers
ట్రూడౌన్‌కు అనుమతిస్తూ ఏపీఈఆర్​సీ ఉత్తర్వులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 9:21 AM IST

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AP Government Good News For Electricity Consumers: విద్యుత్‌ వినియోగదారులకు కూటమి ప్రభుత్వం వరుసగా రెండో ఏడాదీ శుభవార్త చెప్పింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి అన్ని సర్దుబాట్ల తర్వాత రూ. 629.35 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ చేసేందుకు అనుమతిస్తూ ఏపీఈఆర్​సీ (Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రూ. 940.07 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ చేసేలా డిస్కంలు ఏపీఈఆర్‌సీకి పిటిషన్‌లు దాఖలు చేశాయి. వాటిని పరిశీలించి అనుమతించిన ఖర్చులు పోను రూ. 629.35 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ కింద వినియోగదారులకు సర్దుబాటు చేసేందుకు కమిషన్‌ అనుమతించింది. ఈ మొత్తాన్ని విద్యుత్‌ వినియోగదారుల నుంచి భవిష్యత్తులో వసూలు చేసే బిల్లుల్లో సర్దుబాటు చేయాలని నిర్దేశించింది.

యూనిట్‌కు 13 పైసల చొప్పున డిస్కంలు: కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2024-25లో రూ. 924 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ చేసింది. ఈ మొత్తాన్ని 2025 నవంబరు నుంచి ఈ ఏడాది అక్టోబరు వరకు ప్రతినెలా బిల్లులో సర్దుబాటు చేస్తోంది. విద్యుత్‌ వినియోగం ఆధారంగా యూనిట్‌కు 13 పైసల చొప్పున డిస్కంలు బిల్లులో తగ్గిస్తున్నాయి. విద్యుత్‌ వినియోగదారులపై అదనపు ఛార్జీల భారం వేయబోమని ఎన్నికల సమయంలో కూటమి హామీ ఇచ్చింది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో విద్యుత్‌ వినియోగదారులపై ఎలాంటి అదనపు విద్యుత్‌ ఛార్జీలు వేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ట్రూఅప్, ఇంధన సర్‌ఛార్జి, విద్యుత్‌ సుంకం పేర్లతో రూ. 32వేల166 కోట్ల భారాన్ని వినియోగదారులపై వేసింది.

డిస్కంల ప్రతిపాదన

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.940.07 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ చేసేలా డిస్కంలు ఏపీఈఆర్‌సీకి పిటిషన్‌లు దాఖలు చేశాయి. వాటిని పరిశీలించి అనుమతించిన ఖర్చులు పోను రూ.629.35 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ కింద వినియోగదారులకు సర్దుబాటు చేసేందుకు కమిషన్‌ అనుమతించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మూడు డిస్కంలు 70,884.71 మిలియన్‌ యూనిట్ల(ఎంయూ) విద్యుత్‌ విక్రయించాయి. యూనిట్‌ విద్యుత్‌ కొనుగోలుకు ఏపీఈఆర్‌సీ అనుమతించిన మొత్తం కంటే అధిక ధరకు విద్యుత్‌ కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఇంధన సర్దుబాటు ఛార్జీల (ఎఫ్‌పీపీసీఏ) కింద రూ.1,918.32 కోట్లు వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేయాల్సి ఉంటుందని డిస్కంలు లెక్కలు తేల్చాయి.

ప్రతి నెలా వినియోగదారుల నుంచి యూనిట్‌కు 40 పైసల చొప్పున ఎఫ్‌పీపీసీఏ కింద డిస్కంలు విద్యుత్‌ బిల్లులో కలిపి వసూలు చేశాయి. ఇలా వసూలు చేసిన మొత్తం రూ.2,800.28 కోట్లు. ఈ రూ.2,800.28 కోట్లలో ఎఫ్‌పీపీసీఏ కింద సర్దుబాటు చేయాల్సిన మొత్తం 1,918.32 కోట్లు పోను మిగులు రూ.881.96 కోట్లుగా డిస్కంలు పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నాయి. ఈ మొత్తానికి క్యారీయింగ్‌ కాస్ట్‌ కింద అదనంగా చూపిన మొత్తం రూ.58.11 కోట్లు కలిపి ట్రూడౌన్‌ కింద రూ.940.07 కోట్లు సర్దుబాటు చేయాల్సి ఉంటుందని డిస్కంలు కమిషన్‌కు సమర్పించిన లెక్కల్లో పేర్కొన్నాయి.

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