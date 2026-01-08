పీపీపీ విధానంతో నష్టం లేదు - వైద్య విద్య వ్యవస్థలో మార్పులు తప్పనిసరి :ఎన్ఎంసీ ఛైర్మన్
పేదల వైద్యసేవలు, ప్రభుత్వ కోటా సీట్లపై ప్రభావం పడదు- యూజీ, పీజీ వైద్యుల కోసం నేషనల్ రిజిస్ట్రీ, ఎన్ఎంసీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ అభిజాత్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 10:31 AM IST
NMC Chairman Dr Abhijat Chandrakant Sheth About PPP mode in Hospitals : ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో నడిచే ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి పేద రోగులకు వైద్యసేవలు, ప్రభుత్వ కోటా సీట్ల విషయంలో ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని జాతీయ వైద్య కమిషన్ (ఎన్ఎంసీ) ఛైర్మన్ డాక్టర్ అభిజాత్ చంద్రకాంత్ సేఠ్ స్పష్టం చేశారు. రోగులకు ఉచిత చికిత్సలు లేదా రాయితీతో కూడిన సేవలు యథావిధిగా అందుతాయన్నారు. పీపీపీ విధానం గుజరాత్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే విజయవంతంగా అమలవుతోందని పేర్కొన్నారు. విజయవాడలోని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయాన్ని బుధవారం ఆయన సందర్శించారు.
వీసీ, ఇతర అధికారులతో సమీక్షలోనూ, అనంతరం విలేకర్లతోనూ ఆయన మాట్లాడారు. పీపీపీ విధానంలో ఇప్పటి వరకు కేవలం లాభాపేక్ష లేని సెక్షన్-8 కంపెనీలకే వైద్య కళాశాలల ఏర్పాటుకు అనుమతించగా ఇకపై అన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలూ పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినట్లు ఆయన తెలిపారు. అనుమతులు ఇష్టారీతిన ఇవ్వమని అన్నారు. కఠినమైన ఎస్వోపీలు రూపొందించి, అక్రెడిటేషన్ ప్రమాణాల ద్వారా మాత్రమే ఇస్తామని తెలిపారు. వైద్య కళాశాలకు గుర్తింపులో అకడమిక్, లెర్నింగ్, శిక్షణ, మౌలిక సదుపాయాలు, వసతిగృహాలు, బ్యాంకు గ్యారంటీలు తదితరమైనవి కీలకమని వివరించారు. బయోమెట్రిక్ హాజరు మాత్రమే ప్రాతిపదిక కాదని స్పష్టం చేశారు.
క్లినికల్ రీసెర్చ్ తప్పనిసరి : ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయాలు, వైద్య కళాశాలలతో నిర్వహించిన సమావేశాల్లో వైద్య విద్య వ్యవస్థలో మార్పులు అవసరమని స్పష్టంగా గుర్తించినట్లు ఆయన వివరించారు. కౌన్సెలింగ్లో జాప్యాన్ని నివారించడం, మానసిక ఆరోగ్యం, స్వీయ సంక్షేమం తదితర అంశాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉందన్నారు. వైద్య విద్యలో ఏఐ, డిజిటల్ హెల్త్కేర్, డిజిటల్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ను ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిపారు. క్లినికల్ రీసెర్చ్ను తప్పనిసరి చేయడంతోపాటు, కొత్తగా పీహెచ్డీ స్పెషాలిటీ, సబ్ స్పెషాలిటీ కోర్సులు ప్రవేశపెడతామని అన్నారు.
నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ (నెక్ట్స్) పరీక్ష తక్షణమే అమల్లోకి రాదని, యూజీ, పీజీ వైద్యుల కోసం జాతీయ స్థాయిలో అందుబాటులో ఉండేలా నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేస్తామని ఎన్ఎంసీ ఛైర్మన్ చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అత్యున్నతస్థాయి నిపుణుల సలహా బృందం సిఫార్సుల్ని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్గౌర్ అభిజాత్ సేఠ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ ఆలోచన బాగుందని ఆయన అభినందించారు. రాష్ట్రంలో వైద్య విద్య అభివృద్ధికి సలహాలు ఇస్తానన్నారు.
వైద్యుల కొరత తీర్చడానికి ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ విధానం : ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ వీసీ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం యూజీ సీట్లతో పోలిస్తే పీజీ సీట్లు 40 శాతమే ఉన్నాయన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో వీటిని ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో సమానంగా పెంచేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. 50-100 పడకల ఆసుపత్రుల్లో వైద్యుల కొరత తీర్చడానికి ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ అనే కొత్త విధానం తీసుకొస్తున్నామన్నారు. దీని ద్వారా 500 సీట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని , ఈ నెల 12న తొలిసారిగా యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్డే నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రితో వైద్య విద్య అంశాలపై ఎన్ఎంసీ ఛైర్మన్ చర్చ : బుధవారం ఎన్ఎంసీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ అభిజాత్ చంద్రకాంత్ సేఠ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వైద్య విద్యకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. సీఎంను కలిసిన వారిలో ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం వీసీ డాక్టర్ పి.చంద్రశేఖర్, ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్ ఈదర లోకేశ్, బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ బుచ్చి రాంప్రసాద్ ఉన్నారు.
