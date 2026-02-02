ETV Bharat / state

భాగ్యనగరంపై 'సీత' కన్ను - పద్దు ప్రసంగంలో ఎక్కడా వినిపించని హైదరాబాద్ - మరి నిధులెలా?

అభివృద్ధి పనులకు దాదాపు రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు అవసరం - ఎన్నిసార్లు కేంద్రానికి లేఖ రాసినా దక్కని ఫలితం - తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు నిధులు ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి?

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 10:55 AM IST

3 Min Read
No Funds were Allocated for Hyderabad Development : కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ ఆదివారం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్​లో నగరానికి నిరాశే ఎదురైంది. మహానగరం రూపు రేఖలు మార్చే కీలక ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1 లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలు పంపగా, వాటిలో ఏ ఒక్క దానికి కూడా భరోసా ఇవ్వలేదు. ఒక్క హైస్పీడ్​ రైల్​ కారిడార్ల అంశంలో తప్ప, ఆ గంటన్నర ప్రసంగంలో మరెక్కడా హైదరాబాద్​ పేరు కనిపించలేదు, వినిపించ లేదు.

రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు అవసరం : మూసీ పునరుజ్జీవ కార్యక్రమం, ప్రాంతీయ వలయ రహదారి (ఆర్​ఆర్​ఆర్​), మెట్రో రెండో దశ ప్రాజెక్టు, తదితర ప్రాజెక్టులు హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి చాలా కీలకమైనవి. కానీ వాటిని పూర్తి చేయడానికి రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు అవసరం. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించాలని కోరుతూ ఎన్నోసార్లు కేంద్రానికి లేఖ రాసిందని, వాటి ప్రస్తావన లేకుండానే బడ్జెట్​ రూపుదిద్దుకోవడం నిరాశకు గురి చేసిందని ప్రభుత్వ పెద్దలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కేంద్ర పద్దులో మౌలిక సౌకర్యాలకు పెద్దపీట వేసినప్పటికీ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలిగే ప్రకటనలు లేవని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు రెండో దశ, ఆర్​ఆర్​ఆర్​, గ్రీన్​ ఫీల్డ్ రేడియల్​ రోడ్లు తదితర ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయించలేదని పలు సంస్థల అధికారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మూసీకి మద్దతు తప్పనిసరి : ఈ మహానగరంలో ఉన్న మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం చాలా అత్యవసరం. కేంద్ర ప్రభుత్వ సిఫార్సులో మొదటి దశ పనులకు రూ.4 వేల కోట్ల రుణం ఇచ్చేందుకు ఇప్పటికే ఏసియన్​ డెవలప్​మెంట్​ బ్యాంక్​ (ఏడీబీ) ప్రాథమికంగా అంగీకారం తెలిపినప్పటికీ, మిగిలిన దశలు పూర్తవ్వాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వాల్సిందే.

పన్ను మినహాయింపుతో పెరుగుతున్న డిమాండ్​ : బడ్జెట్​లో డేటా సెంటర్లకు ప్రకటించిన పన్ను రాయితీలతో నగరానికి మరిన్ని కేంద్రాలు వచ్చే అవకాశముందని నిర్మాణ సంస్థల అంచనా. హైదరాబాద్​లో ఇప్పటికే అమెజాన్​ వెబ్​ సర్వీసెస్, మైక్రోసాఫ్ట్​ అజూర్​ తదితర సంస్థలు డేటా సెంటర్లను కల్గి ఉన్నాయి. టాక్స్​ మినహాయింపుతో ఈ రంగంలో పెట్టుబడుల రాకతో ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు గృహాలకు డిమాండ్​ పెరుగుతుందని జీహెచ్​ఆర్​ ఇన్​ఫ్రా సీఈవో కార్తీష్​​​రెడ్డి తెలిపారు.

హైదరాబాద్​లో గ్లోబల్​ మెడికల్​ హబ్​ : వైద్య పర్యాటకానికి ఊతమిచ్చేలా దేశంలో ఐదు ప్రధాన ప్రాంతీయ వైద్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్రాలకు దోహదపడేలా కేంద్రం బడ్జెట్​లో ప్రతిపాదించింది. అంతర్జాతీయ స్థాయి వైద్య సదుపాయాలకు కీలకంగా ఉన్న హైదరాబాద్​ను ఇటీవల చేసిన ప్రతిపాదనలు కార్యరూపం దాల్చితే గ్లోబల్​ మెడికల్​ హబ్​గా మారేందుకు దోహదపడనున్నాయి. ప్రైవేట్​ భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసే ఈ హబ్​లలో హైదరాబాద్​కు అవకాశం ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని వైద్య నిపుణులు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

మెట్రో విస్తరణ, ముందుకు సాగేనా? : మెట్రో రెండోదశ విస్తరణకు బడ్జెట్​లో నిధులు వస్తాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించినా బడ్జెట్​లో నిధులే లేవు. తొలి దశలో సర్దుబాటు ఖర్చు నిధి రూ.1200 కోట్లు మినహా కేంద్రం నుంచి దక్కిన నిధుల్లేవు. రెండో దశలో కేంద్ర, రాష్ట్ర సంయుక్త ప్రాజెక్ట్​గా రూపకల్పన చేశారు. కేంద్రానికి పంపించిన డీపీఆర్​ల ప్రకారం రెండు భాగాలు కలిపి 152.5 కి.మీ.గానూ రూ.43,848 కోట్లు వ్యయం అవుందని అంచనా వేశారు. ఇందులో కేంద్రం వాటా 10 శాతం ఉంది. బడ్జెట్​లో దీని గురించే ఎత్తలేదు. దిల్లీ, బెంగళూరు అండగా ఉండాలని రాష్ట్రం కోరుతోంది.

గంపెడాశలు బుట్టదాఖలు : కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలకు కనీసం స్పందించని కేంద్రం

హైదరాబాద్​కు మూడు హైస్పీడ్​ రైల్లు - 15 గంటల ప్రయాణం ఇకపై కేవలం 3.5 గంటల్లోనే!

UNION BUDGET DISAGREE FOR TELANGANA
UNION BUDGET NEGLECTED TELANGANA
NO FUNDS FOR HYD DEVELOPMENT
నగర అభివృద్ధికి నిధులు లేవు
TELANGANA PROJECTS IGNORED

