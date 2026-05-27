ప్లాస్టిక్‌కు చెక్ - స్టీల్ ప్లేట్లతో పర్యావరణానికి మేలు - గ్రామాల్లో మొదలైన కొత్త మార్పు

ప్లాస్టిక్‌ రహిత గ్రామాల దిశగా అడుగులు - స్టీల్‌ ప్లేట్లు, గ్లాసుల వినియోగానికి ప్రోత్సహకం - కమ్మర్‌పల్లి నుంచి మొదలైన స్ఫూర్తి - నిర్ణయం చిన్నదే మార్పు పెద్దది

Villages Bans Plastic Plates Usage (Getty Image)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 10:22 PM IST

Villages Bans Plastic Plates Usage : పాలిథిన్‌, ప్లాస్టిక్‌ ప్లేట్ల వినియోగం ఆరోగ్యానికి, పర్యావరణానికి ముప్పుగా మారుతున్న తరుణంలో కొన్ని గ్రామాలు వినూత్న మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతున్నాయి. కేవలం నిషేధాలు విధించడం మాత్రమే కాకుండా, వాటికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అందిస్తూ ప్రజల్లో అవగాహన పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సామూహిక భోజనాలు, ఉత్సవాలు, ఆలయ కార్యక్రమాల్లో స్టీల్‌ ప్లేట్లు, గ్లాసుల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ప్లాస్టిక్‌ రహిత గ్రామాల దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి.

కమ్మర్‌పల్లి నుంచి మొదలైన స్ఫూర్తి : నిజామాబాద్ జిల్లా కమ్మర్‌పల్లిలోని పాటి హనుమాన్ ఆలయం ఈ మార్పుకు ఆదర్శంగా నిలిచింది. కొన్ని సంతవత్సరాలుగా ప్రతి శనివారం అన్నప్రసాద కార్యక్రమం నిర్వహించే ఈ ఆలయానికి వేలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. అయితే భక్తులు ఉపయోగించిన పాలిథిన్‌ ప్లేట్లు పరిసరాలను అపరిశుభ్రంగా మార్చడంతో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయని ఆలయ నిర్వాహకులు గుర్తించారు. వెంటనే స్టీల్‌ ప్లేట్లు ఉపయోగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనికి భక్తులు కూడా విశేషంగా స్పందించి స్టీల్‌ ప్లేట్లు, గ్లాసులను విరాళంగా అందించారు. ఈ ఆలోచన క్రమంగా గ్రామంలో జరిగే జాతరలు, శ్రీరామనవమి, వినాయకచవితి వేడుకలకు విస్తరించింది.

జగదాంబదేవి ఆలయానికి స్టీల్‌ ప్లేట్లు అందిస్తున్న దాతలు (Eenadu)

పక్క గ్రామాలకు ఆదర్శంగా : కమ్మర్‌పల్లిలో ప్రారంభమైన ఈ మంచి ఆలోచన ఇప్పుడు ఇతర గ్రామాలకు కూడా స్ఫూర్తిగా మారింది. పక్క గ్రామాల వారు కమ్మర్‌పల్లి నుంచి స్టీల్‌ ప్లేట్లు తీసుకెళ్లి తమ గ్రామాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు, వేడుకల్లో ఉపయోగించి తిరిగి అందిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఒక గ్రామంలో మొదలైన మార్పు ఉద్యమంలా వ్యాపిస్తోంది.

ప్లాస్టిక్‌ రహిత గ్రామాల దిశగా అడుగులు : భీమ్‌గల్‌ మండలం కుప్కల్‌లో గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం పాలిథిన్‌పై నిషేధం విధించింది. గ్రామ అవసరాల కోసం 300 స్టీల్‌ ప్లేట్లు కొనుగోలు చేసి ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచింది. దేవన్‌పల్లి గ్రామంలో కూడా సర్పంచి, దాతలు కలిసి 200 స్టీల్‌ ప్లేట్లు, గ్లాసులు గ్రామానికి అందించారు. గ్రామ ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్లాస్టిక్‌ వినియోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.

ప్రజల్లో వస్తున్న అవగాహన : ఆలూర్‌ మండలం మచ్చర్ల గ్రామంలో 500 స్టీల్‌ ప్లేట్లు, 250 గ్లాసులు కొనుగోలు చేసి గ్రామ మహిళా సంఘాల ద్వారా అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంతో ప్లాస్టిక్‌ వినియోగం క్రమంగా తగ్గుతోంది. అలాగే ఆర్మూర్‌ మండలం పిప్రి గ్రామంలో కూడా ప్లాస్టిక్‌ వాడకాన్ని తగ్గించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

వ్యక్తిగతంగా ముందుకొస్తున్న దాతలు : కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు, సామాజిక సేవకులు సొంత ఖర్చులతో ముందుకొస్తున్నారు. నందిపేట్‌ సర్పంచి సిలిండర్‌ లింగం గ్రామంలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా స్టీల్‌ వస్తువులే ఉపయోగించాలని నిర్ణయించి 5,000 స్టీల్‌ ప్లేట్లు, 5,000 గ్లాసులు స్వయంగా కొనుగోలు చేసి ఉచితంగా అందించారు. నవీపేటకు చెందిన వసంత్‌, అతని స్నేహితులు కూడా సొంత డబ్బుతో స్టీల్‌ పళ్లాలు, గ్లాసులు కొనుగోలు చేసి అనేక వివాహాలు, శుభకార్యాలకు అందించారు.

పర్యావరణ పరిరక్షణలో చిన్న అడుగు - పెద్ద మార్పు : ప్లాస్టిక్‌ వినియోగం తగ్గించడం కేవలం పరిశుభ్రత కోసమే కాదు, భవిష్యత్‌ తరాల ఆరోగ్యం కోసం కూడా అవసరం. గ్రామాల్లో మొదలైన ఈ స్టీల్‌ ప్లేట్ల ఉద్యమం చిన్న అడుగులా కనిపించినా, దీని ప్రభావం చాలా పెద్దది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తే ప్లాస్టిక్‌ రహిత సమాజ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుంది.

