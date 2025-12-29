ETV Bharat / state

ఆకాశంలో మందుల ధరలు - 600-1100 శాతం లాభాలు ఆర్జిస్తున్న వ్యాపారులు

‘ఫార్మాస్యూటికల్స్‌ రంగంలో ధరల పెరుగుదల - సామాన్యులపై తీవ్ర ప్రభావం’ అనే అంశంపై స్థాయీ సంఘం సమీక్ష - వ్యాపారులు ఏకంగా 600 శాతం నుంచి 1,100 శాతం వరకు లాభాలు చూస్తున్నట్లు నివేదిక

No Control Over Prices Of Medicines
No Control Over Prices Of Medicines (ETV Bharat AI Generated)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

No Control Over Prices Of Medicines : మనం ప్రతి చిన్న ఆరోగ్య సమస్యకు మందులు వాడుతుంటాం. తలనొప్పి, పంటి నొప్పి, జ్వరం ఇలా ప్రతి దానికి మందులపైనే అధికంగా ఖర్చు పెడుతుంటాం. ఇక రక్తపోటు, మధుమేహం లాంటి దీర్ఘకాలిక జబ్బులకైతే సంపాదనలో నెలనెలా కొంత శాతం పక్కన పెట్టేస్తుంటాం. అదే క్యాన్సర్లు, గుండె జబ్బుల్లాంటి చికిత్సల ఔషధాల కోసమైతే ఆస్తులు సైతం అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి. మరోవైపు రిటైలర్లు మాత్రం మందుల అమ్మకాలతో విపరీతమైన లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. దేశంలో చిన్న చిన్న మాత్రల నుంచి ఖరీదైన ఔషధాల వరకు ధరలపై ఎవరికీ నియంత్రణ లేకుండా పోతోందని ‘పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం’ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ‘ఫార్మాస్యూటికల్స్‌ రంగంలో ధరల పెరుగుదల - సామాన్యులపై తీవ్ర ప్రభావం’ అనే అంశంపై స్థాయీ సంఘం తాజాగా సమీక్ష చేసింది.

సామాన్యులకు అల్లంత దూరాన : సామాన్యులు కొనడానికి వీలులేకుండా ఉన్న ఈ ధరలతో వ్యాపారులు ఏకంగా 600 శాతం నుంచి 1,100 శాతం వరకు లాభాలు చూస్తున్నారని పేర్కొంది. ఔషధాలు ఒకే ఫార్ములాతో ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీలను బట్టి గరిష్ఠ చిల్లర ధర (ఎంఆర్‌పీ)లో భారీ వ్యత్యాసం ఉంటున్నట్లు స్థాయీ సంఘం గుర్తించింది. ధరలను నియంత్రించాల్సిన నేషనల్‌ ఫార్మాస్యూటికల్‌ ప్రైసింగ్‌ అథారిటీ (ఎన్‌పీపీఏ) ధరల తేడాకు కారణాలేంటి, వీటిని ఎలా నియంత్రించాలో కూడా చెప్పలేకపోతోందని వాపోయింది. ఫార్మా కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేసే ఔషధాల్లో షెడ్యూల్డ్, నాన్‌షెడ్యూల్డ్‌ అనే రకాలుంటాయి. వైద్యులు మాత్రమే రాసేవి షెడ్యూల్డ్‌. దుకాణాల్లో నేరుగా కొనుగోలు చేసేవి నాన్‌షెడ్యూల్డ్‌. అంటే జలుబు, దగ్గు, నొప్పి లాంటివి మనం వైద్యుడి సాయం లేకుండా నేరుగా మెడికల్​ షాప్​లో కొనేవి. రిటైలర్లు ఎడాపెడా విక్రయించే నాన్‌షెడ్యూల్‌పై అసలు నియంత్రణ లేదని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

ప్రతి ఏడాదీ ఆడిటింగ్​ చేయాలి : యాంటీ ఎలర్జీ, ఎసిడిటీ, సాధారణ దగ్గు, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం లాంటి వాటి కోసం వినియోగించే మందులను భారీ మార్జిన్లతో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఆకాశాన్నంటుతున్న ఈ ధరలకు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే, వ్యాపార సంస్థల క్రయవిక్రయాలను ప్రతి ఏడాదీ పకడ్బందీగా ఆడిట్‌ చేయాలని సూచించింది. నిర్వహణ వ్యయాలు, రవాణా ఖర్చుల కారణంగానే ధరలు పెంచాల్సి వస్తుందని రిటైలర్లు తమ వాదన వినిపించినా, స్థాయీ సంఘం దానిపై సంతృప్తి చెందలేదు.

ఏడాదికి 10 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఎంఆర్‌పీ పెంచకూడదు : నివేదిక ప్రకారం, సిట్రిజిన్‌ 10 ఎంజీపై 1,038 శాతం, సిట్రిజిన్‌ హైడ్రోక్లోరైడ్‌ 10 ఎంజీపై 953 శాతం అధిక మార్జిన్‌ వసూలు చేస్తున్నారు. ఎసోమిప్రజోల్‌ 40 ఎంజీపై 1,119 శాతం, పాంటాప్రజోల్‌ 40 ఎంజీపై 920 శాతం, పారాసిటమల్‌ లాంటి కొన్ని ఔషధాలను 240 శాతం అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు తేల్చారు. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. ఫార్ములాలు ఒకటే అయినా, కంపెనీల బ్రాండ్‌ మారినప్పుడు ఈ ధరల్లోనూ భారీ వ్యత్యాసం ఉండటం గమనార్హం. షెడ్యూల్డ్‌లో లేని ఔషధాల్లో బ్రాండెడ్‌ గానీ, జనరిక్‌ గానీ ఏడాదికి 10 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఎంఆర్‌పీ పెంచకూడదనే పరిమితి ఉంది. అయితే ఈ మందుల ప్రారంభ ధర నిర్ణయించే అధికారం ఎవరికీ లేకపోవడమే అసలు సమస్య అని, ఈ లోపాన్ని సరిచేయాలని సిఫార్సుల్లో పేర్కొన్నారు.

జనరిక్‌తో రూ.38 వేల కోట్లు ఆదా : ఔషధాల ధరలపై నియంత్రణ కలిగిన ఎన్‌పీపీఏ సమర్థంగా పని చేసి సామాన్యులపై పడుతున్న భారాన్ని తగ్గించాలని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ప్రత్యామ్నాయంగా జనరిక్‌ ఔషధాల వాడకాన్ని సూచించింది. ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి పరియోజన కింద తక్కువ ధరకు మందులను అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ పథకం ప్రారంభించింది. దీనికింద దేశవ్యాప్తంగా 16 వేలకు పైగా జన ఔషధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పథకం కింద 2,100 రకాల ఔషధాలు, 310 వరకు శస్త్రచికిత్స పరికరాలు అందిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. పదేళ్లలో జన ఔషధి ద్వారా ప్రజలు రూ.38 వేల కోట్లు ఆదా చేసినట్లు నివేదిక తెలిపింది.

అర్హత లేని వారితో నడుస్తున్న మెడికల్​ షాపులు! - మరి ఏ గోళీ ఎంత సురక్షితం

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఔషధాలపై క్యూఆర్ కోడ్‌ - నకిలీ మందులకు చెక్​!

TAGGED:

పెరిగిపోయిన ఔషదాల ధరలు
NO CONTROL OVER PRICES OF MEDICINES
PRICE OF SMALL TABLETS TO DRUGS
NO CONTROL OVER MEDICINE PRICES
PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.