కార్పొరేషన్లో అంతా కుమ్మక్కే - కాంట్రాక్టర్ను సృష్టించి మరి బిల్లుల చెల్లింపు
2023-25 మధ్య సుమారు రూ.3 కోట్లు స్వాహా - నిధుల దోపిడీలో అడుగడుగునా అధికారుల బరితెగింపు - కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో అప్పటికప్పుడు గుత్తేదారు సంస్థను సృష్టించిన తీరు
Published : June 26, 2026 at 2:56 PM IST
Scam in Nizampet Municipal Corporation : చెత్త కుప్పల తరలింపు పేరుతో నిజాంపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ప్రజాధనాన్ని నిలువునా మింగేశారు. 2023-25 మధ్య సుమారు రూ.3 కోట్ల బిల్లులను స్వాహా చేశారు. పైస్థాయి నుంచి కిందిస్థాయి వరకు ఎవరూ అనే తేడా లేకుండా అధికారులంతా ఒక్కటై చేసిన నిధుల దోపిడీలో అడుగడుగునా అధికారులు ఎలా బరితెగించారనే విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కుటుంబసభ్యుల పేరుతో అప్పటికప్పుడు కాంట్రాక్టు సంస్థను సృష్టించి దాని పేరుతో తెరచిన బ్యాంకు అకౌంట్కు బిల్లులు చెల్లించడమే ఇందుకు నిదర్శనం.
దోపిడీ ఎలా జరిగిందంటే : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోని అన్ని ఇంజినీరింగ్ పనుల టెండర్లలో పాల్గొనేందుకు జేఎంసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ సంస్థకు ఇంజినీర్ ఇన్చీఫ్ (ఈఎన్సీ) జులై, 2023లో పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఆ సర్టిఫికెట్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన నలుగురు అందులో పార్ట్నర్స్గా ఉన్నారు. ఆ సంస్థకు సెప్టెంబరు 1, 2023న నిజాంపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రూ.77,28,394 పని చేయాలని చెప్పింది.
కొత్త కాంట్రాక్టు సంస్థ తెరపైకి : నిజాంపేట్లోని మినీ డంపింగ్యార్డులోని చెత్తను దాదాపు మూడు నెలల్లో మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలోని జవహర్నగర్ డంపింగ్యార్డుకు తరలించాలన్నది ఒప్పందం. జేఎంసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ పేరుతో ఏప్రిల్ 7, 2024న కార్మిక శాఖ వద్ద నమోదైన కొత్త సంస్థ ఒక్కసారిగా తెరపైకి వచ్చింది. చెత్త తరలింపు పనిని పర్యవేక్షించే సహాయ ఇంజినీరు భూమిరెడ్డి ధీరజ్రెడ్డి అక్క, బావ పేరుతో జేఎంసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ సంస్థ నమోదైంది. దీంతో చకచకా పాన్కార్డు, జీఎస్టీ సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకున్నారు. అసిస్టెంట్ ఇంజినీరు తండ్రి పేరుతో జేఎంసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ బ్యాంకు అకౌంట్ సిద్ధమైంది. కొత్త సంస్థకు ఎటువంటి లైసెన్సూ లేదు. అయినా 2024లో జూన్ 18, జులై 16, ఆగస్టు1 తేదీల్లో ఇంజినీరు తండ్రి పేరుతో తెరచిన బ్యాంకు అకౌంట్కు రూ.20 లక్షల చొప్పున కమిషనర్ సంతకంతో చెక్కులు జారీ అయ్యాయి.
తోటి ఇంజినీర్లే చెబుతున్నారు : ఆధారాలు లభించిన మూడు చెక్కులే కాకుండా తదనంతర కాలంలో ఇదే మాదిరిగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిధుల చెల్లింపులు కొనసాగినట్లు తోటి ఇంజినీర్లే బహిరంగంగా చెబుతున్నారు. చెత్త తరలించకుండా ప్రజలను దుర్వాసనలో మగ్గబెట్టి, అధికారులు ప్రజాధనాన్ని ఊడ్చేశారంటూ స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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