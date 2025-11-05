ETV Bharat / state

ఎటుపోయిందో రాజీవ్​ యువ వికాసం! - ఎప్పుడొస్తుందో చేతికి రుణం?

రాజీవ్​ యువ వికాసం అమలుపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పష్టత లేదు - దరఖాస్తులు సమర్పించి నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటివరకు నిర్ణయం తీసుకోని ప్రభుత్వం

No Clarity on Rajiv Yuva Vikasam Scheme
No Clarity on Rajiv Yuva Vikasam Scheme (Eenadu)
No Clarity on Rajiv Yuva Vikasam Scheme : నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజీవ్‌ యువ వికాసం పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అయితే దీనికి దరఖాస్తుదారు సిబిల్‌ స్కోరు కీలకం. పథకం కింద ఐదు కేటగిరీలుగా విభజించి ప్రభుత్వం యూనిట్లను మంజూరు చేస్తుంది. బ్యాంకు రుణాలతో పాటు కొంత సబ్సిడీ ఇస్తుంది. దీని కోసం యువత ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

నెలలు గడుస్తున్నా స్పష్టత లేదు : ఆ తర్వాత ప్రక్రియలో ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం సిబిల్​ స్కోరు మెరుగ్గా ఉన్న వారిని ఎంపిక చేసి ఆర్థిక సాయం మంజూరు చేస్తారని భావించినా, ఇప్పటికీ అమలు కాలేదు. వాయిదా పడిన తర్వాత ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. యువత స్వయం ఉపాధి కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన రాజీవ్​ యువ వికాసం కోసం దరఖాస్తులు సమర్పించి ఆరు నెలలు పూర్తవుతున్నా ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో యువత నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు.

అయితే జూన్​ 2వ తేదీన రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా రాయితీ రుణాల మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేయాల్సి ఉండగా, చివరి క్షణంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది. సబ్సిడీ రుణాల పంపిణీపై సందిగ్ధత నెలకొనడంతో దరఖాస్తుదారులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పరుగులు తీస్తున్నారు.

కేవలం రూ.4 లక్షల యూనిట్లకే ప్రాధాన్యం : యువ వికాసం పథకానికి నల్లొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనార్టీ సామాజిక వర్గాల నుంచి మొత్తం 79,493 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. సర్కారు రూ.50 వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు రాయితీ రుణాల మంజూరుకు ప్రణాళికలు రూపొందించడంతో చాలా మందికి రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.4 లక్షల యూనిట్లకే ప్రాధాన్యమిచ్చారు. దరఖాస్తులను సంబంధిత పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.

దరఖాస్తుదారుల సిబిల్​ స్కోర్​, రుణ బకాయిలను తనిఖీ చేసి ఇచ్చిన నివేదికలు, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు సూచించిన జాబితా ఆధారంగా జిల్లా, మండల స్థాయి కమిటీలు లబ్ధిదారుల ఎంపిక కసరత్తు చేశారు. ఎంపిక ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని జిల్లా అధికారులకు ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రావడంతో రుణాల మంజూరుకు బ్రేక్​ పడింది.

సర్కార్​ వాయిదాతో జాబితా పక్కన : దరఖాస్తుల్లో ముందుగా రూ.50 వేలు, రూ.లక్ష యూనిట్లను ఇచ్చేందుకు ప్రణాళిక చేశారు. ప్రారంభంలో వెయ్యి యూనిట్లను ఇచ్చేందుకు జాబితాను తయారు చేశారు. ఈ తర్వాత ప్రభుత్వం వాయిదా వేయడంతో జాబితా పక్కన పెట్టారు. ఈ పథకంపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న అన్ని కులాల నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

రూ.50వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు : ఈ పథకం కింద ఎంపికైన వారికి రూ.50 వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు. ఇందులో బ్యాంకు రుణం కొంత. మిగిలింది వివిధ కార్పొరేషన్లు రాయితీగా అందిస్తాయి. ఆర్థిక సాయంతో నచ్చిన యూనిట్లను నెలకొల్పి జీవనోపాధి పొందుతారు. రూ.50 వేల యూనిట్​కు కార్పొరేషన్లు పూర్తి సబ్సిడీ అందిస్తాయి.

ఒకవేళ రూ. లక్షలోపు రుణం తీసుకుంటే 80 శాతం, రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షలు తీసుకుంటే 70 శాతం, రూ. 4 లక్షలకు 60 శాతం సబ్సిడీ వస్తుంది. మిగితాదే బ్యాంకు రుణం. బ్యాంకు రుణం ఇవ్వడానికి అంగీకరిస్తేనే పథతం మంజూరవుతుంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో ఎక్కువగా బీసీలవే ఉన్నాయి.

