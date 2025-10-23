ETV Bharat / state

విజయవాడ టు మచిలీపట్నం హైవే విస్తరణకు డీపీఆర్ - ఫ్లైఓవర్లు మర్చిపోయారా!

విజయవాడ - మచిలీపట్నం ఎన్‌హెచ్‌ విస్తరణకు డీపీఆర్‌ - వీటిలో పలు కూడళ్లలో లేని ఫ్లైఓవర్ల ప్రతిపాదనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 10:45 AM IST

No Flyovers in Vijayawada to Machilipatnam Highway: ఏదైనా హైవేను విస్తరిస్తుంటే మధ్యలో ఉన్న కూడళ్లలో వాహనదారులకు, ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా, ప్రమాదాలు జరగకుండా పైవంతెనలు (ఫ్లైఓవర్లు) నిర్మిస్తారు. దీనివల్ల భవిష్యత్‌లో వాహన రద్దీ పెరిగినా సరే హైవేపై ప్రయాణం సాఫీగా సాగిపోతుంది. విజయవాడ-మచిలీపట్నం నేషనల్ హైవే విస్తరణ విషయంలో దీనికి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పలు కీలక కూడళ్ల వద్ద పైవంతెనలు లేకుండానే జాతీయ రహదారిని విస్తరించేలా సమగ్ర ప్రాజెక్ట్‌ నివేదిక (డీపీఆర్‌) సిద్ధం చేస్తుండటం ఆశ్చర్యం కలిగేలా ఉంది.

విజయవాడ-మచిలీపట్నం మధ్య ప్రస్తుతమున్న రహదారి విస్తరణకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. అందుకు రూ.1,200 కోట్ల వ్యయమవుతుందని అంచనా. ఇందులో విజయవాడలో కానూరు సమీపంలోని సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీ నుంచి దావులూరు దగ్గరలోని ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్డు వరకు 14 కిలోమీటర్లు ఇప్పుడున్న 4 వరుసలకు ఇరువైపులా సర్వీస్‌ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. ఇంక ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్‌ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 44 కి.మీ. రహదారిని ఇప్పుడున్న 4 వరుసల స్థానంలో 6 వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. దీనికి డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేస్తున్నారు. అయితే ఇందులో విజయవాడలోని సిద్ధార్థ కళాశాల నుంచి దావులూరు వద్ద ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు పలు కూడళ్లు ఉన్నాయి.

తాడిగడప, పోరంకి, పెనమలూరు, గంగూరు, ఈడుపుగల్లు కూడళ్లు కీలకమైనవి. వీటివద్ద తప్పనిసరిగా పైవంతెనలు నిర్మించాలి. ఈ హైవేలో ప్రయాణించేవారికి ఇప్పటికే కూడళ్ల వద్ద ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. అలానే తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వంతెనల నిర్మాణంతోనే ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.

ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ఏం చేస్తోంది: హైవే విస్తరణకు డీపీఆర్‌ ఈ నెల ఆఖరుకల్లా సిద్ధమైపోతుంది. ఇందులో తాడిగడప, పోరంకి, పెనమలూరు, గంగూరు, ఈడుపుగల్లు కూడళ్ల వద్ద పైవంతెనలకు ప్రతిపాదనలు లేకుండా సలహా సంస్థ డీపీఆర్‌ తయారుచేస్తోంది. జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) అధికారులు కూడా ఫ్లైఓవర్ల్​ల కోసం ఒత్తిడి చేయడంలేదు. జిల్లా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులకు వీటి గురించి సమాచారం కూడా లేదని తెలుస్తోంది.

ఎంపీలు ముందుగా స్పందిస్తేనే: హైవే విస్తరణ డీపీఆర్‌ సిద్ధమయ్యాక, ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ఉన్నతాధికారులు ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత పైవంతెనలు కావాలంటూ హడావిడి చేసినా ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా ఎంపీలు స్పందించి ఆయా కూడళ్ల వద్ద పైవంతెనల గురించి శ్రద్ధ పెట్టాల్సి ఉంది. డీపీఆర్‌లో పైవంతెనలను చేర్చకుంటే హైవే విస్తరించినా నగర పరిధిలో ప్రయోజనం ఉండదు.

63 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారి: విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు జాతీయ రహదారి 63 కిలోమీటర్ల మేర ఉంది. ఇందులో అమరావతి అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు (ORR) కంకిపాడు-ఉయ్యూరు మధ్య చలివేంద్రపాలెం దగ్గరలో క్రాస్‌ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 44 కిలోమీటర్‌ మేర ప్రస్తుతం ఉన్న 4 వరుసల మార్గాన్ని 6 వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. మచిలీపట్నం వద్ద ఒంగోలు-కత్తిపూడి నేషనల్ హైవే 2 వరుసలుతో ఉంది.

ఇందులో మాచవరం రైస్‌మిల్లు వరకు 4 కిలోమీటర్లు 4 వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. మాచవరం రైస్‌ మిల్లు వద్ద నుంచి పోర్టుకు 3.7 కిలోమీటర్లను నాలుగు వరుసలతో కొత్తగా రహదారిని నిర్మిస్తారు. వీటిలో ఆరు వరుసలుగా విస్తరించనున్న 44 కిలో మీటర్లతో పాటు 3.7 కిలో మీటర్లు మేర నాలుగు వరుసల హైవే నిర్మాణాన్ని ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ చేపడుతుంది. ఒంగోలు-కత్తిపూడి హైవేలో 4 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించే పనులను కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ పర్యవేక్షిస్తుంది.

