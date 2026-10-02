ETV Bharat / state

ఉపాధి గమ్యం మారింది - ఇందూరు 'ఇజ్రాయెల్' చేరింది

ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన అనేక మంది కార్మికులు ఉపాధి కోసం ఇజ్రాయెల్‌కు వలస వెళ్తున్నారు. అక్కడి వేతనాలకు ఆకర్షితులై, పని పట్ల మక్కువతో ప్రజలు ప్రయాణమవుతున్నారు. గత రెండేళ్లుగా ఈ సంఖ్య పెరుగుతోంది.

People Migrating To Israel For Work
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

People Migrating To Israel For Work : గతంలో ఇందూరు ప్రజలు ఉపాధి కోసం సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, కువైట్, ఒమన్, బహ్రెయిన్, దుబాయ్ వంటి దేశాలకు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపేవారు. లక్షలాది మంది అక్కడ పని చేస్తుండటంతో ఈ ధోరణి ఏళ్ల తరబడి కొనసాగింది. ప్రస్తుతం ప్రజలు ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఆకర్షణీయమైన వేతనాలు, పని స్వభావం పట్ల ఆకర్షితులై పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు అక్కడికి వెళ్తున్నారు. చాలా మంది 'టామ్‌కామ్' (తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్‌పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్) ద్వారా ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

అధిక సంఖ్యలో ఆర్మూర్ డివిజన్ నుంచి

ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లా నుంచి సుమారు 1.90 లక్షల మంది గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లగా, మరో 3 లక్షల మంది వరకు యూకే, ఐరోపా, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా దేశాలకు వెళ్లారు. సుమారు 2,000 మంది కార్మికులు ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లారు. కేవలం ఆర్మూర్ డివిజన్ నుంచి గత ఏడాది కాలంలో వేల్పూర్ నుంచి 320 మంది, వెంకటాపురం నుంచి 30 మంది అక్కడికి వెళ్లారు. గత రెండేళ్లుగా ఈ సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఆరు నెలల క్రితం టామ్‌కామ్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగాల కోసం వెయ్యి మంది ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లారు.

ఇజ్రాయెల్​కే ఎందుకు?

2023లో హమాస్ ఇజ్రాయెల్‌పై తీవ్రమైన దాడులు చేసింది. దీని ఫలితంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం పాలస్తీనా కార్మికుల పని అనుమతులను రద్దు చేసింది. దాంతో వారు తిరిగి వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల నిర్మాణ, సేవా రంగాల్లో కార్మికుల కొరత ఏర్పడింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇజ్రాయెల్ భారత ప్రభుత్వంతో ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. నర్సింగ్, ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఏఎన్‌ఎం వంటి ఉద్యోగాలకు నెలకు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు వేతనాలు లభిస్తుండగా, కేర్ ​టేకర్స్​ (అక్కడ 'కేర్‌గివర్స్' అని పిలుస్తారు) నెలకు రూ.2 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు.

ప్యాకింగ్, నిర్మాణం, వ్యవసాయం, సూపర్ మార్కెట్ల వంటి రంగాల్లో పని చేసే వారు కూడా రూ.1.50 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. కొత్తగా వెళ్లే వారికి భాష, వసతి లేదా అత్యవసర పరిస్థితులకు సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకునేందుకు, అక్కడ ఉన్న తెలుగు వారు 'ఇజ్రాయెల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్'ను ఏర్పాటు చేశారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే

ప్రైవేట్ ఏజెంట్ల ద్వారా ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లడానికి రూ.15 లక్షల ఖర్చు అవుతుంది. అదే 'టామ్​కామ్​' ద్వారా వెళ్తే కేవలం రూ.1.20 లక్షలు మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. 10వ తరగతి పూర్తి చేయని వారు తప్పనిసరిగా 'ఈ - మైగ్రెట్​ పోర్టల్​'లో నమోదు చేసుకోవాలి. కార్మికులు చెల్లుబాటు అయ్యే పని వీసా పొందాలి. కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తింపు పొందిన రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ (ఆర్​ఏ) ద్వారా మాత్రమే ప్రయాణించాలి. అలాగే ముందుగానే 'ప్రవాసీ భారతీయ బీమా యోజన' (పీబీబీవై) ట్రావెల్​, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీ తీసుకోవాలి.

నకిలీ ఏజెంట్లను 'ఈ మైగ్రెట్​' పోర్టల్ ద్వారా గుర్తించవచ్చు. ఏజెంట్లు లేదా కన్సల్టెన్సీ ప్రతినిధులను వారి రాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్ (ఆర్​సీ) లేదా లైసెన్స్ నంబర్ల గురించి అడగాలి. ఆ వివరాలను 'ఈ మైగ్రెట్​' వెబ్‌సైట్‌లో సరి చూసుకోవాలి. ఒకవేళ వారు ఆ వివరాలను అందించకపోతే డబ్బు చెల్లించవద్దు.

గల్ఫ్​లో మరణిస్తే అంతే సంగతులు - మృతదేహం తెప్పించడంలో సమస్యలు అన్నీ ఇన్నీ కావు!

ఎడారిలోనే తెల్లారుతున్న బతుకులు - ఆందోళనలో గల్ఫ్​ కార్మిక కుటుంబాలు

TAGGED:

NIZAMABAD PEOPLE TO ISRAEL
ఇజ్రాయెల్‌కు నిజామాబాద్ ప్రజలు
PEOPLE TRAVELING TOISRAEL VIATOMCOM
PRECAUTIONS TO TAKE WHEN MIGRATING
PEOPLE MIGRATING TO ISRAEL FOR WORK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.