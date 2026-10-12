ఎగుమతి కేంద్రంగా మారిన నిజాంపట్నం - రోజుకు సగటున రూ.15–20 లక్షల ఆదాయం
Marine Exports Through Out The Country: నిజాంపట్నం తీరం బాపట్ల జిల్లాలో సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి ఒక ప్రధానకేంద్రంగా నిలుస్తోంది. ప్రతిరోజూ 25–30 టన్నుల సముద్ర ఆహారం ఇక్కడి నుంచి రవాణా చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:00 PM IST
Marine Exports Through Out The Country : నిజాంపట్నం తీరం బాపట్ల జిల్లాలో సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడి నుంచి చేపలు, రొయ్యలు, పీతలు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. దీనివల్ల మత్స్యకారులకు ఉపాధి లభించడమే కాకుండా, రాష్ట్రానికి గణనీయమైన ఆదాయం కూడా సమకూరుతోంది. సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి నిజాంపట్నం హార్బర్ రాష్ట్రంలో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ప్రతిరోజూ 25–30 టన్నుల సముద్ర ఆహారం చెన్నై, కేరళం, ముంబయి, కోల్కతా వంటి ప్రాంతాలకు రవాణా చేస్తున్నారు. వ్యాపారులు స్థానిక డిమాండ్ను బట్టి ఈ రకమైన ఉత్పత్తులను వివిధ ప్రాంతాల్లో విక్రయించి లాభాలు పొందుతారు.
పండు చేప: "సముద్రపు రాజు"గా పిలిచే ఈ పండు చేపకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉంది. దీని ధర కిలో రూ.800 వరకు ఉంటుంది. వంజరం ధర కిలో రూ.900 వరకు ఉంటుంది. చోవాడై చేపల ధరలు వాటి బరువును బట్టి మారుతుంటాయి. పెద్ద చేపలు కిలోకు రూ.200 వరకు పలుకుతాయి. ఎర్ర చేపల ధర కిలోకు రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు ఉండగా, కనగంట చేప కిలోకు రూ.180 నుంచి రూ.200 వరకు అమ్ముడవుతుంది. ఇతర రకాల చేపలు వాటి బరువు, నాణ్యత ఆధారంగా విక్రయిస్తారు.
పీతల ధర : నదీ పీతల ధరలు వాటి బరువును బట్టి నిర్ణయిస్తారు. ఒక కిలో బరువున్న పీత ధర రూ.1,000 వరకు ఉండవచ్చు. ఇది ఒక అరుదైన జీవిగా గుర్తించి, వీటిని సజీవంగానే విమాన రవాణా ద్వారా ఎగుమతి చేస్తారు. వీటిని సింగపూర్, మలేషియా వంటి దేశాలకు పంపుతారు. నిజాంపట్నం హార్బర్ నుంచి ఏటా జూన్, నవంబర్ మధ్య ఈ ఎగుమతులు జరుగుతాయి, దీనివల్ల 10,000 నుంచి 15,000 మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి లభిస్తుంది.
మత్స్యశాఖ గణాంకాల ప్రకారం, ఈ హార్బర్ ద్వారా రోజుకు సగటున రూ.15–20 లక్షల ఆదాయం సమకూరుతోంది. మొత్తంగా, నిజాంపట్నం తీరం బాపట్ల జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా చేపల ఎగుమతి కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందింది.
- ఇక్కడి నుంచి ఎగుమతి అయ్యే చేపలు, రకాలు, వాటి ధరలు:
పెద్ద టైగర్ రొయ్యలు (కిలోకు): రూ.1,250,
కళంద రొయ్యలు: రూ.270,
శంఖు : రూ.130,
చేపలు: తెల్ల చుక్కల చేపలు: రూ.1,700
నల్ల చుక్కల చేపలు: రూ. 1,600.
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