కానిస్టేబుల్​ను చంపిన రియాజ్ ఎన్‌కౌంటర్! - క్లారిటీ ఇచ్చిన సీపీ సాయి చైతన్య

రౌడీ షీటర్ రియాజ్ హతం అయినట్లు వచ్చిన వార్తలు - స్పందించిన నిజామాబాద్​ సీపీ సాయి చైతన్య - నిందితుడు రియాజ్‌పై ఎలాంటి కాల్పులు జరుపలేదని స్పష్టం

NIZAMABAD RIYAZ
NIZAMABAD RIYAZ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 7:51 PM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Nizamabad Rowdy Sheeter Riyaz Encounter Issue : నిజామాబాద్ జిల్లా సారంగపూర్ అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్‌కౌంటర్ జరిగినట్లు, రౌడీ షీటర్ రియాజ్ హతం అయినట్లు వచ్చిన వార్తలు అవాస్తవమని నిజామాబాద్ సీపీ సాయి చైతన్య తెలిపారు. నిజామాబాద్‌లో ఎలాంటి ఎన్‌కౌంటర్ జరగలేదని, నిందితుడు రియాజ్‌పై ఎలాంటి కాల్పులు జరపలేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అతడు ప్రాణాలతోనే ఉన్నాడని, తాము అదుపులోకి తీసుకున్నామని వివరించారు. నిజామాబాద్‌లో ఎలాంటి కాల్పులు జరగలేదని సీపీ స్పష్టం చేశారు.

తొమ్మిది బృందాలుగా ఏర్పడి రియాజ్ కోసం గాలింపు : ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు రియాజ్​ను పట్టుకునేందుకు సహకరించిన ఆసిఫ్‌ అనే మరో వ్యక్తిపై దాడికి దిగాడన్న సీపీ, అక్కడే ఉన్న పోలీసులు రియాజ్‌ను పట్టుకున్నారని వెల్లడించారు. పెనుగులాటలో రియాజ్‌, ఆసిఫ్‌కు గాయాలయ్యాయని, వైద్య పరీక్షల కోసం రియాజ్‌ను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు.

"కానిస్టేబుల్‌ను చంపిన రియాజ్‌ను ప్రాణాలతో పట్టుకున్నాం. నిందితుడు రియాజ్‌పై ఎలాంటి కాల్పులు జరపలేదు. నిజామాబాద్‌లో ఎలాంటి ఎన్‌కౌంటర్ జరగలేదు. నిందితుడు రియాజ్‌ ఇవాళ ఆసిఫ్‌ అనే మరో వ్యక్తిపై దాడికి దిగాడు. ఆసిఫ్‌పై దాడి చేస్తుండగా అక్కడే ఉన్న పోలీసులు రియాజ్‌ను పట్టుకున్నారు. పెనుగులాటలో రియాజ్‌, ఆసిఫ్‌కు గాయాలు అయ్యాయి. ఆసుపత్రికి తరలించాం."- నిజామాబాద్ సీపీ సాయి చైతన్య

నిజామాబాద్‌లో కానిస్టేబుల్‌ను రియాజ్‌ కత్తితో పొడిచి చంపాడు. చోరీ కేసులో పట్టుకుని బైకుపై తీసుకెళ్తుండగా కానిస్టేబుల్‌పై రియాజ్‌ ఘాతుకానికి పాల్పడి హత్య చేశాడు. డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డి ఆదేశాలతో తొమ్మిది బృందాలుగా ఏర్పడి పోలీసులు రియాజ్‌ను గాలించి పట్టుకున్నారు. రియాజ్ సారంగాపూర్ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. చాకచక్యంగా వ్యవహరించి ఎట్టకేలకు నిందితున్ని అదుపులోకి తీసుకొని అరెస్టు చేశారు.

పోలీసు అధికార లాంఛనాలతో ప్రమోద్‌ అంత్యక్రియలు : నిజామాబాద్‌ వినాయక్‌నగర్‌లో నిందితుడు రియాజ్‌ చేతిలో సీసీఎస్‌ కానిస్టేబుల్‌ ప్రమోద్‌ శుక్రవారం రాత్రి హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనతో నిజామాబాద్‌లోని న్యూబ్యాంక్‌ కాలనీకి చెందిన బాధిత కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. తన భర్త తిరిగి రాడనే నిజాన్ని కానిస్టేబుల్‌ భార్య జీర్ణించుకోలేకపోయింది. ‘మమ్మల్ని వదిలి ఎలా వెళ్లావ్‌’ అంటూ అంత్యక్రియల సందర్భంగా ఆమె రోదించిన తీరు అందరినీ కన్నీళ్లు పెట్టించింది. తన తండ్రి ఇక లేడని తెలిసి ముగ్గురు కుమారులూ తల్లడిల్లిపోయారు. ప్రమోద్‌ అంత్యక్రియలను పోలీసు అధికార లాంఛనాలతో శనివారం మధ్యాహ్నం నిజామాబాద్‌లోని న్యూబాంక్‌ కాలనీలో నిర్వహించారు.

నిందితుడి ఆచూకీని చెబితే రూ.50,000 రివార్డు : బంధువులు, స్నేహితులు అశ్రునయనాలతో ప్రమోద్‌కు వీడ్కోలు పలికారు. అంతిమయాత్రలో నార్త్‌ తెలంగాణ మల్టీజోన్‌-1 ఐజీ చంద్రశేఖర్‌ పాల్గొన్నారు. సీపీ సాయి చైతన్య, అదనపు డీసీపీ బస్వారెడ్డి తదితరులు పాడె మోశారు. అంతకు ముందు సీపీ, ఉన్నతాధికారులు మాట్లాడుతూ తమ కుటుంబంలోని ఓ సభ్యుడిని కోల్పోవడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేసిన నిందితుడి ఆచూకీని చెబితే రూ.50,000 రివార్డు ఇస్తామని, వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని సీపీ కార్యాలయం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Last Updated : October 19, 2025 at 7:57 PM IST

