భాగ్యనగరంపై 'సీత' కన్ను - పద్దు ప్రసంగంలో ఎక్కడా వినిపించని హైదరాబాద్ - మరి నిధులెలా?
అభివృద్ధి పనులకు దాదాపు రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు అవసరం - ఎన్నిసార్లు కేంద్రానికి లేఖ రాసినా దక్కని ఫలితం - తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు నిధులు ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి?
Published : February 2, 2026 at 10:55 AM IST
No Funds were Allocated for Hyderabad Development : కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో నగరానికి నిరాశే ఎదురైంది. మహానగరం రూపు రేఖలు మార్చే కీలక ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1 లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలు పంపగా, వాటిలో ఏ ఒక్క దానికి కూడా భరోసా ఇవ్వలేదు. ఒక్క హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ల అంశంలో తప్ప, ఆ గంటన్నర ప్రసంగంలో మరెక్కడా హైదరాబాద్ పేరు కనిపించలేదు, వినిపించ లేదు.
రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు అవసరం : మూసీ పునరుజ్జీవ కార్యక్రమం, ప్రాంతీయ వలయ రహదారి (ఆర్ఆర్ఆర్), మెట్రో రెండో దశ ప్రాజెక్టు, తదితర ప్రాజెక్టులు హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి చాలా కీలకమైనవి. కానీ వాటిని పూర్తి చేయడానికి రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు అవసరం. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించాలని కోరుతూ ఎన్నోసార్లు కేంద్రానికి లేఖ రాసిందని, వాటి ప్రస్తావన లేకుండానే బడ్జెట్ రూపుదిద్దుకోవడం నిరాశకు గురి చేసిందని ప్రభుత్వ పెద్దలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కేంద్ర పద్దులో మౌలిక సౌకర్యాలకు పెద్దపీట వేసినప్పటికీ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలిగే ప్రకటనలు లేవని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ, ఆర్ఆర్ఆర్, గ్రీన్ ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్లు తదితర ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయించలేదని పలు సంస్థల అధికారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మూసీకి మద్దతు తప్పనిసరి : ఈ మహానగరంలో ఉన్న మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం చాలా అత్యవసరం. కేంద్ర ప్రభుత్వ సిఫార్సులో మొదటి దశ పనులకు రూ.4 వేల కోట్ల రుణం ఇచ్చేందుకు ఇప్పటికే ఏసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ (ఏడీబీ) ప్రాథమికంగా అంగీకారం తెలిపినప్పటికీ, మిగిలిన దశలు పూర్తవ్వాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వాల్సిందే.
పన్ను మినహాయింపుతో పెరుగుతున్న డిమాండ్ : బడ్జెట్లో డేటా సెంటర్లకు ప్రకటించిన పన్ను రాయితీలతో నగరానికి మరిన్ని కేంద్రాలు వచ్చే అవకాశముందని నిర్మాణ సంస్థల అంచనా. హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ తదితర సంస్థలు డేటా సెంటర్లను కల్గి ఉన్నాయి. టాక్స్ మినహాయింపుతో ఈ రంగంలో పెట్టుబడుల రాకతో ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు గృహాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుందని జీహెచ్ఆర్ ఇన్ఫ్రా సీఈవో కార్తీష్రెడ్డి తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో గ్లోబల్ మెడికల్ హబ్ : వైద్య పర్యాటకానికి ఊతమిచ్చేలా దేశంలో ఐదు ప్రధాన ప్రాంతీయ వైద్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్రాలకు దోహదపడేలా కేంద్రం బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించింది. అంతర్జాతీయ స్థాయి వైద్య సదుపాయాలకు కీలకంగా ఉన్న హైదరాబాద్ను ఇటీవల చేసిన ప్రతిపాదనలు కార్యరూపం దాల్చితే గ్లోబల్ మెడికల్ హబ్గా మారేందుకు దోహదపడనున్నాయి. ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసే ఈ హబ్లలో హైదరాబాద్కు అవకాశం ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని వైద్య నిపుణులు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
మెట్రో విస్తరణ, ముందుకు సాగేనా? : మెట్రో రెండోదశ విస్తరణకు బడ్జెట్లో నిధులు వస్తాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించినా బడ్జెట్లో నిధులే లేవు. తొలి దశలో సర్దుబాటు ఖర్చు నిధి రూ.1200 కోట్లు మినహా కేంద్రం నుంచి దక్కిన నిధుల్లేవు. రెండో దశలో కేంద్ర, రాష్ట్ర సంయుక్త ప్రాజెక్ట్గా రూపకల్పన చేశారు. కేంద్రానికి పంపించిన డీపీఆర్ల ప్రకారం రెండు భాగాలు కలిపి 152.5 కి.మీ.గానూ రూ.43,848 కోట్లు వ్యయం అవుందని అంచనా వేశారు. ఇందులో కేంద్రం వాటా 10 శాతం ఉంది. బడ్జెట్లో దీని గురించే ఎత్తలేదు. దిల్లీ, బెంగళూరు అండగా ఉండాలని రాష్ట్రం కోరుతోంది.
