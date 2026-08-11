400 ఏళ్ల నాటి నిజాం రాజుల సత్రం బావి - దీని చరిత్ర, ప్రత్యేకలు ఇవే!
ఈ అద్భుత కట్టడం వారి చరిత్రకు సాక్ష్యంగా - బావి చుట్టూ ప్రత్యేక గదులు, మెట్లు ఏర్పాటు - ఎంతటి కరువులోనైనా ఎండని బావి - ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలంటున్న స్థానికులు
Published : August 11, 2026 at 2:30 PM IST
Nizam Sathram Bavi At Abdullapur Village : మూడు అంతస్తులు, 42 గదులంటే ఓ భవనమై ఉంటుందనుకుంటున్నారు కదా! కానీ కాదు. అది ఎంతటి కరువులోన ఎండిపోని ఓ బావి. అయితే దానిని నిర్మించిన రాజులు మట్టిలో కలిసిపోయారు. వారికి సంబంధించిన రాజ్యాలు పోయాయి. కానీ వారి చరిత్ర మాత్రం ఇప్పటికీ సజీవంగా నిలిచే ఉంది. 400 ఏళ్ల నాటి అద్భుత కట్టడం వారి చరిత్రకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. అయితే ఈ సత్రం బావి ఇప్పుడు పరిరక్షణ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో చూద్దాం.
నిజాం రాజుల విడిది కోసం సత్రం : రంగారెడ్డి జిల్లా, అబ్దుల్లాపూర్ గ్రామంలో ఈ సత్రం బావి ఉంది. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు వెళ్లే మార్గంలో ఉంటుంది. నిజాం రాజులు తమ సైన్యంతో భువనగిరి ఖిల్లాకు ప్రయాణించే సమయంలో వారి విడిది కోసం ఈ సత్రం బావిని నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది. బావి చుట్టూ ప్రత్యేక గదులు, వాటి లోపలికి వెళ్లేందుకు మెట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ అప్పటి నిర్మాణ వైభవాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.
"ఇది 400 సంవత్సరాల క్రితం నిజాం రాజులు నిర్మించిన మెట్ల బావి ఇది. దీంట్లో 42 గదులు ఉంటాయి. దీనిని ఎన్నో తరాలుగా మేము చూస్తున్నాం. దీనిని భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజాం రాజులు విడిది కేంద్రంగా దీన్ని వాడుకునేవారని చెబుతారు. దీనికి మరమ్మత్తులు చేయించి పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆశిస్తున్నాం" - పరమేష్, స్థానికుడు
ఎంతటి కరువులోనైనా ఎండని బావి : ఎండకాలం వచ్చిందంటే చాలు చాలా వరకు బావులు ఎండిపోతుంటాయి. అయితే ఈ బావి మాత్రం ఎంతటి కరువు వచ్చినా ఎండిపోదు. ఇదే దీని అసలైన ప్రత్యేకత. ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పలు పురాతన బావులు ఎండిపోయినా ఇక్కడ మాత్రం ఏడాది పొడవునా నీరు ఉంటుంది. ఈ నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఇప్పటికీ స్పష్టమైన సమాచారం లేకపోవడం మరో విశేషంగా నిలిచింది.
"విజయవాడ హైవేకు అతి దగ్గరలో ఉన్న సత్రం బావి అని అంటారు. ఈ బావి అబ్దుల్లాపూర్ గ్రామం కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఈ గ్రామంలో 200, 300 బావులు ఉంటాయి. అన్నీ బావులు ఎండిపోయినా ఇది మాత్రం ఏనాడు ఎండిపోలేదు. ప్రభుత్వం పట్టించుకుని బాగుచేస్తే మంచిగుంటుందని కానీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవటం లేదు" - శ్రీశైలం, స్థానికుడు
ప్రభుత్వమే పరిరక్షించాలంటున్న స్థానికులు : ఇది పురాతనమైన బావి కావటంతో ప్రస్తుతం శిథిలావస్థ దశకు చేరుకుంటుంది. ఎప్పుడూ నీటితో నిండుగా ఉండే ఈ చెరువు గతి మారిపోతుందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. అప్పట్లో బాటసారులు కూడా ఇక్కడ సేదతీరేవారని అంటున్నారు.
"ఈ కట్టడాలు చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా. అప్పట్లో బాటసారులు కూడా ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని దీనిని అభివృద్ధి చేయాలని కోరుతున్నా" - అశోక్, స్థానికుడు
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