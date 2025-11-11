అన్యాక్రాంతమవుతున్న నిజాంసాగర్ భూములు - ఉదాసీనంగా యంత్రాంగం
Encroachment Of Nimam Sagar Project Lands : భూముల ధరలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అక్రమార్కుల కన్ను ప్రభుత్వ ఆస్థులపై పడింది. వాటిని కబ్జాచేసి చదును చేసుకుని పంటలను పండించుకుంటున్నారు. ఇదంతా తెలిసినప్పటికీ సంబంధిత శాఖ అధికారులు మాత్రం అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడటం లేదు. నిజాంసాగర్ జలాశయం భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి. గతంలో పనిచేసిన కొంతమంది అధికారుల అండదండలతోనే ఈ వ్యవహారం జరిగిందని పలువురు చెబుతున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పలువురు నాయకులు సైతం వారి పలుకుబడిని ఉపయోగించి అందినంత భూమిని వశం చేసుకున్నట్లుగా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా వాటిలో పంటలు కూడా పండిస్తున్నారు. మరికొంతమంది అక్రమార్కులు దొంగ పట్టాలను చేసుకున్నారు. వాటి చట్టబద్ధత కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కబ్జాకోరల్లో నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు భూములు : నిజాంసాగర్ జలాశయం నిర్మాణ సమయంలో సర్వే నంబరు 560లో సుమారు 400 ఎకరాల భూమి జలవనరుల శాఖకు ఉండేది. ఆ మొత్తంలో కొంత వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకు అధికారులు కేటాయించారు. కాలువలు, ఇతర అవసరాలకు పోనూ 135 ఎకరాల మిగులు భూమి ఉంది. ఆ భూమిపై అక్రమార్కుల కన్ను పడింది. పలువురు అధికారుల సహకారంతో వాటిని కబ్జా చేశారు. గతంలో నిజాంసాగర్ తహసీల్దారుగా పనిచేసిన ఓ అధికారి ఇష్టారీతిన పట్టాలను మంజూరు చేశారని సాక్షాత్తూ ఆ శాఖ సిబ్బందే చెబుతుండటమనేది గమనార్హం. గతంలో నిజాంసాగర్ డీఈగా పనిచేసిన ఓ అధికారి కూడా పలువురికి ఎన్వోసీలు జారీ చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా కొందరు అధికారుల అండదండలతో నిజాంసాగర్ భూములను పలువురు ఆక్రమించుకున్నారని, ఇదంతా ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అక్రమార్కుల చెర నుంచి అన్యాక్రాంతమైన భూములను విడిపించాలని కోరుతున్నారు.
9 మందికి 21.17 ఎకరాలు : రెవెన్యూ అధికారులు 2017లో నమోదు చేసిన చివరి పహాణీలో కబ్జాదారులకు సంబంధించిన పేర్లు లేవు. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎసైన్ కమిటీలను కూడా నియమించలేదు. కానీ, నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు చెందిన ఆ స్థలాల్లో 9 మందికి 21.17 ఎకరాల భూమిని కేటాయించినట్లు భూభారతి పోర్టల్లో కనిపిస్తోంది. కొంతమందికి 5 గుంటల్లోపు, మరికొందరికి 6 ఎకరాల వరకు కేటాయించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు భూముల్లో ఎంత మందికి పట్టాలు ఇచ్చారు? ఎంత మిగిలింది? అన్న సమాచారం కూడా ఆయా శాఖల వద్ద లేదని సమాచారం. ఈ భూముల్లో పట్టాలు మంజూరు చేయాలంటే జలవనరుల శాఖ నుంచి ఎన్వోసీ(నిరభ్యంతర పత్రం) పొందాలి. కొంతమందికి అలాంటివేం లేకుండానే పట్టాలిచ్చారు. రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి. భూములను కబ్జాచేసి కొంతమంది ప్రబుద్ధులు తమ పేరున మార్చుకుంటున్నారు.
నోటీసులు జారీ చేస్తాం : నిజాంసాగర్ జలాశయానికి సంబంధించిన రికార్డులు పరిశీలించి పట్టాలు ఎప్పుడిచ్చారో కనుక్కుంటామని బాన్సువాడ సబ్ కలెక్టర్ కిరణ్మయి తెలిపారు. వారికి నోటీసులను జారీ చేస్తామని వివరించారు. భూమికి సంబంధించి ఆధారాలు చూపించకున్నా, వాళ్లు అర్హులు కాకున్న ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటామని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
