నిజాంపట్నం హార్బర్ పనులకు బ్రేక్ - అటవీ అనుమతులు లేక, బిల్లులు రాక నిలిచిన అభివృద్ధి
నిలిచిపోయిన నిజాంపట్నం హార్బర్ పనులు - అటవీశాఖ అనుమతులు, బిల్లుల చెల్లింపుతో ఆలస్యం - ప్రభుత్వమే కేంద్రంతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కరించాలని వినతి - పీపీపీ విధానంలో పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 11:54 AM IST
Nizampatnam Harbor Works Stalled : బాపట్ల జిల్లాలో కీలకమైన నిజాంపట్నం హార్బర్ పనులు నిలిచిపోయాయి. అటవీశాఖ నుంచి అనుమతులు రాకపోవటంతో పాటు బిల్లుల చెల్లింపు ఆలస్యమే దీనికి కారణంగా కనిపిస్తోంది. కీలకమైన ప్రాజెక్టు మధ్యంతరంగా ఆగిపోవటంతో ఇప్పటివరకూ చేసిన పనులకు ఫలితం దక్కకుండా పోతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని కేంద్రంతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కరించాలని మత్స్యకారులు కోరుతున్నారు. పీపీపీ విధానంలో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అసంపూర్తిగా జెట్టీ : సాగరమాల ప్రాజెక్టు కింద మంజూరైన హార్బర్లలో బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ ఒకటి. ఇక్కడ నుంచి ఏటా రూ.120 కోట్ల విలువైన చేపలు, రొయ్యలు ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. హార్బర్లో నూతన జెట్టీ నిర్మాణంతో పాటు మత్స్యకారులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా కేంద్రం 450 కోట్లతో ప్రాజెక్టు మంజూరు చేసింది. సముద్రంలోకి 1.50 కిలోమీటర్ల పొడవున రిటైనింగ్ గోడలు, జెట్టీ నిర్మించే పనులు చేపట్టారు. గతంలో 80 పడవలు నిలపటానికి మాత్రమే చోటు ఉండేది. నూతన జెట్టీ నిర్మాణం ద్వారా 250 పెద్ద పడవలు వెయ్యి వరకూ చిన్న పడవలు నిలిపి ఉంచవచ్చు. అయితే జెట్టీని 1.5 కిలోమీటర్ల మేర పూర్తి చేయటానికి మరో 70 మీటర్ల పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. గుత్తేదారు సంస్థకు రూ.13 కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. దీంతో వారు పనులు నిలిపేయటంతో జెట్టీ అసంపూర్తిగా నిలిచింది.
"బోట్లు కట్టుకోడానికి వీలు పడటంలేదు. బోట్ల యజమానులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జెట్టికి చేరాలంటే బోటు చేరడంలేదు. ఆయిల్ అంతా పోతోంది. జెట్టి కట్టేశారు, బిల్లు రాలేదని ఆపేశారు. పెద్ద, చిన్న బోటుల వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు."-మత్స్యకారులు
పడవలు వస్తే చోటు ఉండదు : తుపానులు, విపత్తుల సమయంలో ఇతరప్రాంతాల మత్స్యకారులకు చెందిన పడవలు వస్తే హార్బర్లో చోటు ఉండదు. ఇందులో భాగంగా మత్స్యకారుల బోట్లు సముద్రంలోకి వెళ్లేందుకు అవసరమైన మొగ విస్తరణ కూడా పూర్తి కాలేదు. దీంతో తుంగభద్ర కాలువ నుంచి సముద్రంలోకి వేట పడవలు ప్రవేశించే ప్రాంతంలో పూడిక పేరుకుపోయింది. ఒక్కోసారి పడవలు ఆ బురదలో కూరుకుపోతున్నాయని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
90 ఎకరాల అటవీ భూమి అవసరం : హార్బర్లో జెట్టీతో పాటు వేట పడవల తయారీ, మరమ్మతులకు డాక్యార్డు, వలల మరమ్మతులకు షెడ్డు, విశ్రాంతి భవనం, మరుగుదొడ్లతో పాటు ప్లాట్ఫామ్స్ నిర్మించాల్సి ఉంది. వీటన్నింటికీ 90 ఎకరాల అటవీ భూమి అవసరం. ఇక్కడ మడ అడవులు ఉండటంతో వాటిని తొలగించి నిర్మాణం చేపట్టాలి. దీనికి కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీమంత్రిత్వ శాఖ అనుమతి కావాలి. ఈ భూములకు ప్రతిగా పల్నాడు జిల్లా దుర్గిలో రెండొందల ఎకరాల భూములను అటవీశాఖకు ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. హార్బర్కు అటవీ భూములు కేటాయించేలా కేంద్రం నుంచి అనుమతి రాకపోవటంతో ఆ పనులూ ముందుకు సాగలేదు.
"మత్స్యకారులకు అన్నీ పనులు చేస్తా అన్నారు కానీ ఎలాంటి పనులు చేయలేదు. షెడ్డు లేకపోయినా కనీసం అది ఖాళీ చేసి ఫ్లోరింగ్ లాగా ఇవ్వమంటున్నాం. పనులన్నీ సగంలో ఆగిపోయాయని ఎందుకు ఆపారో తెలీదు. స్టోరేజీ పెట్టుకోడానికి లేదు. బాత్రూంలు లేవు. జెట్టి అయితే కట్టారు గానీ కింద ఎలాంటి మరమ్మతులు చేయలేదు."-మత్స్యకారులు
నిజాంపట్నం హార్బర్ను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు కలెక్టర్ వినోద్కుమార్ తెలిపారు. పాత పనులకు సంబంధించి బిల్లులు చెల్లించి, మిగతా అభివృద్ధి, మౌలిక వసతుల పనులను పీపీపీ విధానంలో చేపట్టనున్నారు.
తీరానికి రక్షణ - మత్స్యకారులకు వరం - నిజాంపట్నం కోరల్ క్లస్టర్
తీర ప్రాంత భద్రత మరింత పటిష్ఠం - నిజాంపట్నంలో రాడార్ కేంద్రం