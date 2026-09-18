నిర్ణీత తేదీలో 'దీపం' రాయితీ - నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ
'దీపం-2' పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే సిలిండర్ల సబ్సిడీపై ప్రభుత్వం స్పష్టత నివ్వనుంది. సిలిండర్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాతి నెలలో ఒక నిర్దిష్ట తేదీన సబ్సిడీ మొత్తాన్ని విడుదల చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:12 AM IST
Deepam 2 Subsidy Amount In Accounts : 'దీపం-2' పథకం కింద ఏటా మూడు ఉచిత సిలిండర్లను అందిస్తున్నప్పటికీ, లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి సబ్సిడీ మొత్తం ఎప్పుడు జమ అవుతుందనే విషయంలో స్పష్టత లేదు. ఈ పథకం కోసం ఏటా రూ.2,900 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం దీని ద్వారా ఆశించిన రాజకీయ ప్రయోజనాన్ని పొందలేకపోతోందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సిలిండర్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాతి నెలలో ఒక నిర్దిష్ట తేదీన సబ్సిడీ మొత్తాన్ని విడుదల చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. పౌర సరఫరాలు, ఆర్థిక శాఖల అధికారులు ప్రస్తుతం ఈ విషయంపై చర్చిస్తున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, 2024 అక్టోబర్ 31న 'దీపం-2' పథకం ప్రారంభించారు. ఈ పథకం కింద లబ్ధిదారులకు ఏడాదికి మూడు సిలిండర్లు (ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒక సిలిండర్ చొప్పున) అందజేస్తారు. ఈ సిలిండర్ల కేటాయింపు ఏప్రిల్ నుంచి ఈ క్రింది విధంగా లెక్కిస్తారు:
ఏప్రిల్ – జూలై
ఆగస్టు – నవంబర్
డిసెంబర్ – మార్చి
ఈ విధంగా, ఏడాదికి మూడు సిలిండర్లకు సంబంధించిన సబ్సిడీ విడుదల చేస్తారు. ప్రస్తుత విధానం ప్రకారం ప్రభుత్వం ప్రతి విడతకు సంబంధించిన సబ్సిడీ మొత్తాన్ని చమురు విక్రయ సంస్థలకు విడుదల చేస్తోంది. లబ్ధిదారులు సిలిండర్ను బుక్ చేసుకుని దాని ధర చెల్లించి, సిలిండర్ను పొందుతారు. ఆ తర్వాత సబ్సిడీ మొత్తం వారి ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. అయితే ఆ మొత్తం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు జమ అవుతుందో లబ్ధిదారులకు తరచుగా తెలియదు. కొందరు వ్యక్తులు ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్యాంక్ ఖాతాలను కలిగి ఉండటం వల్ల, ఏ నిర్దిష్ట ఖాతాలో ఆ నిధులు జమ అయ్యాయో గుర్తించడం కూడా వారికి కష్టమవుతుంది.
ఉదాహరణకు కొత్త విధానం ప్రకారం సెప్టెంబరులో వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు కొనుగోలు చేసిన అర్హులైన లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో అక్టోబరులోని నిర్ణీత తేదీన సబ్సిడీ మొత్తం జమ చేస్తారు. అదేవిధంగా అక్టోబరులో సిలిండర్లు కొనుగోలు చేసిన వారికి నవంబరులో సబ్సిడీ విడుదల చేస్తారు. ఆయా నెలల్లో సబ్సిడీ విడుదలకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట తేదీని త్వరలోనే నిర్ణయిస్తారు. 'అన్నదాత సుఖీభవ' 'తల్లికి వందనం'ఇతర నగదు బదిలీ పథకాల మాదిరిగానే 'దీపం-2' సబ్సిడీ విడుదల తేదీ కూడా ముందుగానే తెలుస్తుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.61 కోట్ల వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 'దీపం-1' పథకం కింద 58.42 లక్షలు గిరిజన ప్రాంతాలకు 0.74 లక్షలు, సీఎస్ఆర్ (CSR) కింద 6.24 లక్షలు, ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద 11.37 లక్షలు, ఇతర విభాగాల కింద 84.42 లక్షల కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం ఉచిత సిలిండర్లను అందిస్తోంది . ప్రతి విడతలోనూ సుమారు 92 లక్షల నుంచి ఒక కోటి వరకు సిలిండర్లు రాయితీ ధరపై సరఫరా చేస్తున్నారు .
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