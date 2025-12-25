మద్యం తాగి రచ్చ చేస్తే ఊరందరితో చెంపదెబ్బలు - ఎక్కడంటే?
మద్యం సేవించి గొడవ చేస్తే ఊరందరితో చెంప దెబ్బలు - ఏడేళ్లుగా గ్రామంలో మూడు కఠిన నియమాలు అమలు - ఎవరైనా మద్యం సేవించి గొడవచేస్తే తొలుత క్షమాపణలు
Published : December 25, 2025 at 2:57 PM IST
No Alcohol Rule for 7 Years in Village : మద్యం, కల్లు, గుడుంబా, గంజాయి ఇవన్నీ మత్తు పదార్థాలే. వాటికి బానిసై విచక్షణ కోల్పోతే సంసారం వీధిలో పడతుంది. కుటుంబ గౌరవం మంటగలిసి పోతుంది. అందుకని వాటిని సేవించి గొడవ చేస్తే ఒకటికి, మూడు సార్లు హెచ్చరించి ఆ తర్వాత సదరు వ్యక్తిలో మార్పురానట్లయితే ఊళ్లోని వారందరూ చెంప దెబ్బలు కొట్టాలని ఓ ఆదివాసీ గూడం కఠోర నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏడేళ్లుగా ఈ నియమం అమలవుతున్న ఆ గూడెం వాసుల సంకల్పాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఆదిలాబాద్ అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సిందే.
మూడు కఠిన నిర్ణయాలు అమలు : దేశంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి అంటే తెలియనివారు ఉండరు. ఆ మండలంలోని ఓ ఆదివాసీ గూడెం తుమ్మగూడ. అంతా గోండులే. ఎద్దు, మేకలు, వ్యవసాయమే ఆధారమైన 110 కుటుంబాలు కలిగిన తుమ్మగూడ జనాభా అక్షరాల 626 మంది. గూడెంలో కక్ష్యలు, కార్పణ్యాలకు తావీయకూడదని అంతా ఒకే మాట, ఒకే బాట ఐక్యంగా జీవించాలనేది ఆదివాసీల ఆచారంగా వస్తోంది. ఆ సంప్రదాయం కొత్తతరానికి అందించాలనే సంకల్పంతో ఏడేళ్లుగా మత్తు పదార్థాలు సేవించిన మైకంలో గొడవలకు తావీయకుండా ఉండాలనే ఆలోచనతో మూడు కఠిన నిర్ణయాలు అమలు చేస్తోంది. ప్రధానంగా గ్రామంలో ఎవ్వరైనా తాగి గొడవపడొద్దు. భార్యాపిల్లలు, తల్లితండ్రులను తిట్టకూడదు, కొట్టకూడదు. వేరే ఊళ్లు, ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లినప్పుడు తాగి వివాదాలు తెచ్చుకోకూడదు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు లేదా ఇతరులెవరైనా ఊళ్లోకి వచ్చినప్పుడు తాగివచ్చి గలాట చేయకూడదనే సంకల్పంతో తుమ్మగూడ ఏకతాటిపైకి వచ్చి మూడు విధాలైన కఠిన నిర్ణయాలు అమలు చేస్తోంది.
తప్పు చేస్తే చెంప దెబ్బ కొట్టి గ్రామ బహిష్కరణ : గ్రామస్థులెవరైనా మద్యం తాగి ఎక్కడైనా గొడవచేసినట్లు తెలిస్తే చాలు తొలుత గూడెం పెద్దల బృందం ఒకటికి, రెండుసార్లు సదరు వ్యక్తికి నచ్చచెబుతుంది. క్షమాపణ చెప్పిస్తుంది. మళ్లీ తప్పు చేయనని రాతపూర్వకంగా రాయించుకుంటోంది. సదరు వ్యక్తి పెద్దల నిర్ణయానికి విరుద్ధంగా మళ్లీ తాగినట్లు తేలితే మొదటి కట్టుబాటు నిర్ణయమైన నెల రోజుల పాటు గ్రామంలోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఉదయం, సాయంత్రం పూట ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తుంది. సదరు వ్యక్తిలో మార్పు రావాలని కోరుకుంటుంది. రెండోసారి తప్పు చేస్తే రూ.5,051 జరిమానా విధిస్తుంది. ఇక మూడోసారి కూడా మార్పురాకుండా మళ్లీ తాగి గొడవ చేస్తే గూడెంలోని 110 కుటుంబాల్లోని ఇంటికొకరు చొప్పున వచ్చి చెంప దెబ్బ కొట్టి గ్రామ బహిష్కరణ చేసే నియమాన్ని పాటిస్తోంది. ఫలితంగా తుమ్మగూడలో ఇప్పటివరకు తాగి గొడవ పడిన సందర్భాలే లేవు.
ఎవరూ మద్యం జోలికి పోవట్లేదు : ఏడేళ్ల కిందట చేసిన నిర్ణయానికి తుమ్మగూడ కట్టుబడే నియమ, నిష్టలను పాటిస్తోంది. మద్యలో కొంతమంది మద్యం తాగినట్లు తేలటంతో పెద్దల సమక్షంలో క్షమాపణలతోనే సమిసిపోయిందే తప్పితే, చెంపదెబ్బలు కొట్టేదాకా ఎవరూ నియమాన్ని అతిక్రమించలేదు. గ్రామస్థులంతా కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం గ్రామంలో ప్రశాంతత నెలకొంది. తాగిన మైకంలో భార్యాపిల్లలనీ, తల్లీతండ్రులనీ, చివరికి గ్రామస్థులతో గొడవపడిన సందర్భాలేవీ తలెత్తలేదంటారు గ్రామస్థులు సంతోషంగా. కఠిన నియమాలతో గ్రామంలో ఎవరూ మద్యం జోలికి పోవట్లేదని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఒకే మాట ఒకే బాట : జైలింగో, జైజంగో, పెర్సపేన్ దేవతారాధకులైన ఆదివాసీలంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఏడేళ్లుగా తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు తుమ్మగూడ ఒకే మాట - ఒకే బాటగా నడుస్తోంది. ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
"మా ఊర్లో ఎవరూ తాగి గొడవపడొద్దు. గొడవపడి భార్యాపిల్లలు, తల్లితండ్రులను తిట్టకూడదు, కొట్టకూడదు. అలా చేస్తే శిక్ష అనుభవించాల్సిందే. నెల రోజుల పాటు గ్రామంలోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఉదయం, సాయంత్రం పూట ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తాం. రెండోసారి తప్పు చేస్తే రూ.5051 జరిమానా విధిస్తాం. మూడోసారి కూడా మార్పురాకుండా మళ్లీ తాగి గొడవ చేస్తే గూడెంలోని 110 కుటుంబాల్లోని ఇంటికొకరు చొప్పున వచ్చి చెంప దెబ్బ కొట్టి గ్రామ బహిష్కరణ చేస్తాం." - తుమ్మగూడ గ్రామస్థులు
