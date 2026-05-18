తీరానికి రక్షణ - మత్స్యకారులకు వరం - నిజాంపట్నం కోరల్ క్లస్టర్
తీర కోతకు చెక్ - మత్స్యకారులకు వరం - కోరల్ దిబ్బల పెంపకం - బాపట్ల, కృష్ణా తీరంలో కోరల్ క్లస్టర్ - సముద్ర గర్భంలో రక్షణ గోడ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 7:46 PM IST
Nizampatnam Coral Cluster Bapatla Krishna Districts Coastal Protection: సముద్ర పర్యావరణ పరిరక్షణ, తీరప్రాంత భద్రత కోసం ప్రభుత్వం సరికొత్త చర్యలు చేపట్టింది. కోస్తాలో కృత్రిమ పగడపు దిబ్బల పెంపకంపై దృష్టి సారించి ‘నిజాంపట్నం కోరల్ క్లస్టర్’ను ఏర్పాటు చేసింది. బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాలను ఈ క్లస్టర్ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చి మత్స్యసంపద పెంపు, తీర కోతకు చెక్ పెట్టేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.
సముద్ర పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు తీరప్రాంత భద్రతకు ప్రభుత్వం సరికొత్త చర్యలు చేపడుతోంది. కోస్తా తీరంలో పగడపు దిబ్బలను కృత్రిమంగా పెంచడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ‘నిజాంపట్నం కోరల్ క్లస్టర్’ పరిధిలోకి బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాలను చేర్చారు. ఈ ప్రాంతంలో సముద్రగర్భ పర్యావరణాన్ని మార్చడమే కాకుండా మత్స్యసంపదను పెంచేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.
శాస్త్రీయ పద్ధతిలో కృత్రిమ దిబ్బలు: సముద్రంలో సహజ సిద్ధమైన పగడపు దిబ్బలు క్షీణిస్తున్న తరుణంలో, శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో కృత్రిమ దిబ్బలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కాంక్రీట్, ప్రత్యేక ఫైబర్ లేదా పర్యావరణ అనుకూల పదార్థాలతో తయారు చేసిన నిర్మాణాలను సముద్ర గర్భంలో లంగరు వేస్తారు. ఇవి సముద్రపు నాచు, చిన్న తరహా జీవుల పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. తద్వారా పగడాలు వీటిపై స్థావరాన్ని ఏర్పరచుకుని వేగంగా విస్తరిస్తాయి.
మత్స్యకారులకు ఉపాధి, ఖర్చు తగ్గింపు: బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాల తీర ప్రాంతాల్లోని మత్స్యకారుల జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడం ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశమని అధికారులు చెబుతున్నారు. పగడపు దిబ్బలు సముద్రపు చేపలు, రొయ్యలు, పీతలకు సురక్షితమైన సంతానోత్పత్తి కేంద్రాలుగా పనిచేస్తాయి. తీరానికి సమీపంలో మత్స్యసంపద పెరగడం వల్ల వేట కోసం మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి మైళ్ల దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఇంధన ఖర్చులు కలిసి రావడంతో పాటు ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి.
తీర కోతకు సహజ గోడ: ఇటీవల కాలంలో తుపాన్లు, తీవ్రమైన అలల ఉద్ధృతితో బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాల తీరాలు కోతకు గురవుతున్నాయి. సముద్రగర్భంలో ఏర్పాటు చేసే ఈ కోరల్స్ సహజ రక్షణ గోడలా పనిచేస్తాయి. తీరానికి దూసుకొచ్చే పెద్ద అలల వేగాన్ని, తీవ్రతను తగ్గించి తీర గ్రామాలు, వ్యవసాయ భూములు ముంపునకు గురికాకుండా కాపాడతాయని అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
డ్రోన్లు, కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ: మెరైన్ టెక్నాలజీ ద్వారా పగడపు దిబ్బల ఏర్పాటుపై అధికారులు దృష్టి పెడుతున్నారు. అనుకూల లోతు, ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రాంతాలను శాస్త్రీయ సర్వే ద్వారా గుర్తించనున్నారు. పర్యావరణానికి సరిపోయేలా, త్వరగా పెరిగే పగడపు జాతులను పెంచనుండగా అండర్ వాటర్ కెమెరాలు, డ్రోన్ల ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే ఇక్కడ స్కూబా డైవింగ్, స్నార్కెలింగ్ వంటి అండర్ వాటర్ టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
