టెన్త్ తర్వాత పనికే - ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్కు వెళ్తున్నవారు 76% మంది మాత్రమే!
విద్యా వ్యవస్థలో మరింత పురోగతి అవసరమన్న నీతి ఆయోగ్ - ఉచిత నిర్బంధ విద్య అమల్లో లేదని వ్యాఖ్య - పది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కు వెళ్లే విద్యార్థుల రేటు 76%గా ఉన్నట్లు నివేదికలో వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 12:09 PM IST
Niti Aayog Releases Report To Improve Quality of School Education: గత పదేళ్లలో ఏపీ విద్యా వ్యవస్థలో ఎంతో పురోగతి సాధించినప్పటికీ కొన్ని అంశాల్లో మాత్రం ఇంకా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరాన్ని నీతి ఆయోగ్ నివేదిక గుర్తు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్కు విద్యార్థుల మార్పు రేటు 76%గా ఉన్నట్లు తన నివేదికలో పేర్కొంది.
అదే విధంగా ఉచిత నిర్బంధ విద్య పదో తరగతి తర్వాత అమలు కాకపోవడంతో తల్లిదండ్రులపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతోందని నీతి ఆయోగ్ తన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా పలు సామాజిక కారణాలతోనూ చదువు మధ్యలోనే ఆపేస్తున్నారని పేర్కొంది. దేశంలో పాఠశాల విద్యా వ్యవస్థ పదేళ్ల ప్రగతిపై నీతి ఆయోగ్ నివేదిక విడుదల చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా 2014-15 నుంచి 2024-25 లో వచ్చిన మార్పులను ప్రముఖంగా విశ్లేషించింది.
దీని ప్రకారం దిల్లీ, చండీగఢ్లలో పదో తరగతి పూర్తి చేసిన వారందరూ 11వ తరగతిలోకి వెళ్తున్నారని నీతి ఆయోగ్ వివరించింది. దాంతో అండమాన్, నికోబార్ దీవుల్లో 92.5%, దాద్రానగర్ హవేలీ, దమణ్ దీవ్ 91.4%, లక్షద్వీప్ 91.3% కేరళ 90.2%, పంజాబ్ 90.7%, పుదుచ్చేరి 90.1%, గోవా 90.9%గా ఉంది.2014-15లో ఏపీలో ఈ మార్పు రేటు 40.79% ఉండగా 76%కి పెరిగింది. జాతీయ సగటు 75.1% కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ 24% మంది చదువు మానేయడం ఆందోళనకరమైన విషయమని తెలిపింది.
ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి ప్రాథమికోన్నత స్థాయికి విద్యార్థుల మార్పు రేటు 94.5%గా ఉందని పేర్కొంది. గత పదేళ్లతో పోల్చితే ఏపీలో అత్యంత భారీ పెరుగుదల నమోదైందని వివరించింది. ప్రాథమికోన్నత స్థాయి నుంచి సెకండరీకి విద్యార్థుల మార్పు రేటు 52.7% నుంచి 94.2%కి పెరిగింది. ప్రాథమికోన్నత స్థాయి (6-8 తరగతులు)లో 3.7% మంది చదువు మానేస్తున్నారు. సాధారణంగా విద్యార్థులు చదువు ఆపేయడం ఇక్కడే మొదలవుతోందని స్పష్టం చేసింది.
దీనికితోడు మాధ్యమిక స్థాయిలో ఏపీలో చదువు మానేస్తున్న వారి సంఖ్య అత్యధికంగా 15.5%గా ఉందని నీతి ఆయోగ్ తెలియజేసింది. ప్రాథమికోన్నత స్థాయిలో బాలికల స్థూల ప్రవేశాల నిష్పత్తి ఏపీలో 102%గా ఉంది. గతంలో 81.47% ఉండగా గణనీయమైన పురోగతి సాధించింది. ప్రాథమికోన్నత స్థాయిలో స్థూల ప్రవేశాల నిష్పత్తి 2014-15లో 81.36% ఉండగా 2024-25కు 101.0%కి ఎగబాకింది. మాధ్యమిక స్థాయిలో 71.09% నుంచి 89.4%కి పెరిగింది.
ఏకోపాధ్యాయ బడులు 12 వేలు: దేశంలో లక్ష కంటే ఎక్కువ పాఠశాలలు కేవలం ఒకే ఒక్క ఉపాధ్యాయుడితో నడుస్తున్నాయని, వీటిలో అభ్యసన స్థాయిలు పడిపోతున్నాయని నీతి ఆయోగ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 2024-25 యూడైస్ ప్రకారం ఏపీలో 12,912 ఏకోపాధ్యాయ బడులు ఉన్నాయి. వీటిలో దాదాపు 2 లక్షల మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. ప్రాథమిక స్థాయిలో 21 మందికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండగా ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో 15 మందికి, సెకండరీలో 10 మందికి, హయ్యర్ సెకండరీలో 30 మందికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నారని నీతి ఆయోగ్ తన నివేదికలో ఈ సందర్బంగా పేర్కొంది.
