సైకిలింగ్ పట్ల నగరవాసుల ఆసక్తి - కానీ ట్రాక్లు ఎక్కడ?
విజయవాడ, మచిలీపట్నం అత్యంత అనుకూలం - ఒక్క ట్రాక్ కూడా లేక తొక్కేందుకు వెనుకడుగు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 1:19 PM IST
No Cycle Track in Krishna Distrcit: ప్రస్తుత రోజుల్లో పని ఒత్తిడి, తీరికలేని జీవనశైలి కారణంగా ప్రతి ఒక్కరు సతమతమవుతున్నారు. వివిధ కారణాల వల్ల ప్రశాంతతను కోల్పోతున్నారు. దీంతో వాటన్నింటిని నుంచి బయట పడేందుకు వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది ఔత్సాహికులు వీకెండ్లో తమ అభిరుచికి అనుగుణంగా మార్చుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ లేకుండా ప్రశాతంగా సైకిలింగ్ చేయాలంటే ఆ రెండూ నగరాల్లో కనీసం ట్రాక్లు లేని పరిస్థితి.
సైకిల్ తొక్కేందుకు అత్యంత అనువైన నగరాలు విజయవాడ, మచిలీపట్నం. రెండు నగరాల్లో ఎక్కడా కొండలు, ఎత్తుపల్లాలు, గుట్టల మీదుగా రహదారులు లేవు. నగరం ఆ చివరి నుంచి మొదలు పెట్టి ఈ చివరి వరకు హాయిగా సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్లిపోవచ్చు. కానీ రెండు నగరాల్లోనూ కనీసం ఒక్కటంటే ఒక్క సైకిల్ ట్రాక్ కూడా లేకపోవడం గమనార్హం. అందుకే నగర వాసులు సైకిల్ తొక్కాలని ఉండి కొనుగోలు చేస్తున్నా రహదారుల పైకి ధైర్యంగా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఎటు నుంచి ఏ వాహనం మీదకు దూసుకొస్తుందో తెలియదు.
15 ఏళ్ల కిందటే: విజయవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్గా రవిబాబు ఉన్న సమయంలో బెంజి సర్కిల్ నుంచి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకూ ఓ సైకిల్ ట్రాక్ను 15 ఏళ్ల కిందట ఏర్పాటు చేశారు. ఉచితంగా కొన్ని సైకిళ్లను ఉంచారు. ప్రతి శనివారం ఉదయాన్నే సైక్లింగ్ను నిర్వహించేవారు. జనంలో కూడా స్పందన విపరీతంగా వచ్చింది. కమిషనర్ బదిలీపై వెళ్లిపోయారు. దాంతో ఆ తర్వాత వచ్చిన అధికారులు పట్టించుకోక ట్రాక్ గాలిలో కలిసిపోయింది. తర్వాత బీఆర్టీఎస్ రహదారి పైనా ట్రాక్కు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినా అమలు జరగలేదు.
గంట చాలు: విజయవాడ, మచిలీపట్నం వైశాల్యంలో రెండూ చిన్న నగరాలే. ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి సైకిల్పై సరిగ్గా గంటలోపే వెళ్లిపోయేంత దూరంలోనే అన్ని ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. సైకిల్ వినియోగించడం వల్ల ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు డబ్బులు ఆదా అవుతాయి. అందుకే పాఠశాలలు, కార్యాలయాల్లో కచ్చితంగా సైకిల్ను ప్రోత్సహించాలంటూ చాలా కాలంగా విజయవాడ బైసైకిల్ అసోసియేషన్ సహా పలు సంఘాలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి.
ఆరోగ్య ప్రయోజనం: నగరంలో ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక బాధ్యతగా సైకిల్ను కొనుగోలు చేయండి. రోజూ కనీసం గంటసేపు సైకిల్ తొక్కడం వల్ల శారీరకంగా ఎంతో ప్రయోజనం’ అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక రక్షణ దళం (ఎస్పీఎఫ్) విజయవాడ రీజియన్కు కమాండెంట్గా పనిచేసిన కె.ఎన్. రావు 10 ఏళ్ల కిందటే ఓ ఉద్యమంలా సైకిల్ గురించి నగరంలో ప్రచారం చేశారు. అప్పట్లో ఎస్పీఎఫ్ సిబ్బందికి 3,000 సైకిళ్లను కొనుగోలు చేసి ఇచ్చారు. దీని వల్ల అనూహ్యంగా సిబ్బంది వైద్య ఖర్చుల బిల్లు సంవత్సరానికి రూ.20 లక్షలకు పైగా తగ్గిందని స్వయంగా కె.ఎన్. రావు ప్రకటించారు. సైకిల్ తొక్కడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలకు ఇదో ప్రత్యక్ష నిదర్శనమని చెప్పవచ్చు.
'చలో చలో సైకిల్పై సాగిపోదాం - ప్రకృతిలో విహరిద్దాం'