ETV Bharat / state

అన్యాక్రాంతమవుతున్న నిజాంసాగర్ భూములు - ఉదాసీనంగా యంత్రాంగం

కబ్జాదారుల చెరలో నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు భూములు - కనుమరుగవుతున్న జలాశయ స్థలాలు - ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్న అధికార యంత్రాంగం

Encroachment Of Nimam Sagar Project Lands
Encroachment Of Nimam Sagar Project Lands (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Encroachment Of Nimam Sagar Project Lands : భూముల ధరలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అక్రమార్కుల కన్ను ప్రభుత్వ ఆస్థులపై పడింది. వాటిని కబ్జాచేసి చదును చేసుకుని పంటలను పండించుకుంటున్నారు. ఇదంతా తెలిసినప్పటికీ సంబంధిత శాఖ అధికారులు మాత్రం అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడటం లేదు. నిజాంసాగర్‌ జలాశయం భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి. గతంలో పనిచేసిన కొంతమంది అధికారుల అండదండలతోనే ఈ వ్యవహారం జరిగిందని పలువురు చెబుతున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పలువురు నాయకులు సైతం వారి పలుకుబడిని ఉపయోగించి అందినంత భూమిని వశం చేసుకున్నట్లుగా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా వాటిలో పంటలు కూడా పండిస్తున్నారు. మరికొంతమంది అక్రమార్కులు దొంగ పట్టాలను చేసుకున్నారు. వాటి చట్టబద్ధత కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.

కబ్జాకోరల్లో నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు భూములు : నిజాంసాగర్‌ జలాశయం నిర్మాణ సమయంలో సర్వే నంబరు 560లో సుమారు 400 ఎకరాల భూమి జలవనరుల శాఖకు ఉండేది. ఆ మొత్తంలో కొంత వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకు అధికారులు కేటాయించారు. కాలువలు, ఇతర అవసరాలకు పోనూ 135 ఎకరాల మిగులు భూమి ఉంది. ఆ భూమిపై అక్రమార్కుల కన్ను పడింది. పలువురు అధికారుల సహకారంతో వాటిని కబ్జా చేశారు. గతంలో నిజాంసాగర్‌ తహసీల్దారుగా పనిచేసిన ఓ అధికారి ఇష్టారీతిన పట్టాలను మంజూరు చేశారని సాక్షాత్తూ ఆ శాఖ సిబ్బందే చెబుతుండటమనేది గమనార్హం. గతంలో నిజాంసాగర్‌ డీఈగా పనిచేసిన ఓ అధికారి కూడా పలువురికి ఎన్‌వోసీలు జారీ చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా కొందరు అధికారుల అండదండలతో నిజాంసాగర్‌ భూములను పలువురు ఆక్రమించుకున్నారని, ఇదంతా ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అక్రమార్కుల చెర నుంచి అన్యాక్రాంతమైన భూములను విడిపించాలని కోరుతున్నారు.

9 మందికి 21.17 ఎకరాలు : రెవెన్యూ అధికారులు 2017లో నమోదు చేసిన చివరి పహాణీలో కబ్జాదారులకు సంబంధించిన పేర్లు లేవు. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎసైన్‌ కమిటీలను కూడా నియమించలేదు. కానీ, నిజాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టుకు చెందిన ఆ స్థలాల్లో 9 మందికి 21.17 ఎకరాల భూమిని కేటాయించినట్లు భూభారతి పోర్టల్​లో కనిపిస్తోంది. కొంతమందికి 5 గుంటల్లోపు, మరికొందరికి 6 ఎకరాల వరకు కేటాయించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు భూముల్లో ఎంత మందికి పట్టాలు ఇచ్చారు? ఎంత మిగిలింది? అన్న సమాచారం కూడా ఆయా శాఖల వద్ద లేదని సమాచారం. ఈ భూముల్లో పట్టాలు మంజూరు చేయాలంటే జలవనరుల శాఖ నుంచి ఎన్‌వోసీ(నిరభ్యంతర పత్రం) పొందాలి. కొంతమందికి అలాంటివేం లేకుండానే పట్టాలిచ్చారు. రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి. భూములను కబ్జాచేసి కొంతమంది ప్రబుద్ధులు తమ పేరున మార్చుకుంటున్నారు.

నోటీసులు జారీ చేస్తాం : నిజాంసాగర్‌ జలాశయానికి సంబంధించిన రికార్డులు పరిశీలించి పట్టాలు ఎప్పుడిచ్చారో కనుక్కుంటామని బాన్సువాడ సబ్ ​కలెక్టర్ కిరణ్మయి తెలిపారు. వారికి నోటీసులను జారీ చేస్తామని వివరించారు. భూమికి సంబంధించి ఆధారాలు చూపించకున్నా, వాళ్లు అర్హులు కాకున్న ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటామని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

రెవెన్యూ అధికారుల వినూత్న ఆలోచన - ప్రభుత్వ భూములు కాజేస్తున్న వారికి ఇక చెక్!​

ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాదారులకు హెచ్చరిక! - బోర్డులు పాతేసి మావే అంటే కుదరదిక!!

TAGGED:

ENCROACHMENT OF GOVT LANDS
కబ్జాచెరల్లో నిజాంసాగర్​ భూములు
NIZAMSAGAR PROJECTS LANDS
ENCROACHMENT OF PROJECT LANDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.