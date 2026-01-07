రంగారెడ్డి పక్కనున్న జిల్లాలో హెల్మెట్ లేకపోతే పెట్రోల్ పోయరు
నల్గొండ జిల్లాలో నో హెల్మెట్, నో పెట్రోల్ విధానం - పెట్రోల్ బంకులను పరిశీలించిన జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ - హెల్మెట్ ధరిస్తే ప్రమాదం వాహనదారులకే భద్రత అని వివరిస్తున్న పోలీసులు
Published : January 7, 2026 at 5:30 PM IST
No Helmet No Petrol Rule in Nalgonda District : రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ కోసం నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా నో హెల్మెట్ నో పెట్రోల్ నిబంధనను అమలు చేస్తున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ తెలిపారు. జిల్లాలోని అన్ని పెట్రోల్ బంకుల్లో హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వచ్చిన వారికి పెట్రోల్ సరఫరా చేయవద్దని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులు, సిబ్బందికి ఈ నిబంధన అమలుపై స్పష్టమైన సూచనలు తెలియజేసినట్లు వివరించారు. ద్విచక్ర వాహనం నడిపే వారికి హెల్మెట్ ప్రాధాన్యతపై అవగాహన కల్పిస్తూ కౌన్సిలింగ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడం ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటం తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ స్పష్టం చేశారు.
పోలీసుల బైక్ ర్యాలీ : జాతీయ రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల సందర్భంగా నల్గొండ జిల్లాలోని వేములపల్లి, మాడుగులపల్లి పోలీసులు హెల్మెట్లు ధరించి బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పెట్రోల్ బంకుల్లో హెల్మెట్ ఉన్నవారికే పెట్రోల్ పోసే విధంగా సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించారు. మాడుగుల పల్లి టోల్గేట్ నుంచి వేములపల్లి వరకు హెల్మెట్లు ధరించి పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.
"నల్గొండలో హైవేస్ పొడవు ఎక్కువగా ఉంది. ఒక సంవత్సరంలో సుమారు 1000 ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో 300మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఎక్కువగా ద్విచక్రవాహనాలే ఉంటున్నాయి. మరణానికి కారణం తలకు గాయాలు కావడమే. ఇది హెల్మెట్ లేకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది. అందుకే ప్రతిసారి చలాన్లు కట్టించడం కాకుండా వినూత్నంగా హెల్మెట్ లేకపోతే పెట్రోల్ను నిరాకరించడం జరుగుతుంది. స్వచ్ఛందంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. దీని ద్వారా ప్రమాదాలు తగ్గి, మరణాలను కొంత వరకు అరికట్టవచ్చు" -శరత్ చంద్ర పవార్, నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీ
మిర్యాలగూడ రూరల్ సీఐ మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని అన్నారు. రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల్లో భాగంగా వాహనదారులకు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై అవగాహన కల్పించడానికి హెల్మెట్లు ధరించి బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. వాహనదారులు మద్యం సేవించి, మొబైల్ ఫోన్ వాడుతూ, సీటు బెల్టు పెట్టుకోకుండా, నిద్రలేమి వంటి కారణాలతో డ్రైవింగ్ చేయొద్దని సూచించారు. వీటన్నిటి వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటిస్తూ వాహనాలు నడపాలని పేర్కొన్నారు.
హెల్మెట్ ధరిస్తేనే పెట్రోల్ : మనిషి జీవితం చాలా విలువైందని రోడ్డు ప్రమాదాలలో మరణించి కుటుంబం మొత్తాన్ని వీధిన పడేయ్యొద్దని సీఐ కోరారు.హెల్మెట్ వలన రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన కూడా ప్రాణాలు కాపాడుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ హెల్మెట్లు ధరించి ద్విచక్ర వాహనాలు నడపాలని, అదే విధంగా పెట్రోల్ బంక్ యజమానులు, సిబ్బంది హెల్మెట్ ధరించిన వాహనదారులకే పెట్రోల్ పోయాలని తెలిపారు.
ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాదాలే అధికం : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాదాలే ఎక్కువగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా 3 లక్షలకు పైగా ద్విచక్ర వాహనాలు ఉన్నాయి. హెల్మెట్ ధరించకపోవడం వల్ల తలకు తీవ్రగాయాలై ప్రాణాలు పోతున్న ఘటనలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా 2023లో 211 బైక్ యాక్సిడెంట్లు కాగా 114 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. 146 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు.
2024లో 248 ద్విచక్ర వాహనాలు ప్రమాదానికి గురి కాగా 107 మంది మరణించారు. 190 మంది గాయాలపాలయ్యారు. 2025 సంవత్సరంలో 261 బైక్ యాక్సిడెంట్లలో 120 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడం, ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటమే ప్రధాన లక్ష్యంగా నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలీసులు నో హెల్మెట్ నో పెట్రోల్ నిబంధనను ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నారు.
ఫైన్ పడుతుందని తెలుసు - ప్రాణం పోతుందనీ తెలుసు - అయినా 'తలకెక్కించు'కోరు!