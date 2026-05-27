భూ భారతిలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు - పెద్దషాపూర్ భూములపై కలెక్టర్ వివరణ
శంషాబాద్ మండలం పెద్దషాపూర్ భూములపై రంగారెడ్డి కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి వివరణ - న్యాయ సలహా అనంతరం నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రకటన - ఈ భూ వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల వెల్లడి
Published : May 27, 2026 at 1:56 PM IST
Rangareddy Collector On Peddashapur Lands : రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలంలోని పెద్దషాపూర్ గ్రామ పరిధిలోని 94.28 ఎకరాల భూములకు సంబంధించి భూ భారతి పోర్టల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు చేయలేదని రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ భూముల వివాదంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్రావు పలు ఆరోపణలు చేయగా ఈ వివాదానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని, హైకోర్టు స్టేటస్ కో ఉత్తర్వులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని కలెక్టర్ వివరించారు. న్యాయ సలహా తీసుకొనే ముందుకు వెళ్తామని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించారు.
- రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలంలోని పెద్దషాపూర్ గ్రామ పరిధిలో కొత్తగా సర్వే నంబర్లు 172 నుంచి 183లలో 170 ఎకరాల మేర భూములు ఉండగా అవి పట్టా భూములుగా రికార్డుల్లో ఉన్నాయి.
- రాజేంద్రనగర్ డివిజన్కు చెందిన ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ట్రైబ్యునల్ (రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (ఆర్డీవో)) కొన్ని సర్వే నంబర్లలోని వాటిని సీలింగ్ మిగులు భూములుగా తేల్చారు. సర్వే నంబర్లు 174 (7.73 ఎకరాలు), 175 (11.54), 176 (9.91), 177 (4.63), 178 (10.70), 182 (10.68), 183 (10.33), 154 (9.45) లలోని 74.97 ఎకరాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ భూములు ప్రస్తుతం నిషేధిత జాబితా అంటే (22 ఎ)లో నమోదు అయ్యాయి.
- సర్వే నంబర్లు 172 నుంచి 177, 179, 180, 182లలో ఉన్న 94.28 ఎకరాలపై పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు జారీ చేయకపోవడం చట్ట విరుద్ధమంటూ నవాబ్ మొహమ్మద్ యూసుఫుద్దీన్ ఖాన్, నవాబ్ వజీయుద్దీన్ ఖాన్ (లేట్) కుమారుడితోపాటు మరో నలుగురు తెలంగాణ హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ వేశారు.
- ఈ రిట్ పిటిషన్పై 2025, జనవరి 21న న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2017, మార్చి 13న సంబంధిత తహసీల్దార్ సమర్పించిన నివేదిక అమలు విషయంపై పిటిషనర్ల ఇచ్చిన వినతి పత్రంపై తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచనలు చేసింది.
- హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం 2025, మే 2న రిట్ దాఖలు చేసిన పిటిషనర్లకు వారు చెబుతున్న హక్కులను సమర్థించే ఆధారాలు సమర్పించాలని తహసీల్దార్కు మెమో జారీ చేశారు. ఐదో తేదీన వారు సంబంధిత డాక్యుమెంట్లను సమర్పించారు. మే 27న తహసీల్దార్ అన్ని పక్షాలకు నోటీసులు అందించారు. ఆధారాలను సమర్పించాలని కోరగా పలువురి నుంచి వినతులు, అభ్యంతరాలు వచ్చాయి.
- 2025, ఏప్రిల్ 6న రిట్ పిటిషన్కు సంబంధించి న్యాయస్థానంలో ధిక్కరణ కేసు దాఖలైంది. శంషాబాద్ తహసీల్దార్ నవాబ్ మొహమ్మద్ యూసుఫుద్దీన్ ఖాన్ తదితరులను 2026, ఫిబ్రవరి 28న 94.28 ఎకరాలకు యజమానులుగా పేర్కొన్నారు.
- అనంతరం ఓంకార్ కారియర్స్ అండ్ మూవర్స్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్, ఇతరులు హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో 2026, ఏప్రిల్, 16న హైకోర్టు ఆ భూములపై స్టేటస్ కో ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.
- ప్రస్తుతం కోర్టు ధిక్కరణ కేసు జూన్ 12న విచారణకు రానుంది.
- 2026, ఫిబ్రవరి 28న ఎమ్మార్వో జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం భూ భూరతి పోర్టల్లో మార్పులేవీ జరగలేదని, న్యాయ కోవిదుల సలహా తీసుకొని హైకోర్టుకు వేసవి సెలవులు పూర్తయిన వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి వివరించారు.