పెద్దల మాటే శాసనం - "నువ్వలరేవు"లో ఓటు వేయకుండానే ప్రజాప్రతినిధుల ఎంపిక
No Elections in Nuvvalarevu Village: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. కానీ ఆ గ్రామంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ప్రజాప్రతినిధులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:16 PM IST
ఎన్నికలంటే ప్రచార హోరు. రాజకీయ నాయకుల పోటీలు. గ్రామాల్లో వర్గ విభేదాలు సహజం. అభ్యర్థులు గెలుపు కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంటారు. మరికొన్ని చోట్ల సర్పంచి పదవుల కోసం వేలం పాటలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే వీటన్నింటికి దూరంగా ఉంటూ ఏకగ్రీవ పద్ధతిలో సర్పంచ్లను ఎన్నుకుంటూ దశాబ్దాలుగా ఎన్నికలు జరగని విన్నూత గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఇక్కడ గ్రామస్థులంతా ఒకే తాటిపైకి వచ్చి, గ్రామాభివృద్ధే ధ్యేయంగా పని చేస్తున్నారు. అసలు ఆ గ్రామంలో ఎన్నికలు జరగకపోవడానికి కారణాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఓటు వేయకుండానే ప్రజాప్రతినిధుల ఎంపిక: స్థానిక ఎన్నికలు అనగానే పల్లెల్లో హడావుడి కనిపిస్తుంటుంది. కానీ శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపుకొత్తూరు మండలంలోని నువ్వలరేవు (లక్ష్మీదేవిపేట) గ్రామంలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్నికల సందడే ఉండదు. ఓటింగ్ నిర్వహించాల్సిన అవసరమూ రాదు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వచ్చిన ప్రతిసారీ గ్రామస్థులంతా సమావేశమై ఏకాభిప్రాయంతో ప్రజాప్రతినిధులను ఎంపిక చేసుకుంటారు. పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది.
ఈ పంచాయతీలో మొత్తం జనాబా సుమారు 13 వేల మంది ఉండగా, దాదాపు 5 వేల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఇన్నేళ్లలో గ్రామస్థులు ఎప్పుడూ ఓటు వేసిన సందర్భం లేదని చెబుతారు. వార్డు సభ్యులు నుంచి సర్పంచి, ఎంపీటీసీ స్థానాలకూ ఏకగ్రీవంగానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడం ఇక్కడ ఆనవాయితీ. ఎన్నికల సమయంలో గ్రామస్థులంతా ఒకచోట సమావేశమై చర్చించుకుంటారు. ఎవరు ఏ పదవికి అర్హులనే విషయంపై ఏకాభిప్రాయానికి వస్తారు. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి చెందిన వారినే అభ్యర్థులనే ఎన్నుకోవాలని గ్రామస్థులు నిర్ణయిస్తారు. వారు తప్ప మరెవరూ నిలబడకుండా అందరూ కలిసి ఏకతాటిపైకి వచ్చి తీర్మానం చేసుకుంటారు.
ఇద్దరు మహిళలకు అవకాశం: గ్రామంలో రాజకీయ విభేదాలు తలెత్తకుండా, ఎన్నికల ఖర్చులు తగ్గించడంతో పాటు అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యమివ్వాలన్నది ఈ విధానం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం. గ్రామస్థుల మధ్య ఐక్యతను కాపాడుకుంటూ ప్రజాప్రతినిధులను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. ఈసారి కూడా అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు. ఇద్దరు మహిళలను టీడీపీ తరఫున ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులుగా ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇలా ఎన్నికల పోటీకి దూరంగా ఉంటూ ఏకగ్రీవ పద్ధతిలో ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకోవడం ద్వారా నువ్వలరేవు గ్రామం ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలంలోని చల్లారెడ్డిపాలెం పంచాయతీ మరో ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది. 1983లో ఏర్పాటైన ఈ పంచాయతీలో కఠారిపాలెం, పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం, కొత్తపాలెం, చల్లారెడ్డిపాలెం గ్రామాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా యాదవులు, మత్స్యకారులు, చేనేతలు నివసిస్తున్నారు. పంచాయతీ ఏర్పడినప్పటి నుంచి 43 ఏళ్లుగా స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ లేకుండా ఏకగ్రీవంగా ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటున్నారు. ఎవరికి ఏ పదవి ఇవ్వాలన్నది గ్రామస్థులే నిర్ణయిస్తారు. ఒకే పదవికి పలువురు ఆసక్తి చూపితే వేలంపాట నిర్వహిస్తారు. అత్యధికంగా పాట పాడిన వారికి పదవి కేటాయిస్తారు. ఈ విధంగా వచ్చిన మొత్తాన్ని నాలుగు గ్రామాలకు సమానంగా పంచి అభివృద్ధి పనులకు వినియోగిస్తారు.
ఎంపీటీసీ స్థానాలకు వేలంపాట: తాజాగా పంచాయతీ పరిధిలోని పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం, చల్లారెడ్డిపాలెం ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పలువురు పోటీ పడటంతో వేలంపాట నిర్వహించారు. ఈ రెండు స్థానాలకు కలిపి 10 మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. వేలంలో పదవులు దక్కించుకున్న అభ్యర్థులు మినహా మిగిలిన వారు నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకునేలా గ్రామ పెద్దలు చర్చలు జరుపుతున్నారు. రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కఠారిపాలేనికి సర్పంచి, కొత్తపాలేనికి ఉపసర్పంచి పదవులు కేటాయించాలని పెద్దలు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇలా ఎన్నికల ఖర్చులు, రాజకీయ గొడవలు, గ్రామాల్లో గ్రూపు తగాదాలకు దూరంగా ఉండేందుకు ఈ గ్రామాలు అనుసరిస్తున్న ఏకగ్రీవ పద్ధతి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.
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