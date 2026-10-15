24 గంటల్లోనే నో డ్యూస్, కుల ధ్రువపత్రాలు: రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్
పరిపాలనాపరమైన ఇబ్బందులు ఉండకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఒకే షెడ్యూల్ ప్రకారం నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (SEC) అనిల్ చంద్ర పునేఠా స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:04 AM IST
No Dues and caste certificate within 24 hours : పరిపాలనాపరమైన ఇబ్బందులు ఉండకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఒకే షెడ్యూల్ ప్రకారం నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (SEC) అనిల్ చంద్ర పునేఠా స్పష్టం చేశారు. 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశామన్నారు. ఈ ఎన్నికలు ముగిసేలోగా మిగిలిన 23 కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్, నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. అలాగే బరిలో నిలవాలనుకునేవారు దరఖాస్తు చేసిన 24 గంటల్లో నో డ్యూస్, కుల ధ్రువపత్రాలు జారీ చేయాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున, పురపాలకశాఖ కమిషనర్ సంపత్ కుమార్లతో కలిసి ఎస్ఈసీ పునేఠా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు. దాంతో పాటు మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ను బుధవారం జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఈసీ విలేకరులతో మాట్లాడారు."15 రోజుల్లోపు ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు స్థానిక సంస్థల అన్నింటికీ ఒకేసారి షెడ్యూల్ జారీ చేశాం. సకాలంలో నిర్వహించకపోతే కోర్టు ధిక్కారణను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. "సర్" తుది నోటిఫికేషన్ వెలువడేలోగా షెడ్యూల్ ప్రకటించకపోతే రెండు నెలలుగా చేస్తున్న ఏర్పాట్లన్నీ నిష్ఫలమవుతాయి" అని పునేఠా వివరించారు.
ఫలితాలు వెలువడే వరకు అభ్యర్థులకు భద్రత: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన 60 రోజుల వరకు బ్యాలెట్ పత్రాలు భద్రపరచాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకు 30 రోజుల వరకే అందుబాటులో ఉండేవని, రాజకీయ పార్టీల విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఎస్ఈసీ తెలిపింది. ఫలితాలు వెలువడే వరకు అభ్యర్థులకు భద్రత కల్పించాలని ఎస్పీలను ఆదేశించామని వివరించింది. సమస్యాత్మక, అత్యంత సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని పేర్కొంది. ఎన్నికల నిర్వహణకు కేంద్ర బలగాలు అవసరమా అనేది డీజీపీ పరిశీలిస్తారని చెప్పింది. ఎన్నికల్లో బందోబస్తు ఏర్పాట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఐజీని కేటాయిస్తున్నారుని, మద్యం నియంత్రణకు ఆదేశాలిచ్చామని వెల్లడించింది.
జిల్లా ఎన్నికల పరిశీలకులుగా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు, వ్యయ పరిశీలకులుగా ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులను నియమించనుంది. ఇప్పటికే అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులను యథావిధిగా నిర్వహించొచ్చనని స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడే వరకు కొత్తగా సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించటానికి వీల్లేదని పేర్కొంది. ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించటం లేదని వెల్లడించింది.
రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలో కంట్రోల్ రూంలు: "ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలో కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఫిర్యాదులపై తక్షణమే స్పందించేలా ప్రత్యేక వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెస్తాం. బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీల వినియోగం, ఇతర ప్రచార కార్యక్రమాలపై నియంత్రణ ఉంటుంది. అనుమతులు లేకుండా ప్రచారాలు నిర్వహించవద్దు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నాటికి నామినేషన్లను ఆన్లైన్లో దాఖలు చేసే విధానం అమల్లోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇందుకు అవసరమైన సాంకేతిక సహకారం అందించాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదిస్తాం" అని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (SEC) తెలిపారు.
స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీపై టీడీపీ, జనసేన చర్చలు సఫలం - 2 రోజుల్లో జాబితా
మోగిన ఎన్నికల నగారా - 28న కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగరపంచాయతీలకు పోలింగ్