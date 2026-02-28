ETV Bharat / state

అమ్మబోతే అడవి - కొనబోతే కొరివి : పసుపు రైతులను నట్టేట ముంచుతున్న మార్కెట్ మాయాజాలం

Published : February 28, 2026 at 8:52 AM IST

Nizamabad Farmers Urge Govt for Turmeric Crop Price : అమ్మబోతే అడవి. కొనబోతే కొరివి అన్న చందంగా మారింది నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో పసుపు రైతుల పరిస్థితి. ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంటను అమ్ముదామంటే కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కడం లేదు. మార్కెట్‌ మాయాజాలంతో పసుపు రైతులు నష్టాలు చవిచూస్తున్నారు. పసుపు బోర్డు ఏర్పాటై ఏడాది గడిచినా, ప్రభావం ఎక్కడా కనిపించట్లేదని కర్షకులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ఇతర ఉత్పత్తుల్లానే పసుపు పంటకూ మద్దతు ధర ప్రకటించాలని కోరుతున్నారు.

వ్యాపారులు ధరలు తగ్గించేస్తున్నారని రైతుల ఆవేదన : నిజామాబాద్ మార్కెట్‌ యార్డులో జరుగుతున్న మాయాజాలం పసుపు రైతులను నట్టేట ముంచుతోంది. పంటను మార్కెట్‌కు తరలించిన పసుపు రైతులను కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. తాజాగా మూడు రోజులు కొనుగోళ్లు నిలిచిపోవడంతో కర్షకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. క్వింటా కొమ్ముకు రూ.14 వేలకు పైగా ధర ఉందని అధికారులు చెబుతున్నా, అన్నదాతలు మాత్రం ఆందోళన చెందుతున్నారు. నాణ్యమైన పసుపును మార్కెట్‌కు తెచ్చినా వ్యాపారులు ధరలు తగ్గిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జిల్లాలో సగానికి పడిపోయిన పసుపు సాగు : నిజామాబాద్‌ జిల్లావ్యాప్తంగా పసుపు సాగు దాదాపుగా సగానికి పడిపోయింది. గతేడాది 36 వేల ఎకరాల్లో పండించగా, ఈసారి కేవలం 23 వేల ఎకరాల్లోనే పసుపు పంట సాగైంది. అయితే గతంలో కంటే పెట్టుబడి ఖర్చులు అంతకంతకూ పెరిగాయి. ఎకరానికి సుమారు రూ.60 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు పంట సాగుకు ఖర్చువుతోంది. పంటకు దుంపకుళ్లు సోకగా దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఇలా కష్టాలకోర్చి పంటను మార్కెట్‌కు తెస్తే, వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి తమను నిండా ముంచుతున్నారని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పసుపు బోర్డు ఏర్పాటై ఏడాది గడిచినా పంటకు గిట్టుబాటు ధర కూడా రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మరోవైపు గతేడాదితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో పసుపు ధర నిలకడగానే ఉందని మార్కెట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. నాణ్యమైన ఎండిన పసుపును మార్కెట్‌కు తీసుకొచ్చి మంచి ధర పొందాలని సూచిస్తున్నారు. తెగుళ్ల కారణంగా పంట దిగుబడి తగ్గగా, ఇప్పుడు ధర రాక మరింత నష్టపోతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతున్నారు. లేదంటే తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిళ్లుతుందని చెబుతున్నారు.

"రైతులు ఇంతకు ముందు ఐదు, పది ఎకరాల్లో పసుపు పంటను సాగుచేసేవారు. నష్టాలు వస్తుండటంతో ఇప్పుడు ఎకరానికే పరిమితమయ్యారు. ఈ పంటకు పెట్టుబడి ఖర్చులు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. పంటను తరలించేందుకు ట్రాన్స్​పోర్ట్​ ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి. ఈ విషయాన్ని అధికారులు పరిశీలించి చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నాం. పసుపు ఉడకబెట్టేందుకు, కిరాయి, కూలీ ఖర్చులు అధికంగా అవుతున్నాయి. పసుపు బోర్డు ఉన్నప్పటికీ మాకు అన్యాయం జరగుతోంది. ప్రభుత్వం చొరవ చూపించి మాకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. ఏటికేడూ పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి. వ్యాపారులు సిండికేట్​గా మారి రైతులకు ధర రాకుండా చేస్తున్నారు. పసుపు బోర్డు పెట్టామని చెబుతున్నారు. అది ఉండి రేట్లు తగ్గిపోతే ఏం ప్రయోజనం. ఇలా ఉంటే చాలా నష్టపోతాం. మరోసారి రైతు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకురాడు"-రైతులు

బాగా ఎండబెట్టిన పసుపు తీసుకురండి : మరోవైపు పసుపు పంటకు తక్కువ ధరపై అధికారులు స్పందించారు. రైతులు పసుపు పంటను బాగా ఎండబెట్టిన తర్వాత తీసుకువస్తే మంచి ధర వస్తుందని మార్కెట్ ​యార్డు కార్యదర్శి అపర్ణ వివరించారు. ఫిబ్రవరిలో ఇప్పటి వరకు 15 వేల మెట్రిక్ టన్నుల పసుపు వచ్చిందని, గతేడాది 20 టన్నుల పసుపు వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. గతేడాది పసుపు ధర రూ.13,000 ఉంటే, ఈసారి రూ.15,000గా ఉందని తెలిపారు.

