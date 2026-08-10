ఈ మహిళ ఓ కరెన్సీ బ్యాంక్ - 50 దేశాల పురాతన నాణేలను సేకరించిన నిజామాబాద్ వాసి
పురాతన నాణేలు, కరెన్సీ సేకరిస్తున్న మహిళ - 15 ఏళ్లుగా 50 దేశాలకు చెందిన దాదాపు 600లకు పైగా నాణేల పోగు - 100 దేశాల కరెన్సీ సేకరించడమే తన లక్ష్యమంటున్న గృహిణి ప్రసన్న
Published : August 10, 2026 at 2:36 PM IST
Nizamabad Woman Numismatics Hobby : ఇష్టంతో చేసే పని ఏదైనా మనసుకు సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. అలా అపురూప వస్తువులను సేకరించి, భద్రపరచడమే కొందరు ప్రవృత్తిగా ఎంచుకుంటారు. అలాంటి అభిరుచితోనే పురాతన నాణేలు, కరెన్సీలు సేకరిస్తున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ. గృహిణిగా ఇంటి పనులు నిర్వర్విస్తూనే తన అభిరుచితో వందల సంఖ్యలో నాణేలను సేకరించి అందరినీ అబ్బురపరుస్తున్నారు. మన దేశ పురాతన నాణేలతో పాటు పలు దేశాల విశిష్టతను తెలిపే నాణేలు, కరెన్సీలు సేకరించి ముందు తరాలకు వాటిని అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు ఆమె చెబుతున్నారు.
శతాబ్దాల నాటి కరెన్సీని సేకరిస్తూ : నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ని మండలం శ్రీనగర్కు చెందిన ప్రసన్న పురాతన కాలపు నాణేలు, కరెన్సీని సేకరించడాన్ని గత 15 ఏళ్ల కిందట నుంచే అలవాటుగా చేసుకున్నారు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాలు తిరిగి అక్కడి కరెన్సీని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. కొన్ని పురాతన నాణేలను బంధువుల సహకారంతోనూ సేకరిస్తున్నారు. శతాబ్దాల నాటి స్వదేశీ, విదేశీ నాణేలు సేకరించి వాటిని పదిలంగా భద్రపరుస్తున్నారు. మన దేశంలో మొగలులు, బ్రిటిష్ కాలంతో పాటు నిజాం నవాబుల కాలం నుంచి స్వతంత్రం పొందిన తర్వాతి పురాతన నాణేల నుంచి ఇప్పటి వరకు ముద్రించిన అనేక రకాల కరెన్సీ, నాణేలు సైతం ప్రసన్న సేకరించారు.
భవిష్యత్తు తరాలకు చూపించవచ్చు : ఇప్పటి వరకు దాదాపు 50 దేశాలకు చెందిన కరెన్సీని సేకరించినట్లు ప్రసన్న చెబుతున్నారు. మన దేశంతో పాటు విదేశాలకు సంబంధించి సుమారు 600 దాకా నాణేలను పోగు చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు. ఇంకా మిగిలిన దేశాల వాటిని కూడా జమ చేయాలని ఆమె భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో కనీసం వంద దేశాల్లోని నాణేలు సేకరించడమే తన లక్ష్యమని అంటున్నారు ప్రసన్న. వాటి ద్వారా అప్పటి సామాజిక పరిస్థితులు, నాగరికతను ముందు తరాలకు వివరించవచ్చని ఆమె చెబుతున్నారు.
"గతంలో ఇంట్లో నాలుగైదు రకాల పురాతన నాణేలు లభించాయి. వాటిని అలాగే భద్రపరిచాను. కొద్ది రోజులకు మరిన్ని పాత నోట్లు, నాణేలు జమయ్యాయి. వీటిని ఇలా సేకరించి భద్రపరిస్తే బాగుంటుంది కదా అనే ఆలోచన వచ్చింది. అలా సుమారు 15 సంవత్సరాల నుంచి కరెన్సీ, నాణేలను సేకరిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, మలేసియా, యూరప్ దేశాలతో పాటు దాదాపు 50 దేశాలకు సంబంధించిన కరెన్సీ కూడా నా దగ్గర ఉంది. స్వదేశీ, విదేశీ కాయిన్స్ అన్నీ కలిపి దాదాపు 600 వరకు ఉంటాయి. ఇప్పుడున్న కరెన్సీ కూడా భవిష్యత్తులో ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి వాటిని ముందు తరాల వారికి చూపించాలన్న ఉద్దేశంతో నాణేలను సేకరించడం అలవాటుగా మార్చుకున్నాను" - ప్రసన్న, నాణేలు సేకరిస్తున్న మహిళ
ఇంట్లోనే ప్రదర్శిస్తూ - చిన్నారులకు వివరిస్తూ : ప్రసన్న ప్రస్తుతం తాను సేకరించిన నాణేలు, కరెన్సీని ఇంట్లోనే చిన్న ఎగ్జిబిషన్ తరహాలో ఏర్పాటు చేశారు. వారి ఇంటికి వచ్చిన చిన్నారులకు పురాతన కరెన్సీ గురించి, అప్పడు వాటికున్న విలువ, సామాజిక స్థితిగతులను వివరిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. తాను పోగు చేసిన నాణేలు, కరెన్సీని చూసి పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా అబ్బురపోతున్నారని ఆమె చెబుతున్నారు. అలా తన అభిరుచిని తెలుసుకొని తమ బంధువులు, స్నేహితులు కూడా తమ దగ్గరున్న పాత నాణేలను స్వచ్ఛందంగా తెచ్చి ఇస్తున్నారని తెలిపారు.
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